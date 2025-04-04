Сколько нужно спать для здоровья: результаты масштабного исследования

Плохое самочувствие может привести к бессоннице, но и недостаточный сон часто становится причиной ухудшения самочувствия, истощения и может сигнализировать о развитии различных болезней. Сон способствует восстановлению физических и умственных сил, омолаживая организм. Как недостаток, так и чрезмерное количество сна увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Как сообщает Studway со ссылкой на BBC, в течение двух десятилетий британский медицинский журнал PLOS Medicine проводил исследования, наблюдая за состоянием здоровья и сном 8000 государственных служащих Великобритании. Участники исследования вели дневники, где фиксировали среднюю продолжительность сна в будние дни. Некоторые из них использовали специальные устройства для отслеживания сна. В течение длительного периода исследователи регулярно проверяли состояние здоровья участников на наличие хронических заболеваний, таких как диабет, рак и болезни сердца.

Результаты показали, что у людей в возрасте около 50 лет, спавших пять часов или менее в сутки, риск развития множественных заболеваний был на 30% выше по сравнению с теми, кто спал семь часов. Недостаточная продолжительность сна у 50-летних также коррелировала с повышенным риском смерти в течение периода исследования, главным образом из-за возрастания вероятности развития хронических болезней. По словам ученых из Университетского колледжа Лондона и Парижского университета, оптимальная продолжительность сна для взрослого составляет 7-8 часов в сутки.

Профессор Дерк Ян Дейк, директор Суррейского центра сна отметил: «Это исследование подтверждает, что недостаточный сон вреден для здоровья. Хотя существуют люди, для которых короткая продолжительность сна является нормой.

Он также подчеркнул важность исследования причин, почему некоторые люди спят меньше, и поиска путей решения этой проблемы, ведь сон является изменяющимся в течение жизни фактором. Длительный дефицит сна может иметь серьезные отрицательные последствия для самочувствия.