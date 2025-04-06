Реверсивная зарядка на iPhone: как это работает и какие модели поддерживают функцию

Реверсивная зарядка – это полезная функция, позволяющая передавать заряд с вашего смартфона на другие устройства. В мире Android эта разработка уже издавна не новинка, но не все знают, что схожая возможность появилась и у неких моделей iPhone.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «novyny.live», с появлением USB-C в линейке iPhone функциональность устройств значительно расширилась, включая поддержку реверсивной зарядки. Эта опция доступна на следующих моделях:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Для iPhone со старым разъемом Lightning эта функция недоступна.

Как работает реверсивная зарядка на iPhone

Процесс происходит автоматически – достаточно подключить другое устройство кабелем к вашему iPhone с USB-C и зарядка начнется автоматически. Есть важный нюанс: если соединить два смартфона с USB-C, заряд будет передаваться от того, у кого батарея заряжена больше, к тому, кто имеет более низкий уровень энергии. То есть, искусственно «оттянуть» заряд с устройства с меньшей зарядкой не удастся.

Для зарядки наушников или часов такой способ удобен даже в пути. Также есть возможность подключить к iPhone зарядку MagSafe, а через нее уже передавать энергию другому iPhone. Впрочем, из-за потерь энергии это не самое эффективное решение. Максимальная мощность реверсивной зарядки – 4,5 Вт. Этого достаточно для подзарядки аксессуаров, однако недостаточно для полной зарядки другого смартфона. Функция рассчитана прежде всего на экстренные ситуации.

А как насчет беспроводной реверсивной зарядки?

На некоторых Android-смартфонах уже реализована функция беспроводной реверсивной зарядки: стоит положить только одно устройство на другое и заряд начинает передаваться. У iPhone такого пока нет. Хотя аппаратная часть новых моделей позволяет реализовать эту функцию, Apple пока ее не активировала – вероятно, из-за рисков перегрева и потери энергии.