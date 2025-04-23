Измерение температуры тела подмышкой — самый распространённый способ, особенно в домашних условиях. Но многие не знают, под какой подмышкой измерять правильную температуру, есть ли разница между правой и левой стороной и как избежать ошибок. В этой статье DNEWS подробно рассказывает, где измерение будет точнее, почему результат может отличаться и как правильно проводить процедуру.
Есть ли разница между правой и левой подмышкой
Да, небольшая разница существует, и она вполне физиологична. У большинства людей температура под правой подмышкой может быть немного выше, чем под левой.
Причины:
- Анатомия: правая сторона тела у правшей (а таких большинство) активнее задействована в повседневной жизни — от движения до мышечной работы.
- Циркуляция крови: у активной стороны кровообращение немного интенсивнее, соответственно, и температура может быть выше на 0,1–0,3°C.
- Окружение: если вы держали термометр на одной стороне дольше или плотнее прижали — результат будет другим.
Таким образом, разница в пределах 0,2–0,4°C — это нормально и не говорит о болезни.
Под какой подмышкой лучше измерять температуру
Правильного «единственно верного» варианта не существует, но важно придерживаться одного и того же места каждый раз, чтобы можно было объективно отслеживать динамику.
Рекомендуется:
- Измерять всегда под одной и той же подмышкой — правой или левой
- Правша — может использовать левую подмышку, чтобы не влияли движения
- Левша — наоборот, использовать правую
- Главное — соблюдать одинаковые условия измерения
Как правильно измерять температуру подмышкой
Чтобы результат был точным и не вводил в заблуждение, важно соблюдать простые, но важные правила.
Инструкция:
- Протрите подмышку насухо — влага снижает точность.
- Плотно прижмите руку к телу — не давайте воздуху проникать.
- Держите термометр 5–10 минут (если ртутный), или до сигнала (если электронный).
- Измеряйте температуру в покое, не сразу после физической активности, еды или душа.
- Не используйте разные стороны каждый раз — результаты будут разниться.
Какая температура считается нормальной
При измерении подмышкой нормой считается:
- от 36,0°C до 36,9°C — у большинства людей
- утром — температура может быть ниже
- вечером — выше на 0,3–0,5°C
- после еды, активности, волнения — может временно подниматься
Важно понимать, что температура тела — индивидуальный показатель. У одних 36,2°C — это норма, у других — 37,0°C в обычном состоянии.
Почему температура под одной подмышкой выше
Иногда разница может быть более заметной — до 0,5–0,7°C. Это может быть вызвано:
- воспалением или раздражением лимфоузлов на одной стороне
- особенностями строения тела
- мышечной активностью на одной стороне
- неправильно проведённым измерением
Если температура стабильно на одной подмышке выше, чем на другой, и при этом наблюдаются дискомфорт, боль, уплотнение — стоит обратиться к врачу.
Альтернативы: где измерять ещё
Если вы сомневаетесь в точности подмышечного способа, можно использовать альтернативные методы:
- оральный способ — точнее, но требует стерильности
- ректальный — самый точный, особенно для детей
- бесконтактные термометры — удобны, но могут быть менее точными
- темпоральные термометры (на лоб) — быстро, но зависит от условий окружающей среды
Температуру подмышкой можно измерять как под правой, так и под левой рукой — разницы принципиальной нет, но важно всегда использовать одну сторону для стабильности показателей. Разница в пределах 0,2–0,4°C считается нормальной. Точность измерения зависит не от стороны, а от правильности проведения процедуры. Если вы следите за здоровьем, важно фиксировать температуру в одинаковых условиях и обращать внимание не только на цифры, но и на самочувствие.
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