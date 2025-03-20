Комедийная драма «Анора», рассказывающая о страстном романе секс-работницы и сыне русского олигарха, стала главной сенсацией 97-й церемонии «Оскар». Лента завоевала сразу 5 престижных наград.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, фильм получил Оскар в следующих ключевых номинациях:

– Лучший фильм

– Лучшая режиссура

– Лучшая женская роль

– Лучший оригинальный сценарий

– Лучший монтаж

Несмотря на громкий успех, Анора вызвала волну критики. Зрители и кинокритики обвинили картину в романтизации россиян и возвращении российских актеров в мировое кино. В частности, в фильме снялись находящийся в базе «Миротворец» Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов из-за поддержки политики Кремля.

Следует отметить, что на нынешней церемонии почти не упоминалась Украина. Лишь ведущая Дэрил Ханна на сцене произнесла «Слава Украине! », а комик Конан О'Брайен пошутил:

«Американцы наконец-то рады видеть, как кто-то противостоит могущественному россиянину»,

– намекая на сюжет «Аноры».

Можно ли считать триумф фильма заслуженным признанием кинематографического искусства, или это скорее противоречивый выбор киноакадемии – вопрос остается открытым.