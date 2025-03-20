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Симбочка обнародовала доказательства домашнего насилия со стороны Парфенюка: подробности

Бывшая девушка певца Симбочка решила не держать все в себе и открыла детали их отношений, проведя настоящую экскурсию из-за произошедших между ними событий. Это выглядит как мощный ответ на интервью Парфенюка у Маши Ефросининой.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт lux.fm, Симбочка больше не желает начинать все с нуля – теперь у нее есть четкие требования к мужчинам. Если еще можно относиться к ее словам с сомнением, то аудиозаписи – это уже не то, что можно редактировать. На них отчетливо слышно, как певец употребляет грубые выражения в адрес своей девушки. Она рассказала, что хотя Парфенюка она не считает агрессором, он таки таскал ее за волосы, брал за горло и бросал на кровать, когда она была на 7 месяце беременности. Это подтвердил и сам певец в одном из разговоров, который Симбочка обнародовала. Еще один интересный момент – Парфенюк, хоть на публике позиционирует себя как патриот, общается на русском в частных беседах.

Как это отразится на его карьере? Может быть, не сильно. В Украине репутация не работает так, как в других странах, потому, вероятно, карьера певца не пострадает. Но его популярность среди фанаток может серьезно снизиться. Этот скандал вызвал бурную реакцию у Telegram. Парфенюк пока молчит, но кажется, что эта история еще не завершена.

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