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Сколько стран в мире: официальные данные ООН, частично признанные государства, международные списки и образовательные версии. Полная картина.
Сколько стран в мире: официальные данные ООН, частично признанные государства, международные списки и образовательные версии. Полная картина.
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Сколько всего в мире стран

Мир огромен и разнообразен. Он состоит из государств, у каждого из которых — своя культура, язык, флаг, территория и политическая система. Но даже на такой, казалось бы, простой вопрос, как количество стран на планете, нельзя ответить однозначно. Всё зависит от того, какие критерии учитывать: признание ООН, фактическую независимость или международное признание.

В этой статье DNEWS рассказывает, сколько стран официально существует в мире, кто их признаёт, какие из них спорные и почему цифра не всегда совпадает у разных источников.

Официальные данные от ООН

Организация Объединённых Наций — главный ориентир для признания стран на международной арене. Её список чаще всего используется в учебниках, статистике и официальных документах.

Члены ООН

На сегодняшний день в состав ООН входят 193 государства. Это страны, признанные абсолютным большинством государств мира. Среди них — как крупнейшие экономики мира (США, Китай, Германия), так и маленькие островные государства (Науру, Тувалу, Палау).

Наблюдатели

Кроме 193 стран, ООН имеет ещё 2 государства-наблюдателя — это Ватикан и Государство Палестина. Они не являются полноправными членами, но участвуют в работе Генеральной Ассамблеи. Их наличие увеличивает число признанных ООН государств до 195.

Страны с частичным признанием

Помимо официально признанных стран, в мире есть государства, которые де-факто существуют, но признаны лишь частью международного сообщества. Эти территории имеют свою армию, власть, границы, но не входят в ООН.

Примеры частично признанных стран

Среди наиболее известных примеров: Косово, Тайвань, Западная Сахара, Северный Кипр, Абхазия, Южная Осетия. Косово признают более 100 стран, но не все. Тайвань считается Китаем отколовшейся провинцией, но при этом ведёт независимую внешнюю политику. Эти примеры увеличивают общее число «существующих стран» до около 200–206 в зависимости от подхода.

Почему признание важно

Без международного признания страна не может заключать международные соглашения, быть членом ООН, получать помощь. Это осложняет её развитие, экономические связи и участие в глобальных процессах. Поэтому количество стран варьируется в зависимости от политического контекста.

Альтернативные взгляды и образовательные списки

Некоторые международные организации, справочники и учебные ресурсы дают свои цифры. Они учитывают территории с широкой автономией, не признанные государства или зависимые территории.

Списки по версиям энциклопедий

Например, справочник The World Factbook, издаваемый ЦРУ США, называет 195 независимых стран, включая 2 государства-наблюдателя при ООН. При этом он указывает около 60 зависимых территорий, которые не считаются странами, но имеют отдельные главы в публикации.

Учебные пособия и медиа

Некоторые издания считают Тайвань и Косово полноправными странами, несмотря на отсутствие членства в ООН. В детских энциклопедиях или школьных учебниках часто можно увидеть цифру 196 или 197 стран, в зависимости от подхода. Поэтому точное число зависит от целей — образовательных, политических или юридических.

Количество стран в мире зависит от того, кто их считает. Официально признанных ООН — 193. Если добавить Ватикан и Палестину — 195. А если учесть частично признанные территории — число может достигать 206. Это не только вопрос географии, но и дипломатии, политики и права. Однако все эти страны, признанные или спорные, — часть глобального мира, где каждое государство вносит свой вклад в общую картину планеты.

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