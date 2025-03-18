Подборка фильмов, получивших больше всего Оскаров в истории кино

Приближается одно из самых ожидаемых событий в мире кинематографа – церемония вручения премии «Оскар-2025». В этом году она состоится в ночь со 2 на 3 марта и, несомненно, станет важным событием для всех киноманов. Среди номинантов есть как неожиданные ленты, так и картины, затрагивающие актуальные темы.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «24 канал», пока киноманы в ожидании, давайте вспомним фильмы, получившие наибольшее количество «Оскаров» в истории.

Титаник (1997) – 11 премий «Оскар»

Один из самых культовых фильмов мирового кино «Титаник» стал настоящим феноменом в 1997. Режиссер Джеймс Камерон создал не только зрелищную историю гибели легендарного лайнера, но и драматическую историю любви, растрогавшей миллионы зрителей. Фильм получил 11 премий «Оскар», в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая музыка».

«Властелин колец: Возвращение короля» (2003) – 11 премий «Оскар»

Финальная часть легендарной трилогии Питера Джексона стала триумфатором «Оскара» в 2004 году. «Властелин колец: Возвращение короля» собрал 11 статуэток, среди которых «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий». Это киноэпос, поразивший не только своей масштабностью, но и глубоким эмоциональным воздействием.

Бен-Гур (1959) – 11 премий «Оскар»

Исторический эпос «Бен-Гур», снятый Уильямом Вайлером, стал одним из первых фильмов, получивших рекордные 11 премий «Оскар». Эта масштабная кинокартина о борьбе, чести и вере остается культовой классикой и до сих пор вдохновляет режиссеров и зрителей.

«Оскар» всегда был главной кинопремией мира, определяющей лучшие фильмы и художники. Сможет ли какая-нибудь из картин «Оскара-2025» повторить рекорд «Титаника» или «Властелина колец»? Узнаем уже совсем скоро!