Многие слышали, что лучшая стрижка получается именно на растущую Луну. Эта идея пришла из древности и до сих пор остаётся популярной среди тех, кто заботится о своих волосах. Считается, что если подстричься в правильный лунный день, волосы будут расти быстрее, станут гуще и здоровее.

Но насколько эти убеждения обоснованы? Одни доверяют только профессиональным парикмахерам, другие сверяются с лунным календарём. В этой статье DNEWS разберёт, что говорят об этом астрологи и стилисты, как влияет фаза Луны на волосы и стоит ли подстраивать график визитов в салон красоты под ночное светило.

Откуда пошло поверье о влиянии Луны на волосы

Влияние Луны на рост всего живого известно с древности. Луна управляет приливами и отливами, влияет на растения и общее состояние организма.

Поэтому наши предки верили, что и волосы подчиняются её циклам.

Исторические корни поверья

Ещё в древних культурах советовали стричь волосы на растущую Луну. Это якобы способствовало их быстрому восстановлению и улучшению внешнего вида.

Многие народные традиции сохранили этот подход до наших дней.

Луна и биоритмы человека

Учёные подтверждают, что Луна действительно влияет на биоритмы человека. Это проявляется в изменении сна, настроения и уровня энергии.

Теоретически это может затрагивать и процессы роста волос.

Что говорят астрологи о стрижках на растущую Луну

Астрологи уверены: стричься на растущую Луну — отличная идея. Они связывают фазы Луны с циклами обновления организма.

Согласно лунным календарям, каждая фаза имеет своё влияние.

Стрижка на растущую Луну

Стрижка в период роста Луны способствует быстрому отращиванию волос. Локоны становятся крепче, гуще и блестят.

Это время считается наиболее благоприятным для любых изменений во внешности.

Стрижка на убывающую Луну

Если подстричься на убывающую Луну, волосы будут расти медленнее. Это подходит тем, кто хочет сохранить форму причёски подольше.

Такой период выбирают для кардинальных стрижек или коротких причёсок.

Мнение парикмахеров о влиянии Луны на стрижку

Профессиональные парикмахеры относятся к влиянию Луны с умеренным скепсисом. Они признают психологический эффект, но подчёркивают другие факторы.

Качество волос зависит в первую очередь от ухода и образа жизни.

Биологические аспекты роста волос

Рост волос регулируется генетикой, гормонами, питанием и состоянием здоровья. Лунные фазы не имеют научно доказанного прямого влияния на структуру волос.

Но психологическая вера в успех процедуры может усиливать положительный эффект.

Рекомендации специалистов

Парикмахеры советуют планировать стрижку исходя из состояния волос. Если волосы повреждены или секутся, откладывать поход к мастеру не стоит.

Лучшее время для стрижки — когда волосы в этом действительно нуждаются.

Как выбрать лучший день для стрижки по Лунному календарю

Для тех, кто хочет учитывать Луну при уходе за волосами, существуют специальные календари. Они подсказывают не только фазу Луны, но и удачные знаки Зодиака.

Правильный выбор дня усиливает эффект процедуры.

Благоприятные дни

Лучше всего стричься на растущую Луну в знаках Тельца, Льва, Девы и Козерога. Эти знаки связаны с устойчивостью и красотой.

В такие дни стрижка обещает укрепление волос и улучшение их структуры.

Неблагоприятные дни

Избегать стоит дней в знаках Рыб, Рака и Скорпиона. В это время волосы могут стать ослабленными и непослушными.

Также не рекомендуется стричься в дни солнечных или лунных затмений.

Важные нюансы при планировании стрижки

Выбор дня по Луне — не единственный момент, который стоит учитывать. Важно следить за состоянием волос и учитывать индивидуальные особенности.

Комплексный подход даёт лучшие результаты.

Учет индивидуальных особенностей

Некоторые люди замечают усиление роста волос после стрижки на растущую Луну, а у других таких изменений нет.

Организм каждого человека реагирует по-своему.

Психологический настрой

Если человек уверен, что стрижка на растущую Луну принесёт успех, это положительно сказывается на результате.

Позитивный настрой усиливает эффект любого ухода за собой.

Стоит ли стричься на растущую Луну

Стрижка на растущую Луну — красивая и вдохновляющая традиция. Хотя научных доказательств влияния фаз Луны на рост волос нет, вера в успех процедуры может усилить эффект.

Если вам нравится идея следовать лунным ритмам — смело выбирайте дату в лунном календаре. Главное — ухаживать за волосами регулярно и наслаждаться результатом.

Ранее мы писали о лунном календаре стрижек и покраски волос на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни.