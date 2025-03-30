Сколько граммов в чайной и столовой ложке: удобная таблица мер для кухни

На кухне точность имеет значение. Особенно если у вас нет под рукой кухонных весов. Тогда на помощь приходят обычные ложки — чайная и столовая. Но сколько граммов помещается в них на самом деле? Ответ зависит от продукта, ведь у каждого — своя плотность и консистенция.
В этой статье вы найдете простую и наглядную таблицу: сколько граммов вмещается в чайную и столовую ложку популярных ингредиентов.
Узнай, сколько граммов в чайной и столовой ложке самых популярных продуктов. Удобная таблица для кухни: сахар, соль, мука, мед и другие — без весов и лишней путаницы.
Почему вес в ложке зависит от продукта
Вес, который помещается в ложку, зависит от:
- плотности продукта (например, соль тяжелее сахара),
- формы (мелкие или крупные гранулы),
- консистенции (жидкий, сыпучий, вязкий),
- того, насыпан ли продукт с «горкой» или «без горки».
В таблице ниже приведены средние значения без горки — именно так чаще всего указывают вес в рецептах.
Таблица мер: чайная и столовая ложка в граммах
|Продукт
|1 чайная ложка (г)
|1 столовая ложка (г)
|Сахар (песок)
|5 г
|15 г
|Соль
|7–8 г
|20–25 г
|Мука пшеничная
|5 г
|15 г
|Масло растительное
|4–5 г
|13–15 г
|Мед
|7 г
|21–25 г
|Вода
|5 г
|15 г
|Молоко
|5 г
|15 г
|Какао порошок
|4 г
|10–12 г
|Рис (сырой)
|5 г
|15–17 г
|Гречка (сырой крупой)
|6–7 г
|18–20 г
|Творог мягкий
|10–12 г
|25–30 г
|Сметана (20%)
|10 г
|25 г
|Дрожжи сухие
|3 г
|10 г
|Разрыхлитель теста
|5 г
|15 г
|Сода пищевая
|12 г
|25 г
|Овсяные хлопья
|3–4 г
|8–10 г
Несколько полезных советов
- Мука и сахар часто становятся причиной ошибок. Муку не утрамбовывайте — просто насыпьте ложкой и снимите излишки.
- Жидкие продукты (вода, масло, молоко) легче всего отмерять ложкой, если нет мерного стакана.
- Мед и сиропы лучше класть слегка подогретыми — так легче отмерить точную порцию.
- При приготовлении блюд с дрожжами, содой или разрыхлителем точность особенно важна — они отвечают за структуру выпечки.
Когда стоит использовать весы?
Ложки подходят для повседневной кухни. Но если вы:
- печете сложные десерты,
- работаете с дрожжевым тестом,
- рассчитываете БЖУ или калории,
— тогда лучше использовать кухонные весы. Особенно если важно соблюдать баланс и не нарушить структуру рецепта.
Теперь вы знаете, сколько граммов помещается в чайной и столовой ложке самых нужных продуктов. Эта информация сэкономит ваше время и сделает готовку точнее — даже без весов.
Ранее мы писали о том, к чему снится еда: скрытый смысл сновидений.