Иногда перемены во внешности кажутся простым желанием обновления. Но на деле — это сигнал, что тело и душа готовы к новому этапу. Чтобы стрижка действительно пошла на пользу, важно выбрать правильный момент. В этом помогает лунный календарь от DNEWS, который учитывает множество тонких факторов: фазу Луны, её положение в зодиакальном круге, энергетические характеристики дня. 15 сентября 2025 года — день с непростой астрологической атмосферой. Ниже вы найдёте подробный анализ: стоит ли стричься в этот день, и что может повлечь за собой визит к парикмахеру.

Почему важно учитывать лунный цикл при стрижке волос

Чтобы понять, как день влияет на здоровье и внешний облик, нужно вспомнить, что волосы — это не только элемент имиджа. Они связаны с энергетикой человека, отражают внутреннее состояние и даже способны накапливать информацию.

Фаза Луны, её знак и номер лунного дня определяют:

скорость роста волос после стрижки;

устойчивость цвета при окрашивании;

эмоциональное самочувствие во время и после процедуры;

общее восприятие результата.

Когда Луна в гармоничной фазе, перемены легче даются, а волосы восстанавливаются быстрее. При неблагоприятных показателях лучше ограничиться только уходом.

Общая характеристика 15 сентября 2025 года

Рассмотрим, какие астрологические влияния формируют энергетику этого дня:

Луна убывающая, старая, во 4-й фазе ;

; Действует 23 лунный день (до 22:15), затем начинается 24-й;

(до 22:15), затем начинается 24-й; Луна переходит из знака Близнецы в Рак в 03:42;

в в 03:42; День недели — понедельник, под управлением Луны.

Такое сочетание придаёт дню чувствительность, нестабильность и определённую уязвимость. Это важно учитывать при планировании любых перемен, в том числе и внешних.

Что означает 23 лунный день в контексте стрижки

Большая часть дня (до 22:15) пройдёт под влиянием 23 лунного дня — одного из самых нестабильных и коварных.

Особенности энергетики дня

Возрастает внутреннее напряжение;

Возможны конфликты и эмоциональные всплески;

Появляется желание что-то резко изменить;

Важно избегать споров, ссор и резких решений.

Как это влияет на стрижку

Стрижка может привести к раздражению, ощущению потери сил;

Результат может не понравиться, вызвать сожаление;

Обрезание волос способно активировать стрессовые механизмы в организме.

Если очень хочется перемен — стоит выбрать более нейтральный день. В 23 лунный день важна сдержанность и самонаблюдение.

Что несёт в себе 24 лунный день

С 22:15 начинается 24 лунный день — более стабильный, но короткий по продолжительности. Он несёт в себе накопленную силу и завершение процессов.

Однако:

его влияние кратковременно;

Луна уже в глубокой убывающей фазе;

тело устаёт, а сознание стремится к уединению.

Поэтому стрижка в эти вечерние часы также не рекомендуется.

Старая убывающая Луна: время внутреннего торможения

Фаза Луны играет ключевую роль в прогнозе. 15 сентября Луна находится в 4-й фазе, называемой «старой убывающей». Это последние дни перед новолунием — время, когда всё идёт на спад.

Как влияет 4-я фаза на волосы

Волосы растут медленно;

Стрижка утяжеляет энергетику;

Повышается чувствительность кожи головы;

Возможны изменения настроения после похода в салон.

Эта фаза лучше всего подходит:

для оздоровительных процедур;

для нанесения масок, масел, травяных настоев;

для восстановления, а не трансформации.

Луна в знаке Рак: уязвимость и чувствительность

После 03:42 Луна переходит в знак Рак — водный и глубоко эмоциональный зодиак. Это усиливает восприимчивость ко всему происходящему.

Что даёт Луна в Раке

Становимся ранимыми, мягкими, склонными к обидам;

Хочется уюта, стабильности, тишины;

Не терпится уйти от конфликтов и спрятаться от мира.

Как влияет на процедуры с волосами

Острота ощущений усиливается — любые манипуляции могут быть восприняты болезненно;

Эмоциональное недовольство внешностью может усилиться;

Возможна непредсказуемая реакция на красящие или ухаживающие средства.

Под воздействием Рака особенно важно избегать стрижек из-за импульсивных желаний. Лучше отложить визит к мастеру до более ровного эмоционального дня.

Понедельник: день Луны и женской энергии

День недели также имеет значение. Понедельником управляет Луна, а это значит, что влияние чувств, интуиции и тонких энергий усиливается.

Особенности энергетики дня

Повышена тревожность и впечатлительность;

Все перемены воспринимаются остро;

Люди склонны к обидам, сомнениям, капризам;

День лучше подходит для домашних дел, творчества, медитации.

Подходит ли для стрижки

Нет. Понедельник редко бывает удачным днём для смены внешности — особенно на фоне убывающей Луны и 23 лунного дня. Лучшее решение — посвятить этот день заботе о себе и внутреннему спокойствию.

Почасовой прогноз: когда лучше НЕ стричься 15 сентября

Хотя день в целом неблагоприятен, рассмотрим почасовые интервалы, чтобы понять, есть ли безопасные временные окна.

00:00–03:42 — конец фазы Близнецов

Энергетика переменчивая, Луна всё ещё в Близнецах;

Возможна чрезмерная болтливость, несобранность;

Визит к парикмахеру в это время может закончиться непредсказуемо.

03:42–16:00 — Луна в Раке, 23 лунный день

Самый напряжённый период;

Риск испортить настроение, получить негативный опыт;

Возможны разногласия с мастером, неудовлетворённость результатом.

16:00–22:15 — угасание энергии

Организм устаёт, ослаблен;

Желания могут быть неосознанными, реакция — неадекватной;

Лучше избегать любых экспериментов.

После 22:15 — 24 лунный день

Хотя энергетика мягче, ночь — не лучшее время для посещения салона;

Тело готовится к перезагрузке перед новолунием;

Лучше отдохнуть, принять ванну, включить аромалампу и зажечь свечи.

Чем лучше заняться вместо стрижки

Чтобы не терять ресурс дня, можно посвятить его мягкому уходу и восстановлению:

нанести тёплую масляную маску (репейное, касторовое или аргановое масло);

сделать травяное ополаскивание (ромашка, шалфей, крапива);

помассировать кожу головы кончиками пальцев;

провести аромарасчёсывание с эфирными маслами лаванды, иланг-иланга или шалфея.

Эти практики помогут успокоить мысли, укрепить волосы и подготовить организм к новому лунному циклу.

Можно ли красить волосы в этот день

Фарбировка, как и стрижка, может оказаться неудачной:

цвет ляжет неровно;

возможно раздражение кожи головы;

оттенок быстро потускнеет;

возможна аллергическая реакция из-за чувствительности кожи.

Если очень нужно обновить цвет — используйте натуральные средства: хну, басму или растительные тонирующие шампуни. Но даже их стоит применять только в первой половине дня.

Как стрижка в этот день влияет на энергетику

Влияние 23 лунного дня, убывающей Луны и знака Рак может:

вызвать апатию и раздражительность;

нарушить внутренний баланс;

усилить эмоциональную ранимость;

вызвать сомнения и сожаления по поводу любых перемен.

Это не значит, что день плохой. Просто он не подходит для внешней трансформации. Лучше использовать его для анализа, уединения и планирования.

