Август 2025 года принесет с собой множество ярких событий, кармических уроков и поворотных моментов, особенно в свете раскладов Таро. Вас ждут подсказки от карт, которые помогут избежать ошибок, принять верные решения и поймать удачу за хвост. Этот месяц не станет обычным — он будет наполнен важными энергетическими вибрациями, которые откроют новые возможности и заставят задуматься о будущем.

Какие двери распахнутся перед вами? Чего стоит опасаться? Какие знаки могут испытать приток финансов, а кого ожидают испытания в личной жизни? Особенно важными окажутся советы для Весов, Скорпионов и Стрельцов — именно их ждет мощная трансформация. Читайте дальше статью от DNEWS, чтобы узнать расклад на август 2025 для всех знаков Зодиака и вооружиться астротарологическими знаниями.

Общие тенденции Таро на август 2025

Август 2025 года — это время решительности, прорыва и обновления. Энергии месяца подталкивают к выходу из зоны комфорта и активному действию.

Перед многими встанет вопрос выбора, а карты подскажут, в каком направлении двигаться. Несмотря на то, что некоторые ситуации будут казаться сложными, страх перед переменами нужно преодолеть — это главный урок августа. Особое внимание стоит уделить периоду до 11 августа: ретроградный Меркурий будет вносить путаницу, особенно в бумажные и финансовые дела.

Гороскоп Таро на август 2025 для Весов

Август — время перемен для Весов. Вас ждут внутренние дилеммы, но и большие перспективы.

Карта Таро Дьявол и 2 мечей

Эти карты сигнализируют о том, что вы находитесь в состоянии сомнений. Вас одолевает страх, вы откладываете важное решение, избегаете правды. Однако Дьявол — это не только о внешнем влиянии, но и о внутренних ограничениях.

Совет таролога: не принимайте решений под давлением, доверьтесь себе и действуйте из состояния любви, а не страха.

Карта Императрица и Туз жезлов

Императрица обещает рост, прибыль, заботу и любовь. Туз жезлов говорит о начале нового этапа: возможно, это будет предложение по работе или романтическое знакомство.

Итог: август — время сделать шаг вперед, даже если он пугает. Вас ждет поддержка и успех, если решитесь.

Гороскоп Таро на август 2025 для Скорпионов

Для Скорпионов август станет месяцем любви, трансформации и неожиданных перемен. Но не без испытаний.

Карта 2 кубков и Туз жезлов

Возможны судьбоносные встречи, как романтические, так и деловые. Удачное время для переговоров и новых начинаний. Желание, которое вы лелеяли, может исполниться.

Важно: не подписывайте документы до 11 августа. Дождитесь разворота Меркурия в прямое движение.

Карта 2 мечей и Дьявол

Скорпионы будут стоять перед сложным моральным выбором. Кто-то или что-то оказывает давление, мешает действовать свободно.

Совет: отпустите страх, найдите баланс между доверием себе и осторожностью. Действуйте, когда почувствуете внутреннюю ясность.

Гороскоп Таро на август 2025 для Стрельцов

Стрельцам следует проявить дисциплину, но не забывать о росте и командной работе.

Карта Иерофант и Паж жезлов

Месяц будет насыщен обучением, традициями и социальной активностью. Возможно, вам предстоит посещение важных мероприятий, курсов или встреча с наставником.

Паж жезлов указывает на получение опыта — возможно, через трудности.

Карта 3 пентаклей и 4 пентаклей

Работа в команде будет успешной. Есть вероятность получения предложения о стабильной работе или доходе. Однако стоит экономить и не рисковать финансами до середины месяца.

Вывод: Стрельцам стоит сохранить спокойствие и осознанность. Деньги будут, если вы проявите терпение.

Гороскоп Таро на август 2025 для Козерогов

Козерогов ждет финансовый рост, новая работа или важное приобретение. Месяц благоприятен для начала нового.

Карта Королева Жезлов и Туз пентаклей

Энергичная женщина (возможно, знак Огня) сыграет ключевую роль в августе. Ожидаются новые предложения, работа, источник дохода.

Пример: продажа квартиры, открытие бизнеса или подписание выгодного контракта.

Карта Паж мечей

Начало обучения, получение новой информации, важные разговоры с детьми или молодыми коллегами.

Совет: действуйте смело, особенно после 11 августа.

Гороскоп Таро на август 2025 для Водолеев

Водолеи должны научиться балансировать. Отпуск или хотя бы перерыв — жизненно необходимы.

Карта 6 мечей и Умеренность

Вы переходите на новый уровень. Возможны поездки, отдых, смена обстановки. Также важно соблюдать меру: отдых, питание, эмоции.

Подсказка: не торопитесь. Медленнее — не значит хуже.

Карта 7 жезлов

Защитите свои границы. Вас могут использовать эмоционально или энергетически.

Рекомендация: найдите личное пространство, не бойтесь говорить «нет».

Гороскоп Таро на август 2025 для Рыб

Август — пора мудрых решений и радостных событий. Рыб ждут духовные озарения и теплые встречи.

Карта Жрец и 3 кубков

Символ традиций, обучения, семейных обрядов. Возможно приглашение на свадьбу, крестины или другой важный праздник.

3 кубков обещают веселую поездку или событие с подругами. Месяц не о работе — он о радости и легкости.

Карта Королева кубков

Женщина-Вода (Рыбы, Скорпион, Рак) окажет поддержку. Возможно, вы сами станете такой фигурой для кого-то.

Совет: позвольте себе отдохнуть, не перегружайте себя делами.

Гороскоп Таро на август 2025 для Овнов

Для Овнов месяц завершений и осознаний. Время расставить приоритеты.

Карта Мир и 10 мечей

Заканчивается важный жизненный этап. Возможно, вы завершите проект или прекратите отношения, которые себя исчерпали.

Подсказка: не держитесь за то, что давно пора отпустить.

Карта Император

Контроль и структура вернут вас в баланс. Держите всё под контролем, особенно финансы и обязанности.

Гороскоп Таро на август 2025 для Тельцов

Тельцов ждет финансовая стабильность и внутренняя сила. Месяц продуктивен для работы.

Карта 9 пентаклей и Сила

Финансовые успехи, заслуженное признание, завершение успешного проекта. Сила — это карта уверенности и способности справляться с любыми трудностями.

Рекомендация: будьте терпеливы, и вознаграждение не заставит себя ждать.

Гороскоп Таро на август 2025 для Близнецов

Для Близнецов август станет месяцем неожиданных поворотов. Нужно быть готовыми к переменам.

Карта Колесо Фортуны и 8 жезлов

Жизнь ускоряется. Возможны перемещения, новые связи, переезд, командировка.

Важно: будьте гибкими, и вы получите больше, чем ожидали.

Гороскоп Таро на август 2025 для Раков

Раков ждет путешествие, интересные знакомства и сюрпризы.

Карта Колесница и Рыцарь Кубков

Поездка будет успешной. Возможны романтические приключения, приглашения на свидания.

Подсказка: не отказывайтесь от неожиданного приглашения — оно может изменить ход событий.

Гороскоп Таро на август 2025 для Львов

Львов ждет разочарование, но оно станет уроком. Важно не впасть в драму.

Карта 5 кубков и Повешенный

Что-то пойдет не по плану. Но это не провал, а повод пересмотреть свои взгляды.

Рекомендация: дайте себе паузу и переоцените цели.

Гороскоп Таро на август 2025 для Дев

Для Дев месяц будет подарочным. Буквально и метафорически.

Карта 6 пентаклей и Звезда

Ожидается поддержка, сюрпризы, исполнение желания. Кто-то поможет, подарит что-то ценное или подскажет направление.

Совет: принимайте дары жизни с благодарностью и доверием.

Ранее мы писали о том, можно ли верить народным приметам, гороскопу и картам Таро.