Появление на руках пузырьков с прозрачным или мутным содержимым — симптом, который может насторожить любого. Такие образования могут чесаться, болеть или оставаться незаметными, но в любом случае требуют внимания. Иногда они проходят сами, а иногда указывают на кожные, инфекционные или аутоиммунные заболевания.

В этой статье DNEWS расскажет, что означают пупырышки с жидкостью на руках, когда это просто раздражение, а когда — сигнал, что пора идти к врачу.

Что представляют собой пупырышки с жидкостью

В медицине такие образования называют везикулами — это пузырьки диаметром до 5 мм, заполненные серозной, гнойной или кровянистой жидкостью. Они образуются в результате воспалительной реакции в верхних слоях кожи.

На руках чаще всего встречаются следующие типы:

прозрачные мелкие пузырьки , сгруппированные на пальцах, кистях, запястьях

, сгруппированные на пальцах, кистях, запястьях единичные крупные волдыри

мелкая сыпь с зудом или покраснением кожи вокруг

Важно: характер и расположение пузырьков могут многое рассказать о причине их появления.

Основные причины появления пупырышек с жидкостью на руках

Аллергическая реакция (контактный дерматит)

Контакт с раздражителем (бытовая химия, крем, перчатки, растения) может вызвать воспаление кожи с образованием пузырьков.

Симптомы:

– краснота, отёк

– зуд

– мелкие пупырышки с прозрачной жидкостью

– появление сразу после контакта

Что делать:

Избегать контакта с аллергеном, использовать гипоаллергенные кремы, при необходимости — антигистаминные препараты.

Дисгидроз (дисгидротическая экзема)

Хроническое кожное заболевание, часто возникающее весной или летом. Проявляется на ладонях, боковых поверхностях пальцев.

Симптомы:

– прозрачные пупырышки под кожей

– сильный зуд

– могут лопаться, оставляя трещины

– ощущение «песка под кожей»

Что делать:

Обратиться к дерматологу. Назначаются мази с кортикостероидами, увлажняющие средства, седативные препараты.

Грибковые поражения (микозы)

Грибок может поражать межпальцевые участки рук, особенно при ослабленном иммунитете или нарушении гигиены.

Симптомы:

– пузырьки с мутной жидкостью

– шелушение, неприятный запах

– трещины между пальцами

– зуд, жжение

Что делать:

Обследование и анализы, противогрибковые мази и препараты. Не заниматься самолечением — грибок быстро распространяется.

Вирус герпеса

Герпес на руках — редкое, но возможное явление. Чаще встречается у медиков (герпетическая панариция) или при частом контакте с вирусоносителями.

Симптомы:

– небольшие болезненные пузырьки

– с прозрачной или мутной жидкостью

– покалывание, жжение

– может сопровождаться температурой

Что делать:

Противовирусные мази (ацикловир), средства для повышения иммунитета.

Чесотка

Вызывается клещом, который проникает в кожу и вызывает сильный зуд. Передаётся при тесном контакте.

Симптомы:

– мелкие водянистые пузырьки между пальцами

– очень сильный зуд, особенно ночью

– расчёсы, корочки

– возможны «ходы» клеща под кожей

Что делать:

Немедленно обратиться к дерматологу. Необходима обработка кожи и одежды специальными препаратами.

Термический или химический ожог

Контакт с горячей жидкостью, паром, кислотой или щёлочью может вызвать ожог с образованием пузыря.

Симптомы:

– крупный пузырь на покрасневшем участке

– болезненность

– жжение

– возможно отслоение кожи

Что делать:

Промыть прохладной водой, не прокалывать пузырь. Обратиться за медицинской помощью при ожоге II степени и выше.

Аутоиммунные заболевания (редко)

Некоторые кожные проявления (пемфигус, буллёзный пемфигоид) сопровождаются появлением пузырей на коже.

Симптомы:

– стойкие пузырьки, не заживающие

– болезненность

– возможна эрозия после вскрытия

– сопровождаются другими симптомами

Что делать:

Консультация дерматолога, иммунолога. Самостоятельно не лечится.

Когда стоит беспокоиться

Обратитесь к врачу, если:

пупырышки не проходят более 5–7 дней

пузырьки увеличиваются в количестве или размере

появляется лихорадка, озноб, головная боль

пузырь лопнул и образовалась болезненная рана

зуд усиливается ночью

рядом есть заболевшие члены семьи

вы беременны или у вас ослабленный иммунитет

Что делать в домашних условиях

не вскрывайте пузырьки — это может привести к инфицированию

не применяйте гормональные мази без назначения врача

аккуратно промывайте руки мягким мылом, не используйте спирт

можно прикладывать прохладные компрессы с отваром ромашки или календулы

используйте увлажняющие кремы без отдушек

Если нет улучшений — не откладывайте визит к дерматологу.

Пупырышки с жидкостью на руках — не всегда безобидный симптом. В одних случаях это результат аллергии или раздражения, в других — проявление инфекции или кожного заболевания. Главное — не игнорировать симптомы, не заниматься самодиагностикой и при необходимости обратиться к специалисту.

Чем раньше начато лечение, тем быстрее можно избавиться от дискомфорта и предотвратить осложнения.

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