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Сколько граммов в чайной и столовой ложке? Удобная таблица мер продуктов: сахар, мука, соль, масло, мед и другие. Без весов и с точностью до грамма.
Сколько граммов в чайной и столовой ложке? Удобная таблица мер продуктов: сахар, мука, соль, масло, мед и другие. Без весов и с точностью до грамма.
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Сколько граммов в чайной и столовой ложке: удобная таблица мер для кухни

На кухне точность имеет значение. Особенно если у вас нет под рукой кухонных весов. Тогда на помощь приходят обычные ложки — чайная и столовая. Но сколько граммов помещается в них на самом деле? Ответ зависит от продукта, ведь у каждого — своя плотность и консистенция.

В этой статье вы найдете простую и наглядную таблицу: сколько граммов вмещается в чайную и столовую ложку популярных ингредиентов.

Узнай, сколько граммов в чайной и столовой ложке самых популярных продуктов. Удобная таблица для кухни: сахар, соль, мука, мед и другие — без весов и лишней путаницы.

Почему вес в ложке зависит от продукта

Вес, который помещается в ложку, зависит от:

  • плотности продукта (например, соль тяжелее сахара),
  • формы (мелкие или крупные гранулы),
  • консистенции (жидкий, сыпучий, вязкий),
  • того, насыпан ли продукт с «горкой» или «без горки».

В таблице ниже приведены средние значения без горки — именно так чаще всего указывают вес в рецептах.

Таблица мер: чайная и столовая ложка в граммах

Продукт1 чайная ложка (г)1 столовая ложка (г)
Сахар (песок)5 г15 г
Соль7–8 г20–25 г
Мука пшеничная5 г15 г
Масло растительное4–5 г13–15 г
Мед7 г21–25 г
Вода5 г15 г
Молоко5 г15 г
Какао порошок4 г10–12 г
Рис (сырой)5 г15–17 г
Гречка (сырой крупой)6–7 г18–20 г
Творог мягкий10–12 г25–30 г
Сметана (20%)10 г25 г
Дрожжи сухие3 г10 г
Разрыхлитель теста5 г15 г
Сода пищевая12 г25 г
Овсяные хлопья3–4 г8–10 г

Несколько полезных советов

  • Мука и сахар часто становятся причиной ошибок. Муку не утрамбовывайте — просто насыпьте ложкой и снимите излишки.
  • Жидкие продукты (вода, масло, молоко) легче всего отмерять ложкой, если нет мерного стакана.
  • Мед и сиропы лучше класть слегка подогретыми — так легче отмерить точную порцию.
  • При приготовлении блюд с дрожжами, содой или разрыхлителем точность особенно важна — они отвечают за структуру выпечки.

Когда стоит использовать весы?

Ложки подходят для повседневной кухни. Но если вы:

  • печете сложные десерты,
  • работаете с дрожжевым тестом,
  • рассчитываете БЖУ или калории,

— тогда лучше использовать кухонные весы. Особенно если важно соблюдать баланс и не нарушить структуру рецепта.

Теперь вы знаете, сколько граммов помещается в чайной и столовой ложке самых нужных продуктов. Эта информация сэкономит ваше время и сделает готовку точнее — даже без весов.

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