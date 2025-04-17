В последние годы Оземпик (Ozempic) стал настоящим вирусным трендом среди желающих быстро и эффективно похудеть. Препарат, изначально разработанный для лечения диабета 2 типа, внезапно оказался в центре внимания миллионов — от голливудских знаменитостей до пользователей TikTok. Его называют «чудо-средством» и даже «уколом стройности». Но помогает ли Оземпик действительно похудеть, безопасно ли это и стоит ли использовать его людям без диабета? DNEWS разбирается, где правда, а где опасный миф.

Что такое Оземпик

Оземпик — это торговое название препарата на основе семаглутида. Он относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и используется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Выпускается в виде инъекционного раствора, который вводят 1 раз в неделю.

Основное действие — замедление опорожнения желудка, повышение чувства сытости, снижение аппетита, нормализация выработки инсулина. Именно благодаря этим эффектам пациенты начинают терять вес — как побочный, но выраженный результат терапии.

Почему Оземпик стали использовать для похудения

Когда стало ясно, что семаглутид помогает не только контролировать сахар, но и уменьшает массу тела на 5–15%, его начали применять за пределами диабетологии. Особенно в США и Канаде, где препарат начали назначать людям с ожирением и предожирением — даже без диабета.

В 2021 году FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) одобрило аналог семаглутида под названием Вегови (Wegovy) — именно для снижения веса у пациентов с ИМТ выше 27, если есть сопутствующие заболевания, или при ИМТ выше 30 — без условий.

С тех пор популярность препарата резко выросла, а спрос — превысил предложение.

Как Оземпик влияет на вес

Препарат действует комплексно:

подавляет аппетит и снижает тягу к еде

замедляет опорожнение желудка — человек дольше чувствует сытость

влияет на зоны мозга, ответственные за чувство насыщения

стабилизирует уровень глюкозы — нет резких скачков сахара и, соответственно, «приступов голода»

В результате пациенты естественно уменьшают объём потребляемой пищи, не испытывая сильного дискомфорта. Вес снижается постепенно — в среднем от 1 до 4 кг в месяц, при продолжительном применении — до 15% от массы тела за год.

Можно ли принимать Оземпик людям без диабета

Только по назначению врача. Препарат не является БАДом, не продаётся свободно в аптеке и не предназначен для использования «для фигуры» без показаний. Принимая Оземпик без медицинского контроля, человек рискует:

получить побочные эффекты

спровоцировать серьёзные осложнения ЖКТ или поджелудочной

столкнуться с «откатом» веса после отмены

Кроме того, в странах СНГ Оземпик официально не зарегистрирован как средство для похудения, а назначается только при диабете 2 типа.

Мифы и правда о препарате

Миф: Оземпик сжигает жир

Факт: Он не сжигает жир, а снижает аппетит и изменяет пищевое поведение.

Миф: Можно просто колоть Оземпик и есть всё, что угодно

Факт: Без коррекции питания и образа жизни эффект будет слабым или нестабильным.

Миф: Препарат безопасен, раз его используют знаменитости

Факт: Даже у известных людей возникают побочные эффекты — от тошноты до панкреатита.

Миф: После Оземпика вес не возвращается

Факт: При отмене препарата без изменения привычек возможен быстрый возврат веса.

Побочные эффекты и противопоказания

Частые побочные эффекты:

тошнота, рвота

вздутие живота, диарея

головная боль, головокружение

усталость, снижение аппетита

Редкие, но серьёзные:

воспаление поджелудочной железы (панкреатит)

нарушения функции почек

нарушения работы ЖКТ

аллергические реакции

Противопоказания:

диабет 1 типа

беременность и период лактации

возраст до 18 лет

заболевания щитовидной железы (особенно опухоли)

тяжёлые патологии ЖКТ

Использование Оземпика строго контролируется эндокринологом, а пациент должен регулярно сдавать анализы.

Что будет после отмены

После прекращения приёма Оземпика у большинства людей возвращается аппетит, ускоряется опорожнение желудка и, если не были сформированы новые пищевые привычки, вес постепенно возвращается. Это происходит не мгновенно, но за несколько месяцев вес может «откатиться» на 50–80% от потерь.

Поэтому все врачи подчёркивают: препарат — это временный инструмент, а не волшебное средство. Ключ к устойчивому результату — работа с питанием, режимом, психологией.

Когда Оземпик может быть оправдан

при ожирении (ИМТ выше 30) и неэффективности других методов

при метаболическом синдроме с риском диабета

у пациентов с диабетом 2 типа и избыточной массой тела

по назначению врача с наблюдением

Нельзя использовать Оземпик как модную замену спорту и дисциплине. Это — серьёзное лекарство, которое помогает в комплексе.

Оземпик действительно помогает похудеть — но это не чудо-препарат, а медицинское средство с чёткими показаниями, противопоказаниями и побочными эффектами. Он работает за счёт снижения аппетита и изменения пищевого поведения, а не сжигания жира. Принимать его без контроля врача опасно. Тем, кто хочет снизить вес безопасно и надолго, стоит начать с простых шагов: осознанного питания, физической активности и здорового режима. А не гнаться за быстрым эффектом.

Ранее мы писали о том, что такое метод порций и можно ли похудеть на 10 кг за месяц: мифы и правда.