Появление на руках пузырьков с прозрачным или мутным содержимым — симптом, который может насторожить любого. Такие образования могут чесаться, болеть или оставаться незаметными, но в любом случае требуют внимания. Иногда они проходят сами, а иногда указывают на кожные, инфекционные или аутоиммунные заболевания.
В этой статье DNEWS расскажет, что означают пупырышки с жидкостью на руках, когда это просто раздражение, а когда — сигнал, что пора идти к врачу.
Что представляют собой пупырышки с жидкостью
В медицине такие образования называют везикулами — это пузырьки диаметром до 5 мм, заполненные серозной, гнойной или кровянистой жидкостью. Они образуются в результате воспалительной реакции в верхних слоях кожи.
На руках чаще всего встречаются следующие типы:
- прозрачные мелкие пузырьки, сгруппированные на пальцах, кистях, запястьях
- единичные крупные волдыри
- мелкая сыпь с зудом или покраснением кожи вокруг
Важно: характер и расположение пузырьков могут многое рассказать о причине их появления.
Основные причины появления пупырышек с жидкостью на руках
Аллергическая реакция (контактный дерматит)
Контакт с раздражителем (бытовая химия, крем, перчатки, растения) может вызвать воспаление кожи с образованием пузырьков.
Симптомы:
– краснота, отёк
– зуд
– мелкие пупырышки с прозрачной жидкостью
– появление сразу после контакта
Что делать:
Избегать контакта с аллергеном, использовать гипоаллергенные кремы, при необходимости — антигистаминные препараты.
Дисгидроз (дисгидротическая экзема)
Хроническое кожное заболевание, часто возникающее весной или летом. Проявляется на ладонях, боковых поверхностях пальцев.
Симптомы:
– прозрачные пупырышки под кожей
– сильный зуд
– могут лопаться, оставляя трещины
– ощущение «песка под кожей»
Что делать:
Обратиться к дерматологу. Назначаются мази с кортикостероидами, увлажняющие средства, седативные препараты.
Грибковые поражения (микозы)
Грибок может поражать межпальцевые участки рук, особенно при ослабленном иммунитете или нарушении гигиены.
Симптомы:
– пузырьки с мутной жидкостью
– шелушение, неприятный запах
– трещины между пальцами
– зуд, жжение
Что делать:
Обследование и анализы, противогрибковые мази и препараты. Не заниматься самолечением — грибок быстро распространяется.
Вирус герпеса
Герпес на руках — редкое, но возможное явление. Чаще встречается у медиков (герпетическая панариция) или при частом контакте с вирусоносителями.
Симптомы:
– небольшие болезненные пузырьки
– с прозрачной или мутной жидкостью
– покалывание, жжение
– может сопровождаться температурой
Что делать:
Противовирусные мази (ацикловир), средства для повышения иммунитета.
Чесотка
Вызывается клещом, который проникает в кожу и вызывает сильный зуд. Передаётся при тесном контакте.
Симптомы:
– мелкие водянистые пузырьки между пальцами
– очень сильный зуд, особенно ночью
– расчёсы, корочки
– возможны «ходы» клеща под кожей
Что делать:
Немедленно обратиться к дерматологу. Необходима обработка кожи и одежды специальными препаратами.
Термический или химический ожог
Контакт с горячей жидкостью, паром, кислотой или щёлочью может вызвать ожог с образованием пузыря.
Симптомы:
– крупный пузырь на покрасневшем участке
– болезненность
– жжение
– возможно отслоение кожи
Что делать:
Промыть прохладной водой, не прокалывать пузырь. Обратиться за медицинской помощью при ожоге II степени и выше.
Аутоиммунные заболевания (редко)
Некоторые кожные проявления (пемфигус, буллёзный пемфигоид) сопровождаются появлением пузырей на коже.
Симптомы:
– стойкие пузырьки, не заживающие
– болезненность
– возможна эрозия после вскрытия
– сопровождаются другими симптомами
Что делать:
Консультация дерматолога, иммунолога. Самостоятельно не лечится.
Когда стоит беспокоиться
Обратитесь к врачу, если:
- пупырышки не проходят более 5–7 дней
- пузырьки увеличиваются в количестве или размере
- появляется лихорадка, озноб, головная боль
- пузырь лопнул и образовалась болезненная рана
- зуд усиливается ночью
- рядом есть заболевшие члены семьи
- вы беременны или у вас ослабленный иммунитет
Что делать в домашних условиях
- не вскрывайте пузырьки — это может привести к инфицированию
- не применяйте гормональные мази без назначения врача
- аккуратно промывайте руки мягким мылом, не используйте спирт
- можно прикладывать прохладные компрессы с отваром ромашки или календулы
- используйте увлажняющие кремы без отдушек
Если нет улучшений — не откладывайте визит к дерматологу.
Пупырышки с жидкостью на руках — не всегда безобидный симптом. В одних случаях это результат аллергии или раздражения, в других — проявление инфекции или кожного заболевания. Главное — не игнорировать симптомы, не заниматься самодиагностикой и при необходимости обратиться к специалисту.
Чем раньше начато лечение, тем быстрее можно избавиться от дискомфорта и предотвратить осложнения.
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