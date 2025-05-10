Многие женщины замечали: в определённые дни месяца привычные косметические и медицинские процедуры могут дать неожиданный результат. Волосы красятся неравномерно, цвет меняется, а пломба выпадает через несколько недель. Всё чаще специалисты предупреждают: менструация — это особое состояние организма, при котором некоторые вмешательства действительно лучше отложить. В этой статье DNEWS объясняет, с чем это связано, как гормоны влияют на восприятие процедур и что можно, а что стоит перенести.

Физиологические изменения во время менструации

В течение цикла женский организм переживает волнообразные изменения, связанные с уровнем гормонов. Период менструации сопровождается всплесками простагландинов, падением эстрогена и повышенной чувствительностью рецепторов.

Это влияет не только на настроение и самочувствие, но и на физиологические реакции кожи, волос, нервной системы и даже зубов.

Гормональный фон и восприимчивость тканей

Во время месячных повышается чувствительность кожи, расширяются сосуды, усиливается потоотделение. Это влияет на то, как краска взаимодействует с волосами, а стоматологические материалы — с тканями зуба.

Снижение болевого порога и повышенная раздражительность

Любая процедура в эти дни воспринимается острее. Даже лёгкий дискомфорт может перерасти в стресс. А лишнее напряжение, как известно, мешает и врачам, и мастерам.

Особенности окрашивания волос в период менструации

Стилисты и парикмахеры давно заметили: в первые дни цикла волосы могут «повести себя» совершенно непредсказуемо. Цвет не ложится, появляется пятнистость или оттенок отличается от ожидаемого.

Причина — в реакции самого организма, а не в ошибках мастера или некачественной краске.

Изменение структуры волоса

Волосы становятся жирнее у корней и суше на концах. Это влияет на сцепление пигмента с кератином. В результате краска может неравномерно распределяться или вымываться быстрее.

Нестабильный результат и аллергические реакции

Гормональный сбой может усилить чувствительность кожи головы, что повышает риск раздражения, зуда или даже аллергии на химические компоненты краски.

Почему не рекомендуется лечить зубы и ставить пломбы во время менструации

Стоматологи не запрещают приходить на приём в критические дни, но рекомендуют учитывать особенности этого периода. Особенно это касается пломбировки и инъекций.

Повышенная реактивность организма может повлиять на результат лечения и комфорт пациента.

Влияние гормонов на свёртываемость крови

Во время месячных кровь становится более жидкой. Это повышает риск кровоточивости дёсен при обработке или удалении зуба. Даже небольшое вмешательство может сопровождаться длительным кровотечением.

Изменение адгезии пломбировочного материала

Из-за снижения уровня кальция, изменения pH и влажности полости рта в эти дни пломбировочные материалы могут хуже сцепляться с тканями зуба. Это повышает вероятность выпадения пломбы в будущем.

Какие ещё процедуры стоит отложить в критические дни

Кроме окрашивания и стоматологии, врачи и косметологи не рекомендуют выполнять ряд других процедур в первые 1–3 дня цикла.

Речь идёт прежде всего о тех вмешательствах, которые связаны с болью, нарушением кожного покрова или длительным заживлением.

Косметология и эпиляция

Пилинги, шлифовки, татуаж, лазер и депиляция переносятся болезненнее. Также увеличивается риск отёчности и раздражения.

Пластические операции и инъекции

Во время менструации лучше не проводить операции и даже «уколы красоты». Отёки и гематомы могут быть более выраженными, а восстановление — более длительным.

Когда можно проводить процедуры без риска

Несмотря на все ограничения, не всегда необходимо отменять приём у стоматолога или визит в салон. Всё зависит от индивидуальной реакции и состояния организма.

Если вы хорошо себя чувствуете и не испытываете сильных болей, то многие процедуры допустимы.

Оптимальные дни цикла

Идеальное время для окрашивания волос, косметических процедур и стоматологии — с 6 по 18 день цикла. В этот период организм стабилен, болевой порог повышается, ткани более устойчивы к вмешательствам.

Индивидуальный подход

Если ранее процедуры проходили без осложнений во время менструации — возможно, для вас противопоказаний нет. Главное — прислушиваться к себе и не игнорировать сигналы организма.

Что делать, если перенести процедуру невозможно

Иногда запись к врачу или мастеру запланирована заранее и отменить встречу невозможно. В таких случаях важно предпринять меры, чтобы минимизировать возможные риски.

Даже в критические дни можно подготовиться к процедурам и облегчить их прохождение.

Обезболивание и поддержка

Если вы идёте к стоматологу — предупредите врача, чтобы он учёл повышенную чувствительность. При окрашивании волос — попросите использовать щадящие составы и не проводить агрессивную химическую завивку.

Правильное питание и режим

За день до процедуры избегайте кофеина, алкоголя, пейте больше воды. Поддержка нервной системы и стабильное давление помогут легче перенести стресс.

Ранее мы писали о том, почему болит голова во время месячных.