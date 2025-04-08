Почему звенит в левом или правом ухе: причины, симптомы и приметы

Звон в ушах — состояние, с которым сталкиваются многие украинцы, особенно в периоды стресса, усталости или после пребывания в шумной среде. Если звенит в левом или правом ухе — это не всегда повод для паники, но важно понимать, какие причины могут скрываться за этим ощущением. Это может быть как физиологическая реакция организма, так и сигнал о проблемах со здоровьем. Помимо медицинских факторов, народные приметы придают звону в ушах мистическое значение — от предвестия новостей до энергетических сигналов.

В этой статье DNEWS подробно разберёт, почему возникает звон в левом или правом ухе, какие симптомы могут его сопровождать, а также рассмотрит как медицинские, так и народные трактовки этого явления. Вы узнаете, в каких случаях следует обратиться к врачу, а когда достаточно отдохнуть и снизить уровень стресса. Информация будет полезна тем, кто хочет понять сигналы своего организма и распознать, что именно он пытается сообщить.

Основные причины звона в ухе

Одной из наиболее частых причин звона в левом или правом ухе является воздействие сильного шума. Посещение концертов, работа в шумных условиях или прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может вызвать временный или даже стойкий тиннитус — именно так называется постоянный звон в ушах на медицинском языке.

Также причиной может стать воспаление среднего уха или евстахиева труба, которая соединяет ухо с горлом. При простуде или вирусной инфекции эта область может отекать, вызывая звуковые искажения. Особенно часто это проявляется при насморке, гайморите или гриппе.

Влиять на появление звона в ухе могут и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Повышенное артериальное давление, атеросклероз, нарушения кровообращения в области шеи и головы нередко вызывают ощущение шума или пульсации в ушах. Такое проявление требует немедленного обследования у врача.

Некоторые медикаменты — например, определённые антибиотики или противовоспалительные препараты — могут провоцировать побочные эффекты в виде звона в ушах. Особенно это актуально при длительном приёме или превышении дозировки.

Симптомы, сопровождающие звон

Часто звон в ушах возникает не изолированно, а сопровождается другими симптомами, что может помочь в постановке диагноза. Например, при поражении внутреннего уха человек может ощущать головокружение, тошноту или шаткость походки. Это может указывать на болезнь Меньера.

Звон может сопровождаться заложенностью уха, ощущением давления, снижением слуха. Это типично для воспалительных процессов или серной пробки. Иногда при смене положения тела или повороте головы интенсивность звона меняется — это важный диагностический признак.

Также может присутствовать пульсирующий шум, который синхронизируется с сердцебиением. Это часто связано с проблемами кровеносной системы. В таком случае звенит не только в левом или правом ухе, но и ощущается вибрация, особенно в тишине.

При неврозах и депрессии пациенты могут жаловаться на постоянный гул, который усиливается в ночное время. Это связано с нарушением работы нервной системы и повышенной чувствительностью к внутренним ощущениям.

Народные приметы, связанные со звоном в ушах

В украинской народной культуре звон в ухе имеет особое значение. Считалось, что если звенит в левом ухе — это к неприятным вестям или сплетням за вашей спиной. А если звенит в правом ухе — ждите похвалы, добрых новостей или кто-то вспоминает вас с добром.

Также существовали суеверия, связанные с днями недели и временем суток. Так, звон в правом ухе утром — к удачному дню, а в левом — к неожиданным трудностям. Ночные звуки в ушах считались предвестием энергетического вторжения, особенно если они сопровождались тревожными снами.

Некоторые люди до сих пор обращаются к гаданиям или используют календарь примет, чтобы трактовать, почему именно в этот момент звенит в одном из ушей. Несмотря на то что медицина не признаёт этих подходов, они сохраняют культурную и психологическую ценность.

Народные трактовки могут успокаивать или, наоборот, тревожить. Поэтому важно уметь различать, где заканчиваются поверья, а где начинается реальная медицинская проблема.

Диагностика и медицинское обследование

Если звон в ушах не проходит в течение нескольких дней или становится навязчивым, важно обратиться к отоларингологу. Врач проведёт отоскопию, проверит слух и, при необходимости, направит на аудиограмму — исследование, которое позволяет определить степень и частоту звуков, воспринимаемых пациентом.

Иногда может понадобиться МРТ или КТ головы, особенно если есть подозрения на опухоль слухового нерва, сосудистые аномалии или другие структурные патологии. Также назначаются анализы крови, чтобы исключить анемию или воспаление.

Невролог может оценить состояние сосудов шеи и головного мозга, проверить наличие остеохондроза или защемления нервов. При подозрении на психогенные причины — тревожность, депрессию — рекомендуется консультация психотерапевта.

Как облегчить состояние при звоне в ушах

Существует ряд способов, которые могут помочь уменьшить дискомфорт при звоне в левом или правом ухе. Главное — выявить первопричину и работать именно с ней.

Вот основные рекомендации, которые могут помочь:

избегать шума и громкой музыки, особенно в наушниках;

спать в полной тишине или использовать белый шум;

контролировать уровень давления и стресса;

отказаться от курения и алкоголя;

следить за уровнем железа в организме;

заниматься йогой, дыхательными практиками и расслаблением.

Если причина кроется в серной пробке — помогает промывание. При воспалении — курс антибиотиков или противовирусных препаратов. При сосудистых нарушениях — препараты для улучшения кровообращения и снижение давления.

Таблица возможных причин и методов коррекции

Причина звона в ухе Сопутствующие симптомы Рекомендуемые действия Шумовая травма Заложенность, понижение слуха Избегать громких звуков, отдых Серная пробка Ощущение давления, приглушённый звук Промывание уха у ЛОР-врача Гипертония Пульсация, головная боль Измерение давления, приём медикаментов Отит, воспаление Боль, температура Антибиотики, капли Невроз, тревожность Раздражительность, бессонница Консультация психотерапевта Остеохондроз шейного отдела Боль в шее, головокружение ЛФК, массаж, мануальная терапия

Когда обращаться к врачу

Если звенит в правом или левом ухе периодически и быстро проходит, возможно, волноваться не стоит. Но есть признаки, которые нельзя игнорировать. Это:

постоянный или усиливающийся звон;

односторонняя потеря слуха;

головокружение и шаткость походки;

головные боли, ухудшение зрения;

пульсирующий шум в такт сердцу.

В таких случаях нужно обязательно обратиться к специалисту. Звон может быть симптомом серьёзных нарушений, и чем раньше будет поставлен диагноз — тем выше шанс на успешное лечение.

Как предотвратить появление звона

Профилактика — лучший способ сохранить слух и избежать неприятных ощущений. Следует беречь уши от громких звуков, использовать защиту слуха при работе с техникой, регулярно проходить профилактические осмотры.

Здоровый образ жизни, полноценный сон, отсутствие стрессов и правильное питание снижают риск появления звона. Особое внимание стоит уделить состоянию позвоночника, так как шейный остеохондроз часто вызывает подобные симптомы.

Избегание самолечения и консультация с врачами — ключ к тому, чтобы не запускать возможные скрытые патологии.

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