На популярном ресурсе ListChallenges провели масштабное голосование, где киноманы со всего мира выбирали величайшего актера современности. В прошлый раз этот титул принадлежал Моргану Фримену, однако результаты обновленного рейтинга удивили многих.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, в список номинантов вошли самые яркие звезды Голливуда, оставившие весомый след в истории кино. Среди них Леонардо Ди Каприо, Роберт де Ниро, Брэд Питт, однако даже они не попали в первую тройку. Лидером рейтинга стал Том Генкс – легендарный американский актер и продюсер, известный за фильмы Форрест Гамп, Спасти рядового Райана. Он набрал 138 голосов, опередив ранее занимавшего первое место Моргана Фримена.

Вторую позицию занял Гаррисон Форд – культовый исполнитель роли Индианы Джонса.

Третье место занял сам Морган Фримен, звезда лент «Побег из Шоушенко» и «Семь».

Кто еще вошел в ТОП-10 лучших актеров?

– Киану Ривз

– Джонни Депп

– Энтони Хопкинс

– Брэд Питт

– Роберт Дауни-младший

– Дензел Вашингтон

– Робин Уильямс

Всего в рейтинге представлено 150 актеров. Последнее место досталось Стивену Сигалу, открыто поддерживающему политику страны-агрессора. Перед ним расположились Уильям Леви и Шая Лабаф.