Картофель остаётся главным овощем на украинском столе. Он используется для первых блюд, гарниров, пюре, запеканок, чипсов, драников и даже десертов. Но чтобы блюдо получилось идеальным, важен не только рецепт, а й сорт картофеля. У каждого сорта — своя структура, содержание крахмала, плотность, срок созревания и устойчивость к болезням. Некоторые сорта отлично хранятся, другие — подходят только для свежего употребления.

В этой статье DNEWS подробно разбирает самые популярные сорта картошки: их вкусовые качества, кулинарное предназначение, особенности выращивания и хранения. Упор делаем на сорта, проверенные на практике в климате Украины.

Как выбирать сорт картофеля

Перед посадкой или покупкой картофеля важно понимать, какой результат вам нужен: ранний урожай, хорошее пюре, или долгосрочное хранение. От этого зависит выбор конкретного сорта.

Какой сорт для чего подходит

Для пюре нужны сорта с крахмалом 14–18%, для салатов — с плотной мякотью и крахмалом не выше 12%. Для жарки и чипсов — с высоким содержанием сухих веществ (выше 20%).

Ключевые параметры при выборе

– Срок созревания: ранние (45–65 дней), средние (80–100 дней), поздние (110–130 дней)

– Крахмалистость: низкая до 12%, средняя — до 16%, высокая — 17% и выше

– Урожайность: норма — от 200 ц/га, лидеры дают до 500 ц/га

– Устойчивость: фитофтора, нематода, вирусы — ключевые угрозы

Лучшие сорта для варки, салатов и первых блюд

Эти сорта обладают плотной структурой, не развариваются и отлично сохраняют форму. Подходят для супов, варки «в мундире» и салатов.

Ред Скарлет — стабильный фаворит

– Происхождение: Нидерланды

– Срок созревания: 70–80 дней

– Крахмал: 12–14%

– Урожай: до 450 ц/га

– Преимущества: ровные клубни, красная кожура, лёгкая очистка, устойчив к вирусам A и X, парше, механическим повреждениям

– В кулинарии: не темнеет после варки, идеально держит форму в салатах, борщах, супах

Беллароза — суперустойчивый сорт

– Страна: Германия

– Срок: 55–65 дней

– Крахмал: 12–14%

– Особенности: отлично переносит жару и засуху, клубни крупные — до 800 г, не подвержен фитофторе

– Вкус: нежный, не водянистый

– Подходит для: отваривания, варки в кожуре, супов

Лучшие сорта для жарки, фри и запекания

Эти сорта имеют сухую структуру, не впитывают масло и дают хрустящую золотистую корочку. Особенно ценятся в общепите и домашней кулинарии.

Сатурна — лидер по хрусту

– Происхождение: Украина

– Созревание: 90–100 дней

– Крахмал: до 18%

– Преимущества: идеален для жарки, дольки не разваливаются, цвет сохраняется

– Особенности выращивания: средняя устойчивость к фитофторе, но хорошо адаптирован к украинским почвам

– Кухня: фри, жареный картофель, картошка с корочкой

Романо — для духовки и сковороды

– Происхождение: Нидерланды

– Созревание: среднепоздний, 95–105 дней

– Крахмал: 14–16%

– Особенности: красная кожура, кремовая мякоть, отличная лежкость

– Подходит для: запекания, жарки на гриле, запечённых блюд

– Выращивание: требователен к влаге, но хорошо переносит холодные ночи

Лучшие сорта для пюре и мягкой текстуры

Такая картошка должна быстро развариваться и иметь высокий крахмал, чтобы получалось нежное, воздушное пюре без комков.

Гала — универсальный выбор

– Происхождение: Германия

– Созревание: 65–75 дней

– Крахмал: 12–14%

– Урожай: до 500 ц/га

– Особенности: устойчив к механическим повреждениям, парше, вирусам

– В кулинарии: легко разминается, пюре выходит гладким и ароматным

– Хранение: хорошо лежит до весны

Адретта — вкус с традицией

– Селекция: Германия

– Срок созревания: 80–90 дней

– Крахмал: 15–17%

– Текстура: бархатная, нежная

– Урожай: до 420 ц/га

– Устойчивость: отличная к основным болезням

– Идеальна для: пюре, крем-супов, начинки в вареники

Особенности выращивания лидирующих сортов

Чтобы получить хороший урожай, важно учитывать климат, почву и режим ухода. Даже самый хороший сорт может не раскрыться без правильной агротехники.

Почва и удобрения

Оптимальны лёгкие супеси, богатые органикой. Перед посадкой добавляют золу, компост, фосфорные удобрения. Кислую почву обязательно известкуют.

Полив и защита от болезней

Ранние сорта поливают 2–3 раза за сезон, средние и поздние — до 5. Окучивание проводят дважды. От фитофторы применяют препараты на основе меди (бордосская жидкость, хлорокись меди). Интервалы между обработками — 10–14 дней.

Выбор сорта картофеля зависит от ваших целей — хотите ли вы идеальное пюре, румяную жареную картошку или салат из варёных долек. Лучшими сортами для Украины остаются Ред Скарлет, Беллароза, Гала, Адретта, Сатурна и Романо. Они дают стабильный урожай, подходят для разных рецептов и устойчивы к большинству болезней. Главное — соблюдать агротехнику, правильно готовить и не бояться экспериментировать с сортами.

Ранее мы писали о том, как и когда нужно сажать картошку, чтобы был хороший урожай.