Вторник, 18 марта, 2025
1 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Подборка фильмов, получивших больше всего Оскаров в истории кино

Приближается одно из самых ожидаемых событий в мире кинематографа – церемония вручения премии «Оскар-2025». В этом году она состоится в ночь со 2 на 3 марта и, несомненно, станет важным событием для всех киноманов. Среди номинантов есть как неожиданные ленты, так и картины, затрагивающие актуальные темы.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «24 канал», пока киноманы в ожидании, давайте вспомним фильмы, получившие наибольшее количество «Оскаров» в истории.

Титаник (1997) – 11 премий «Оскар»

Один из самых культовых фильмов мирового кино «Титаник» стал настоящим феноменом в 1997. Режиссер Джеймс Камерон создал не только зрелищную историю гибели легендарного лайнера, но и драматическую историю любви, растрогавшей миллионы зрителей. Фильм получил 11 премий «Оскар», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка».

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003) – 11 премий «Оскар»

Финальная часть легендарной трилогии Питера Джексона стала триумфатором «Оскара» в 2004 году. «Властелин колец: Возвращение короля» собрал 11 статуэток, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий». Это киноэпос, поразивший не только своей масштабностью, но и глубоким эмоциональным воздействием.

Бен-Гур (1959) – 11 премий «Оскар»

Исторический эпос «Бен-Гур», снятый Уильямом Вайлером, стал одним из первых фильмов, получивших рекордные 11 премий «Оскар». Эта масштабная кинокартина о борьбе, чести и вере остается культовой классикой и до сих пор вдохновляет режиссеров и зрителей.

«Оскар» всегда был главной кинопремией мира, определяющей лучшие фильмы и художники. Сможет ли какая-нибудь из картин «Оскара-2025» повторить рекорд «Титаника» или «Властелина колец»? Узнаем уже совсем скоро!

Горячее за неделю

Статьи

Как собрать рюкзак для путешествия по принципу минимализма

0
Путешествия становятся гораздо более комфортными, когда вы не...
Экономика

Графики отключения света в Киеве и Киевской области сегодня 13 марта

0
Сегодня графики отключения электроэнергии для населения не применяются, однако...
Культура

Бизнес и семья: чем занимается жена Александра Усика

0
Екатерина и Александр Усики – одна из самых...
Политика

Трамп выиграл чемпионат гольф-клуба: где и когда это произошло

0
Трамп объявил себя победителем чемпионата. MigNews сообщает, что...
Культура

Новый хит на Netflix: минисериал «Юность» стремительно покоряет зрителей

0
Стриминговый гигант Netflix выпустил новый минисериал под названием...
spot_img

Новое на сайте

Рубрикатор

ПолитикаЭкономикаОбществоСтатьиКультураСпорт
spot_imgspot_img
Предыдущая статья
Донателла Версаче покидает модный дом Versace: что на самом деле произошло
Следующая статья
Украинская гимнастка Алина Мельник объявила о завершении карьеры: известная причина

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В Украине уже третий месяц подряд растет средняя зарплата: какая ситуация по регионам

0
В феврале 2025 года средний уровень заработной платы в...

Выгодный обмен валюты: где найти лучшие курсы и когда их ловить

0
Обмен валюты не всегда выгоден, особенно во время путешествий...

Как сохранить здоровье суставов: простые упражнения для гибкости и комфорта

0
Здоровые суставы – это залог активной жизни, но...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.