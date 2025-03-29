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Революционные новости: Леди Гага собирается стать мамой

Американская певица беременна. Это стало известно после ее появления на свадьбе сестры – Натали Джерманотты.

По данным STUDway со ссылкой на «Фокус», исполнительница спровоцировала слухи о беременности, когда появилась на репетиции свадебной церемонии сестры, а затем и на ее свадьбе вместе со своим любимым – Майклом Полански. На Леди Газе было одето обжатое платье черного цвета с открытыми плечами, что подчеркнуло округлый живот звезды. Образ артистка дополнила туфлями в тон, нитью жемчуга на шее и кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. На саму церемонию певица пришла в сопровождении Полански, надев платье персикового цвета. Пара присоединилась к семье и близким в отеле ViewPoint на берегу Атлантического океана, полностью арендованного ради этого мероприятия.

Интересно, что у 38-летней Леди Гаги еще нет детей. Она уже 4 года находится в отношениях с 46-летним предпринимателем Майклом Полански. Еще в марте 2021 г. СМИ сообщали, что отношения пары становятся более серьезными. Тогда певица признавалась, что мечтает о семье. Вероятно, именно ему звезда решила подарить ребенка, который станет для него первенцем. Однако сама знаменитость пока никак не комментирует свое интересное положение. Она не подтверждает эту информацию и не опровергает ее. Поэтому пока поклонникам остается только догадываться, действительно ли Леди Гага беременна.

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