Каждый, кто сталкивался с проблемой, когда прокручиваются педали на велосипеде, знает, насколько это может раздражать. Особенно если речь идёт о новой модели или велосипеде, за которым хорошо ухаживают. Вы нажимаете на педаль, ожидая движения вперёд, а вместо этого ощущаете пустоту — как будто усилие уходит в никуда.

Такая поломка способна испортить поездку, а иногда даже привести к падению. Причём проблема возникает на любых типах велосипедов: от детских до горных или советских. Важно не только понять, почему на велосипеде прокручиваются педали, но и уметь быстро устранить неисправность. В этой статье DNEWS подробно разберёт причины и предложим решения — как своими руками вернуть комфорт в езду.

Основные причины прокручивания педалей на велосипеде

Перед тем как искать решение, важно определить, откуда именно идёт сбой в системе. Прокруты могут быть вызваны несколькими компонентами: цепью, звёздами, кассетой, трещоткой или втулкой. Иногда виновато сочетание сразу нескольких факторов.

Кроме того, важно учитывать тип велосипеда: прокручиваются педали на скоростном велосипеде по иным причинам, чем, скажем, прокручиваются педали на старом велосипеде. Ниже рассмотрим все наиболее вероятные источники неисправностей.

Износ цепи или звёзд

Одна из самых распространённых причин — сильный износ цепи или ведущих звёзд. Со временем металл стирается, и звенья не держатся на зубьях. Это особенно актуально, если вы замечаете, что проскакивает передача на велосипеде при нагрузке. Цепь просто проскальзывает, не зацепляясь надёжно.

Ослабление трещотки или кассеты

Если вы чувствуете, что педали вращаются вхолостую, стоит проверить трещотку или кассету. Именно они обеспечивают сцепление при вращении. Прокручиваются педали на новом велосипеде? Вполне возможно, что заводская трещотка установлена с дефектом или ослаблена.

Характерные особенности неисправности у разных типов велосипедов

У каждой модели велосипеда свои особенности. Поэтому причины и подходы к ремонту могут отличаться. Для точной диагностики важно учитывать возраст, тип трансмиссии и условия эксплуатации.

Обычно прокруты на велосипеде — причина в одном из элементов системы, но для уверенности лучше учитывать всю конструкцию целиком. Далее рассмотрим типовые сценарии по видам велосипедов.

Прокрут на детском велосипеде

На детских моделях чаще всего виновата изношенная втулка заднего колеса. Такие велосипеды нередко комплектуются простыми механизмами с педальным тормозом, и прокручиваются педали на детском велосипеде, если зубчатое сцепление внутри втулки разболталось или загрязнилось.

Прокруты на советском велосипеде

Как убрать прокруты на советском велосипеде? Сначала нужно проверить трещотку — она могла просто засориться или заржаветь. Вторым шагом стоит снять заднее колесо и промыть механизм бензином или очистителем карбюратора. Заменить трещотку можно самостоятельно, если есть съёмник.

Возможные проблемы с кареткой и педалями

Иногда кажется, что заклинило педали велосипеда, но на деле проблема кроется в механизме каретки. Она обеспечивает вращение педалей и соединяет шатуны. Если она износилась, педали могут “гулять” или вообще перестать передавать усилие.

Кроме того, в дешёвых моделях встречается пластмассовая резьба в каретке, которая быстро выходит из строя. Особенно под нагрузкой при езде по ухабам.

Каретка разбалансирована

Если при вращении вы ощущаете люфт или щелчки, каретка могла разбалансироваться. Это особенно часто случается после езды по неровной местности. Важно своевременно подтянуть элементы или заменить подшипники.

Поломка шатуна или оси

Иногда прокруты возникают из-за поломки в месте соединения педали и шатуна. Металл может треснуть, особенно при сильных нагрузках. Это редкий, но опасный случай — лучше сразу заменить повреждённую часть, иначе возможна потеря контроля во время езды.

Как устранить прокручивание педалей самостоятельно

Прежде чем отправляться в мастерскую, стоит попробовать устранить неисправность своими силами. Большинство проблем можно решить дома, имея минимальный набор инструментов и немного терпения.

Ниже мы приведём пошаговые инструкции, как убрать прокруты на скоростном велосипеде и не только. Эти методы подойдут и для городских, и для прогулочных моделей.

Проверка и натяжение цепи

Сначала проверьте цепь: натянута ли она должным образом, не провисает ли. Ослабленная цепь легко соскальзывает с зубьев. Если у вас прокручиваются педали на скоростном велосипеде, переключите передачи и проверьте, происходит ли прокрут на всех скоростях или только на некоторых.

Очистка и смазка механизма

Очистка трещотки или кассеты от грязи и старой смазки может полностью восстановить работу. Используйте очиститель и затем смажьте механизм специальной велосмазкой. Это особенно актуально для тех, у кого прокручиваются педали на старом велосипеде — нередко загрязнение мешает нормальной работе.

Когда пора в мастерскую

Иногда даже после всех усилий проблема не уходит. В таком случае стоит обратиться к профессионалам. Особенно если педали сами крутятся, а велосипед стоит на месте. Это может свидетельствовать о серьёзной поломке механизма свободного хода.

Замена кассеты или втулки

Если проблема в кассете или втулке, то их проще заменить, чем чинить. Детали со временем изнашиваются, особенно если велосипед активно используется. Важно подобрать запчасть, совместимую с вашей моделью.

Полный осмотр трансмиссии

Мастерская может предложить полную проверку всей трансмиссии: цепи, звёзд, кассеты, трещотки, переключателей. Это особенно полезно в случае проскакивания передач и неоднократного возникновения прокрутов на разных скоростях.

Профилактика и советы по уходу

Чтобы не сталкиваться с неприятными неожиданностями на дороге, лучше заранее проводить профилактику. Правильный уход продлевает срок службы всех компонентов.

Регулярная чистка и смазка

После каждой 3–5 поездки желательно очищать цепь и звёзды от грязи. Используйте специальные смазки для сухой и влажной погоды. Особенно важно это делать осенью и весной, когда на дорогах много влаги и песка.

Замена цепи каждые 1500–2000 км

Цепь — расходный материал. Её износ влияет на весь механизм. Своевременная замена защитит звёзды от ускоренного стирания и сохранит плавность переключения передач.

Хранение в сухом месте

Если велосипед зимует на балконе или в гараже, убедитесь, что он защищён от влаги. Ржавчина — главный враг механизма свободного хода. Перед хранением промойте и смажьте все подвижные части.

Прокруты педалей — это не приговор. Главное — вовремя определить, почему прокручиваются колёса у велосипеда, и действовать по ситуации. Чаще всего причина проста и устраняется без сложного ремонта. Но если вы сомневаетесь, лучше довериться мастеру.

Правильный уход, внимательное отношение к деталям и регулярное техническое обслуживание помогут забыть о такой неприятности, как прокручиваются педали на велосипеде, и наслаждаться поездками в любое время года.

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