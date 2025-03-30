Сколько граммов в чайной и столовой ложке: удобная таблица мер для кухни

На кухне точность имеет значение. Особенно если у вас нет под рукой кухонных весов. Тогда на помощь приходят обычные ложки — чайная и столовая. Но сколько граммов помещается в них на самом деле? Ответ зависит от продукта, ведь у каждого — своя плотность и консистенция.

В этой статье вы найдете простую и наглядную таблицу: сколько граммов вмещается в чайную и столовую ложку популярных ингредиентов.

Узнай, сколько граммов в чайной и столовой ложке самых популярных продуктов. Удобная таблица для кухни: сахар, соль, мука, мед и другие — без весов и лишней путаницы.

Почему вес в ложке зависит от продукта

Вес, который помещается в ложку, зависит от:

плотности продукта (например, соль тяжелее сахара),

формы (мелкие или крупные гранулы),

консистенции (жидкий, сыпучий, вязкий),

того, насыпан ли продукт с «горкой» или «без горки».

В таблице ниже приведены средние значения без горки — именно так чаще всего указывают вес в рецептах.

Таблица мер: чайная и столовая ложка в граммах

Продукт 1 чайная ложка (г) 1 столовая ложка (г) Сахар (песок) 5 г 15 г Соль 7–8 г 20–25 г Мука пшеничная 5 г 15 г Масло растительное 4–5 г 13–15 г Мед 7 г 21–25 г Вода 5 г 15 г Молоко 5 г 15 г Какао порошок 4 г 10–12 г Рис (сырой) 5 г 15–17 г Гречка (сырой крупой) 6–7 г 18–20 г Творог мягкий 10–12 г 25–30 г Сметана (20%) 10 г 25 г Дрожжи сухие 3 г 10 г Разрыхлитель теста 5 г 15 г Сода пищевая 12 г 25 г Овсяные хлопья 3–4 г 8–10 г

Несколько полезных советов

Мука и сахар часто становятся причиной ошибок. Муку не утрамбовывайте — просто насыпьте ложкой и снимите излишки.

Жидкие продукты (вода, масло, молоко) легче всего отмерять ложкой, если нет мерного стакана.

Мед и сиропы лучше класть слегка подогретыми — так легче отмерить точную порцию.

При приготовлении блюд с дрожжами, содой или разрыхлителем точность особенно важна — они отвечают за структуру выпечки.

Когда стоит использовать весы?

Ложки подходят для повседневной кухни. Но если вы:

печете сложные десерты,

работаете с дрожжевым тестом,

рассчитываете БЖУ или калории,

— тогда лучше использовать кухонные весы. Особенно если важно соблюдать баланс и не нарушить структуру рецепта.

Теперь вы знаете, сколько граммов помещается в чайной и столовой ложке самых нужных продуктов. Эта информация сэкономит ваше время и сделает готовку точнее — даже без весов.

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