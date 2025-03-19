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Сериал «Юность» на Netflix: новая сенсация и настоящий шок для родителей

13 марта на платформе Netflix состоялась премьера детективного минисериала «Юность». Работа режиссера Филиппа Барантини сразу привлекла зрителей, получив многочисленные положительные отзывы от кинокритиков. В то же время, сюжет сериала был охарактеризован как ужас для родителей, что вызвало волну обсуждений.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт OBOZ.UA, сериал рассказывает историю 13-летнего парня Джейми Миллера, которого арестовали за убийство одноклассницы. Это событие кардинально меняет жизнь его семьи, а родители пытаются понять, что произошло и защитить сына. «Юность» состоит из 4-х серий и для усиления эффекта погружения в события режиссер использовал стиль непрерывной съемки. Такой подход позволяет зрителю почувствовать, что он — непосредственный участник событий. Идея создать сериал возникла у Стивена Грэма после прочтения новости об убийстве девушки подростком. Он поднял важный вопрос: почему такие трагедии случаются так часто? Как общество, семья и школа влияют на такие поступки?

Главную роль в сериале сыграл 15-летний Оуэн Купер. Он отметил, что одна из главных целей сериала – привлечь внимание родителей к тому, чем занимаются их дети в Интернете. По словам актера, если бы родители больше знали о деятельности своих детей в сети, возможно, трагедию удалось бы избежать. «Юность» стала настоящей сенсацией на платформе Rotten Tomatoes, где критики отметили ее за медленное, но увлекательное развитие держащих в напряжении событий. Имеют высокие оценки не только сюжета и актерской игры, но и технического выполнения проекта.

Украинские звезды также оценили сериал. Актриса Ирма Витовская-Ванца поделилась впечатлениями на своей странице в Facebook, высоко оценив игру подростков и режиссерское мастерство. Она отметила, что каждая серия является подлинным шедевром, созданным с безупречной точностью.

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