Призраки, инопланетяне и замурованные души: ТОП-локации Украины, которые пугают до муравьев

Украина богата не только удивительной природой, но и загадочными местами, окутанными древними легендами. Здесь природа переплетается с историей, а воздух словно пронизан мистикой. Некоторые локации способны вызвать муравьи по коже даже у самого скептического путешественника.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «Новости.LIVE», вот несколько самых мистических мест, где, по слухам, до сих пор витают привидения, а реальность смешивается со сверхъестественным.

Доминиканский собор во Львове

Фото – risu.ua.

Возведенный еще в 1749 году, этот храм был средоточием римско-католического монастыря ордена доминиканцев. Но с годами собор оброс тайнами. Очевидцы уверяют: ночью здесь слышно пение невидимого хора, щелчок пишущей машинки, а книги сами падают с полок. Местные считают, что это душа монаха, не нашедшего покоя, до сих пор блуждает по священным залам.

Подгорецкий замок, Львовщина

Фото – wikimedia.org.

В селе Подгорцы стоит один из самых красивых, но и самых жутких замков Украины. Гости часто рассказывают о встречах с призраками, появляющимися в разных комнатах дворца. Эти слова подтвердили даже американские исследователи паранормального – их аппаратура зафиксировала неизвестные аномалии в стенах замка.

Жеваховая гора, Одесса

Фото – uc.od.ua.

Это одно из самых загадочных мест Юга Украины. Когда-то здесь жили греки, а впоследствии местность получила название в честь генерала Ивана Жевахова, владевшего поместьем на вершине. Уфологи считают, что у этой локации есть следы контактов с инопланетянами – слишком уж много странных сигналов фиксировали на горе.

Ужгородский замок

Ужгородский замок. Фото – wikipedia.org.

Крепость XVII ст. скрывает не одну трагическую историю. По преданию, во время польского штурма замка один из воинов влюбился в дочь графа Другета. Она, тронутые чувствами, открыла ему тайные ходы. Но измена разгневала ее отца и по легенде, девушку замуровали в стенах. Говорят, ее душа до сих пор не нашла покоя.