Артишок — необычное растение, которое у многих ассоциируется с Францией, Италией и элитной кухней. Но всё больше украинских огородников обращают внимание на эту культуру. И не зря. Артишок не только съедобен и полезен, но и весьма декоративен. Он подходит для клумб, огородов и фермерских участков. При правильном уходе артишок успешно растёт даже в условиях украинского климата.

В этой статье DNEWS подробно рассказывает, можно ли вырастить артишоки в Украине, в каких регионах это реально, и зачем стоит попробовать включить это растение в свой огород.

Можно ли выращивать артишоки в климате Украины

Артишок (Cynara scolymus) — это многолетнее растение семейства Астровые. В дикой природе он встречается в Средиземноморье. Однако селекционные сорта адаптированы к умеренному климату и хорошо приживаются в Украине при правильной агротехнике.

Где в Украине лучше растут артишоки

Наиболее благоприятны южные и центральные области: Одесская, Николаевская, Херсонская, Винницкая. Там больше солнца и тёплый грунт. В других регионах (Полтавская, Киевская, Черкасская) артишок успешно выращивается как однолетник или с укрытием на зиму.

Что нужно учитывать перед посадкой

Артишок боится сильных морозов и плохо переносит переувлажнение. Ему необходима рыхлая, плодородная, нейтральная почва. Важно выбрать открытое, солнечное место, защищённое от ветра. В первый год растение может не дать полноценного урожая, но на второй — порадует крупными и вкусными соцветиями.

Зачем выращивать артишоки на своём участке

Эта культура объединяет в себе кулинарную ценность, декоративность и пользу для здоровья. Причём у неё почти нет вредителей, и уход несложный.

Артишоки полезны и богаты микроэлементами

В пищу употребляют не сами листья, а соцветия-корзинки. Они содержат витамины B, C, магний, калий и редкое вещество цинарин, которое улучшает пищеварение и работу печени. Артишоки полезны при диабете и высоком холестерине.

Растение красиво и необычно

Крупные сизо-зелёные листья и эффектные соцветия делают артишок украшением участка. Его часто сажают вдоль дорожек, на фоне заборов или в миксбордерах. Цветение напоминает чертополох, но крупнее и изящнее.

Как выращивать артишоки в Украине

Семена артишока высевают на рассаду, а затем высаживают в открытый грунт. Можно также использовать деление куста или корневища, если вы выращиваете многолетнюю культуру.

Посев и уход за рассадой

Семена высевают в конце февраля — начале марта. Перед этим их можно стратифицировать в холодильнике 10–14 дней. Глубина заделки — 2 см, температура прорастания — +18…+20 °C. Рассаду пикируют, подкармливают, закаливают.

Пересадка в открытый грунт

В грунт высаживают в мае, когда минует угроза заморозков. Схема посадки: 70×100 см. Почву рыхлят, добавляют перегной и немного золы. После посадки обязательно поливают. Важно: в первый год растение требует регулярной прополки и рыхления.

Как ухаживать за артишоками летом и осенью

Артишоки любят солнце, умеренный полив и рыхлую почву. При нехватке влаги или питательных веществ соцветия получаются мелкими или горькими.

Полив и подкормки

Поливать нужно под корень, без переувлажнения. Особенно важно обеспечить влагу в период бутонизации. Подкармливают артишоки органикой — настоем трав или перегноем. Дополнительно можно вносить суперфосфат в начале лета.

Защита на зиму и повторное выращивание

В южных регионах достаточно обрезать листья и замульчировать куст торфом. В Центральной Украине растение лучше выкопать и хранить как георгины — в прохладном, сухом помещении. Весной снова высадить.

Когда собирать урожай и как использовать артишоки

Соцветия срезают, когда они достигают 8–12 см в диаметре и чешуйки ещё плотно прижаты. Если они раскрылись — значит, перезрели. Артишоки употребляют свежими, варёными, тушёными, жареными и маринованными.

Время сбора и признаки зрелости

Сбор проводят с июля по сентябрь. Соцветие должно быть плотным, зелёным, слегка блестящим. Лучше собирать утром, пока растение не перегрелось. Урожай хранят в холодильнике 5–7 дней.

Что готовить из артишоков

Из артишоков делают салаты, запеканки, гарниры. В Италии их фаршируют сыром и зеленью, в Греции — добавляют к мясу. В домашних условиях их чаще всего отваривают и едят с соусом. Сердцевина — самая ценная часть.

Артишок — это не экзотика, а реальная, полезная и красивая культура для украинского огорода. Он не требует сложного ухода, но даёт отличный результат. Его можно вырастить и в центре, и на юге страны. А если уделить немного внимания, то с участка вы получите не только урожай, но и массу пользы для здоровья. Попробовать точно стоит — и ради еды, и ради красоты.

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