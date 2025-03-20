Комедийная драма «Анора», рассказывающая о страстном романе секс-работницы и сыне русского олигарха, стала главной сенсацией 97-й церемонии «Оскар». Лента завоевала сразу 5 престижных наград.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, фильм получил Оскар в следующих ключевых номинациях:
– Лучший фильм
– Лучшая режиссура
– Лучшая женская роль
– Лучший оригинальный сценарий
– Лучший монтаж
Несмотря на громкий успех, Анора вызвала волну критики. Зрители и кинокритики обвинили картину в романтизации россиян и возвращении российских актеров в мировое кино. В частности, в фильме снялись находящийся в базе «Миротворец» Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов из-за поддержки политики Кремля.
Следует отметить, что на нынешней церемонии почти не упоминалась Украина. Лишь ведущая Дэрил Ханна на сцене произнесла «Слава Украине! », а комик Конан О'Брайен пошутил:
«Американцы наконец-то рады видеть, как кто-то противостоит могущественному россиянину»,
– намекая на сюжет «Аноры».
Можно ли считать триумф фильма заслуженным признанием кинематографического искусства, или это скорее противоречивый выбор киноакадемии – вопрос остается открытым.