Реверсивная зарядка на iPhone: как это работает и какие модели поддерживают функцию

Реверсивная зарядка – это полезная функция, позволяющая передавать заряд с вашего смартфона на другие устройства. В мире Android эта разработка уже издавна не новинка, но не все знают, что схожая возможность появилась и у неких моделей iPhone.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «novyny.live», с появлением USB-C в линейке iPhone функциональность устройств значительно расширилась, включая поддержку реверсивной зарядки. Эта опция доступна на следующих моделях:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
Для iPhone со старым разъемом Lightning эта функция недоступна.
Как работает реверсивная зарядка на iPhone
Процесс происходит автоматически – достаточно подключить другое устройство кабелем к вашему iPhone с USB-C и зарядка начнется автоматически. Есть важный нюанс: если соединить два смартфона с USB-C, заряд будет передаваться от того, у кого батарея заряжена больше, к тому, кто имеет более низкий уровень энергии. То есть, искусственно «оттянуть» заряд с устройства с меньшей зарядкой не удастся.
Для зарядки наушников или часов такой способ удобен даже в пути. Также есть возможность подключить к iPhone зарядку MagSafe, а через нее уже передавать энергию другому iPhone. Впрочем, из-за потерь энергии это не самое эффективное решение. Максимальная мощность реверсивной зарядки – 4,5 Вт. Этого достаточно для подзарядки аксессуаров, однако недостаточно для полной зарядки другого смартфона. Функция рассчитана прежде всего на экстренные ситуации.
А как насчет беспроводной реверсивной зарядки?
На некоторых Android-смартфонах уже реализована функция беспроводной реверсивной зарядки: стоит положить только одно устройство на другое и заряд начинает передаваться. У iPhone такого пока нет. Хотя аппаратная часть новых моделей позволяет реализовать эту функцию, Apple пока ее не активировала – вероятно, из-за рисков перегрева и потери энергии.