Август 2025 года обещает быть настоящим испытанием для жителей страны. Уже сейчас синоптики предупреждают о серьезных отклонениях от климатической нормы: жара, суховеи и почти полное отсутствие осадков могут не только повлиять на самочувствие людей, но и сказаться на сельском хозяйстве, водоснабжении и экологии в целом. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, каким будет августовский климат по регионам, в какие дни стоит ждать пика жары, где всё же возможны дожди, а также что говорят метеорологи о причинах такого прогноза. Особенно важны будут советы по безопасности и адаптации к экстремальным температурам.

Читайте дальше — и вы узнаете, где стоит ограничить пребывание на солнце, когда начинать посевные или полевые работы и чего ожидать от природы в последний месяц лета. Мы собрали для вас самые актуальные данные от Укргидрометцентра и европейских метеослужб.

Общий температурный фон августа 2025 года

Синоптики единогласны: август будет жарче, чем обычно. И это касается почти всей территории страны.

По данным Украинского гидрометцентра, среднемесячная температура по стране составит от +20° до +26°, что превышает климатическую норму на 1,5–2°C. Такой температурный режим характерен скорее для июля, чем для последнего летнего месяца.

Температурные отклонения по регионам

Юг и восток : жара до +35°…+38° , особенно в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях.

: жара до , особенно в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях. Центр и север : стабильно +30°…+34° , местами до +37° .

: стабильно , местами до . Запад : более умеренные показатели — от +17° до +20° , максимум до +28° .

: более умеренные показатели — от , максимум до . Карпаты: прохладнее всего — +14°…+16°, в пределах климатической нормы.

Такая температура может быть опасной для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, детей и беременных женщин. Важно соблюдать водный режим и избегать длительного пребывания на солнце.

Прогноз по неделям

1–10 августа : пиковая жара, особенно в юго-восточных областях. Возможны температурные рекорды.

: пиковая жара, особенно в юго-восточных областях. Возможны температурные рекорды. 11–20 августа : небольшое ослабление жары, но всё ещё высокие значения — до +33°.

: небольшое ослабление жары, но всё ещё высокие значения — до +33°. 21–31 августа: локальное снижение температуры на 1–2°, возможны короткие дожди в западных и северных регионах.

Уровень осадков в августе: сухо и почти без дождей

Август будет не только жарким, но и засушливым. Это может повлиять на урожай и водоснабжение.

Средний уровень осадков по стране составит от 23 до 44 мм, что составляет лишь 64–73% от нормы. Исключение — западные области, где осадков ожидается больше: от 60 до 77 мм, а в Карпатах — до 116 мм.

Где ждать дожди

Карпаты и Закарпатье : 80–120% от нормы, возможны грозы и локальные ливни.

: 80–120% от нормы, возможны грозы и локальные ливни. Центр, юг, восток : преимущественно сухо, кратковременные осадки маловероятны.

: преимущественно сухо, кратковременные осадки маловероятны. Север: возможны редкие дожди ближе к концу месяца, но общий объем — ниже нормы.

Такая засуха несёт риски для сельского хозяйства, особенно для культур, которые требуют регулярного увлажнения в августе — кукурузы, подсолнечника, овощей.

Особенности августовского климата 2025 года

Чтобы понять, почему август будет столь экстремальным, стоит обратить внимание на более глобальные климатические тенденции.

Влияние глобального потепления

Повышение средней температуры в Украине за последние 30 лет составило 1,4°C , что сказывается на сдвиге сезонов и увеличении количества жарких дней.

, что сказывается на сдвиге сезонов и увеличении количества жарких дней. В августе 2025 года мы наблюдаем последствия этих изменений — затянувшееся лето и снижение уровня осадков.

Атмосферные аномалии

Европейские метеослужбы фиксируют аномально устойчивый антициклон , блокирующий поступление холодных и влажных масс воздуха.

, блокирующий поступление холодных и влажных масс воздуха. Именно он провоцирует жару и сухую погоду в большинстве регионов.

Как жара влияет на здоровье и быт

Жаркий климат может привести к ухудшению самочувствия, снижению продуктивности, ухудшению сна и даже к тепловым ударам.

Медицинские риски

Повышенная температура увеличивает риск обезвоживания , сердечно-сосудистых осложнений и обострения хронических болезней .

, и . В пик жары лучше находиться в помещении с 11:00 до 16:00, пить не менее 2,5 л воды в день, избегать алкоголя и кофеина.

Энергозатраты и бытовые трудности

Рост использования кондиционеров приведет к пиковым нагрузкам на электросети.

Возможны временные отключения электричества, особенно в небольших населенных пунктах.

Воды в некоторых колодцах и источниках может не хватать — особенно в южных регионах.

Как адаптироваться к климатическим условиям

Если август 2025 года обещает быть настоящим испытанием, необходимо заранее подготовиться. Вот основные практические рекомендации.

Поведение в жару

Ограничьте физические нагрузки в дневное время.

Носите одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Используйте солнцезащитные средства с SPF 30 и выше.

Проветривайте помещения, закрывайте окна в пик жары.

Организация быта

Поставьте ёмкости с водой во дворе для животных и птиц.

Поливайте растения рано утром или вечером, чтобы сохранить влагу.

Храните продукты в холодильнике, не оставляйте скоропортящееся при комнатной температуре.

Август в разных регионах: что ожидать жителям областей

Ниже — обзор погодной ситуации в 20 городах, согласно данным Укргидрометцентра:

Город Температура днем Осадки Комментарий Киев +31° 28 мм Сухо, жарко Харьков +34° 32 мм Жара до +37° Одесса +33° 25 мм Влажность повышена, но сухо Львов +26° 61 мм Прохладнее, возможны дожди Днепр +35° 30 мм Один из самых жарких регионов Луцк +24° 66 мм Локальные грозы Запорожье +36° 27 мм Аномальная жара Ужгород +25° 70 мм Влажный климат, грозы Николаев +34° 29 мм Почти без дождей Черкассы +32° 34 мм Комфортная жара Чернигов +30° 31 мм Умеренно сухо Полтава +33° 30 мм Возможны локальные ливни Ивано-Франковск +25° 68 мм Дожди, облачно Ровно +26° 63 мм Комфортно Кропивницкий +36° 28 мм Ожидается сильная жара Винница +29° 40 мм Сухо Сумы +32° 33 мм Умеренно жарко Тернополь +27° 64 мм Влажно, прохладнее Житомир +28° 36 мм Жарко, но возможны осадки Луганск +38° 24 мм Абсолютный температурный пик

К чему готовиться в августе 2025 года

Август 2025 года станет климатическим вызовом. Основные риски — аномальная жара, низкий уровень осадков и высокая нагрузка на здоровье и инфраструктуру. Жителям большинства регионов страны стоит ограничить пребывание на улице, следить за своим состоянием и по возможности откладывать поездки на дальние расстояния или тяжелые физические работы на более прохладные периоды месяца.

Грамотная подготовка — лучший способ избежать последствий экстремальных погодных условий.

Ранее мы писали о том, как пережить жару в городе: топ эффективных советов.