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Самые популярные фильмы Netflix среди украинцев: смотревшие на этой неделе

Украинские зрители продолжают активно следить за новинками Netflix, выбирая разножанровые фильмы – от увлекательных боевиков до теплых комедий и романтических драм.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт meta, на этой неделе платформа обновила рейтинг самых популярных лент в Украине. Некоторые из них стали настоящими хитами, а другие только завоевывают сердца аудитории. Итак, что же больше всего пересматривали украинцы?

1. Бастион 36

На вершине рейтинга оказался французский уголовный триллер. В центре событий – бывший полицейский, после увольнения пытающийся раскрыть таинственные смерти своих коллег.

2. Поезд в 31 декабря

Несмотря на завершение праздников, украинская комедия о пассажирах новогоднего рейса Львов-Киев остается хитом. Веселые приключения незнакомцев в пути создают атмосферу уюта и волшебства.

3. Медовый месяц с мамой

Главный герой оказывается в непростой ситуации: его невеста убежала прямо перед свадьбой, а путешествие мечты уже оплачено. Он решает не упускать шанс и отправляется в отпуск… вместе со своей мамой.

4. История любви в Копенгагене

Трогательная мелодрама о писательнице Мию и отце-одиночке Эмиле. Они влюбляются, но их счастью грозят непростые испытания.

5. Ничтожный я – 3

Анимационная классика снова в топе! Украинцы не устают просматривать приключения Грю и его забавных миньонов, дающих хорошее настроение и взрослым, и детям.

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