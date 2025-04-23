Измерение температуры тела подмышкой — самый распространённый способ, особенно в домашних условиях. Но многие не знают, под какой подмышкой измерять правильную температуру, есть ли разница между правой и левой стороной и как избежать ошибок. В этой статье DNEWS подробно рассказывает, где измерение будет точнее, почему результат может отличаться и как правильно проводить процедуру.

Есть ли разница между правой и левой подмышкой

Да, небольшая разница существует, и она вполне физиологична. У большинства людей температура под правой подмышкой может быть немного выше, чем под левой.

Причины:

Анатомия : правая сторона тела у правшей (а таких большинство) активнее задействована в повседневной жизни — от движения до мышечной работы.

: правая сторона тела у правшей (а таких большинство) активнее задействована в повседневной жизни — от движения до мышечной работы. Циркуляция крови : у активной стороны кровообращение немного интенсивнее, соответственно, и температура может быть выше на 0,1–0,3°C .

: у активной стороны кровообращение немного интенсивнее, соответственно, и температура может быть выше на . Окружение: если вы держали термометр на одной стороне дольше или плотнее прижали — результат будет другим.

Таким образом, разница в пределах 0,2–0,4°C — это нормально и не говорит о болезни.

Под какой подмышкой лучше измерять температуру

Правильного «единственно верного» варианта не существует, но важно придерживаться одного и того же места каждый раз, чтобы можно было объективно отслеживать динамику.

Рекомендуется:

Измерять всегда под одной и той же подмышкой — правой или левой

— правой или левой Правша — может использовать левую подмышку , чтобы не влияли движения

— может использовать , чтобы не влияли движения Левша — наоборот, использовать правую

— наоборот, использовать правую Главное — соблюдать одинаковые условия измерения

Как правильно измерять температуру подмышкой

Чтобы результат был точным и не вводил в заблуждение, важно соблюдать простые, но важные правила.

Инструкция:

Протрите подмышку насухо — влага снижает точность. Плотно прижмите руку к телу — не давайте воздуху проникать. Держите термометр 5–10 минут (если ртутный), или до сигнала (если электронный). Измеряйте температуру в покое, не сразу после физической активности, еды или душа. Не используйте разные стороны каждый раз — результаты будут разниться.

Какая температура считается нормальной

При измерении подмышкой нормой считается:

от 36,0°C до 36,9°C — у большинства людей

— у большинства людей утром — температура может быть ниже

— температура может быть ниже вечером — выше на 0,3–0,5°C

— выше на 0,3–0,5°C после еды, активности, волнения — может временно подниматься

Важно понимать, что температура тела — индивидуальный показатель. У одних 36,2°C — это норма, у других — 37,0°C в обычном состоянии.

Почему температура под одной подмышкой выше

Иногда разница может быть более заметной — до 0,5–0,7°C. Это может быть вызвано:

воспалением или раздражением лимфоузлов на одной стороне

особенностями строения тела

мышечной активностью на одной стороне

неправильно проведённым измерением

Если температура стабильно на одной подмышке выше, чем на другой, и при этом наблюдаются дискомфорт, боль, уплотнение — стоит обратиться к врачу.

Альтернативы: где измерять ещё

Если вы сомневаетесь в точности подмышечного способа, можно использовать альтернативные методы:

оральный способ — точнее, но требует стерильности

— точнее, но требует стерильности ректальный — самый точный, особенно для детей

— самый точный, особенно для детей бесконтактные термометры — удобны, но могут быть менее точными

— удобны, но могут быть менее точными темпоральные термометры (на лоб) — быстро, но зависит от условий окружающей среды

Температуру подмышкой можно измерять как под правой, так и под левой рукой — разницы принципиальной нет, но важно всегда использовать одну сторону для стабильности показателей. Разница в пределах 0,2–0,4°C считается нормальной. Точность измерения зависит не от стороны, а от правильности проведения процедуры. Если вы следите за здоровьем, важно фиксировать температуру в одинаковых условиях и обращать внимание не только на цифры, но и на самочувствие.

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