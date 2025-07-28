Август 2025 года принесет с собой множество ярких событий, кармических уроков и поворотных моментов, особенно в свете раскладов Таро. Вас ждут подсказки от карт, которые помогут избежать ошибок, принять верные решения и поймать удачу за хвост. Этот месяц не станет обычным — он будет наполнен важными энергетическими вибрациями, которые откроют новые возможности и заставят задуматься о будущем.
Какие двери распахнутся перед вами? Чего стоит опасаться? Какие знаки могут испытать приток финансов, а кого ожидают испытания в личной жизни? Особенно важными окажутся советы для Весов, Скорпионов и Стрельцов — именно их ждет мощная трансформация. Читайте дальше статью от DNEWS, чтобы узнать расклад на август 2025 для всех знаков Зодиака и вооружиться астротарологическими знаниями.
Общие тенденции Таро на август 2025
Август 2025 года — это время решительности, прорыва и обновления. Энергии месяца подталкивают к выходу из зоны комфорта и активному действию.
Перед многими встанет вопрос выбора, а карты подскажут, в каком направлении двигаться. Несмотря на то, что некоторые ситуации будут казаться сложными, страх перед переменами нужно преодолеть — это главный урок августа. Особое внимание стоит уделить периоду до 11 августа: ретроградный Меркурий будет вносить путаницу, особенно в бумажные и финансовые дела.
Гороскоп Таро на август 2025 для Весов
Август — время перемен для Весов. Вас ждут внутренние дилеммы, но и большие перспективы.
Карта Таро Дьявол и 2 мечей
Эти карты сигнализируют о том, что вы находитесь в состоянии сомнений. Вас одолевает страх, вы откладываете важное решение, избегаете правды. Однако Дьявол — это не только о внешнем влиянии, но и о внутренних ограничениях.
Совет таролога: не принимайте решений под давлением, доверьтесь себе и действуйте из состояния любви, а не страха.
Карта Императрица и Туз жезлов
Императрица обещает рост, прибыль, заботу и любовь. Туз жезлов говорит о начале нового этапа: возможно, это будет предложение по работе или романтическое знакомство.
Итог: август — время сделать шаг вперед, даже если он пугает. Вас ждет поддержка и успех, если решитесь.
Гороскоп Таро на август 2025 для Скорпионов
Для Скорпионов август станет месяцем любви, трансформации и неожиданных перемен. Но не без испытаний.
Карта 2 кубков и Туз жезлов
Возможны судьбоносные встречи, как романтические, так и деловые. Удачное время для переговоров и новых начинаний. Желание, которое вы лелеяли, может исполниться.
Важно: не подписывайте документы до 11 августа. Дождитесь разворота Меркурия в прямое движение.
Карта 2 мечей и Дьявол
Скорпионы будут стоять перед сложным моральным выбором. Кто-то или что-то оказывает давление, мешает действовать свободно.
Совет: отпустите страх, найдите баланс между доверием себе и осторожностью. Действуйте, когда почувствуете внутреннюю ясность.
Гороскоп Таро на август 2025 для Стрельцов
Стрельцам следует проявить дисциплину, но не забывать о росте и командной работе.
Карта Иерофант и Паж жезлов
Месяц будет насыщен обучением, традициями и социальной активностью. Возможно, вам предстоит посещение важных мероприятий, курсов или встреча с наставником.
Паж жезлов указывает на получение опыта — возможно, через трудности.
Карта 3 пентаклей и 4 пентаклей
Работа в команде будет успешной. Есть вероятность получения предложения о стабильной работе или доходе. Однако стоит экономить и не рисковать финансами до середины месяца.
Вывод: Стрельцам стоит сохранить спокойствие и осознанность. Деньги будут, если вы проявите терпение.
Гороскоп Таро на август 2025 для Козерогов
Козерогов ждет финансовый рост, новая работа или важное приобретение. Месяц благоприятен для начала нового.
Карта Королева Жезлов и Туз пентаклей
Энергичная женщина (возможно, знак Огня) сыграет ключевую роль в августе. Ожидаются новые предложения, работа, источник дохода.
Пример: продажа квартиры, открытие бизнеса или подписание выгодного контракта.
Карта Паж мечей
Начало обучения, получение новой информации, важные разговоры с детьми или молодыми коллегами.
Совет: действуйте смело, особенно после 11 августа.
Гороскоп Таро на август 2025 для Водолеев
Водолеи должны научиться балансировать. Отпуск или хотя бы перерыв — жизненно необходимы.
Карта 6 мечей и Умеренность
Вы переходите на новый уровень. Возможны поездки, отдых, смена обстановки. Также важно соблюдать меру: отдых, питание, эмоции.
Подсказка: не торопитесь. Медленнее — не значит хуже.
Карта 7 жезлов
Защитите свои границы. Вас могут использовать эмоционально или энергетически.
Рекомендация: найдите личное пространство, не бойтесь говорить «нет».
Гороскоп Таро на август 2025 для Рыб
Август — пора мудрых решений и радостных событий. Рыб ждут духовные озарения и теплые встречи.
Карта Жрец и 3 кубков
Символ традиций, обучения, семейных обрядов. Возможно приглашение на свадьбу, крестины или другой важный праздник.
3 кубков обещают веселую поездку или событие с подругами. Месяц не о работе — он о радости и легкости.
Карта Королева кубков
Женщина-Вода (Рыбы, Скорпион, Рак) окажет поддержку. Возможно, вы сами станете такой фигурой для кого-то.
Совет: позвольте себе отдохнуть, не перегружайте себя делами.
Гороскоп Таро на август 2025 для Овнов
Для Овнов месяц завершений и осознаний. Время расставить приоритеты.
Карта Мир и 10 мечей
Заканчивается важный жизненный этап. Возможно, вы завершите проект или прекратите отношения, которые себя исчерпали.
Подсказка: не держитесь за то, что давно пора отпустить.
Карта Император
Контроль и структура вернут вас в баланс. Держите всё под контролем, особенно финансы и обязанности.
Гороскоп Таро на август 2025 для Тельцов
Тельцов ждет финансовая стабильность и внутренняя сила. Месяц продуктивен для работы.
Карта 9 пентаклей и Сила
Финансовые успехи, заслуженное признание, завершение успешного проекта. Сила — это карта уверенности и способности справляться с любыми трудностями.
Рекомендация: будьте терпеливы, и вознаграждение не заставит себя ждать.
Гороскоп Таро на август 2025 для Близнецов
Для Близнецов август станет месяцем неожиданных поворотов. Нужно быть готовыми к переменам.
Карта Колесо Фортуны и 8 жезлов
Жизнь ускоряется. Возможны перемещения, новые связи, переезд, командировка.
Важно: будьте гибкими, и вы получите больше, чем ожидали.
Гороскоп Таро на август 2025 для Раков
Раков ждет путешествие, интересные знакомства и сюрпризы.
Карта Колесница и Рыцарь Кубков
Поездка будет успешной. Возможны романтические приключения, приглашения на свидания.
Подсказка: не отказывайтесь от неожиданного приглашения — оно может изменить ход событий.
Гороскоп Таро на август 2025 для Львов
Львов ждет разочарование, но оно станет уроком. Важно не впасть в драму.
Карта 5 кубков и Повешенный
Что-то пойдет не по плану. Но это не провал, а повод пересмотреть свои взгляды.
Рекомендация: дайте себе паузу и переоцените цели.
Гороскоп Таро на август 2025 для Дев
Для Дев месяц будет подарочным. Буквально и метафорически.
Карта 6 пентаклей и Звезда
Ожидается поддержка, сюрпризы, исполнение желания. Кто-то поможет, подарит что-то ценное или подскажет направление.
Совет: принимайте дары жизни с благодарностью и доверием.
Ранее мы писали о том, можно ли верить народным приметам, гороскопу и картам Таро.