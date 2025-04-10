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Словарь современного интернет-сленга: что такое кринж, сигма и 200 IQ?

Словник сучасного інтернет-сленгу: що таке «крінж», «сігма» та «200 IQ»?

Интернет – это не только поток новостей и мемов, но и отдельная речевая реальность. Пользователи активно используют сленговые слова, иногда звучащие как инопланетные. Если вы не до конца понимаете, что значит «шиперить», кто такой «сигма», и почему кто-то – «топ», а кто-то – «кринж», держите шпаргалку

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», интернет-сленг – это часть современной культуры. Знание этих слов помогает лучше понимать тренды, мемы и даже не выпадать из коммуникации в соцсетях. Это новый язык эмоций, реакций и беглых смыслов.

Популярные слова и их значения:

Кринж

Значение : что-то максимально неудобное, странное или стыдное, от чего «коробит».
Пример : «Это видео такое кринжевое, я не смог присмотреться!».

Сигма

Значение : самодостаточный мужчина, не гонящийся за популярностью или одобрением других. Антипод «альфа-самца», но тоже с доминантными чертами.
Пример : «Он настоящий сигма – спокойный, молчаливый и уверенный в себе».

Слей

Значение : быть очень эффектным, стильным, поражать всех. Часто используется как комплимент.
Пример : «Ты сегодня просто слей!».

Рыл (real)

Значение : искренне, по-настоящему или «реально» в смысле правды.
Пример : «Это рыл меня задело…».

200 IQ

Значение : очень разумно, гениально (часто иронично).
Пример : «Он спрятал телефон в микроволновке – 200 IQ, не иначе».

Ред флег (Red flag)

Значение : тревожный сигнал, опасное или токсическое поведение.
Пример : «Он до сих пор общается с прежним – это ред флег».

Шиперить

Значение : болеть за романтическую пару (реальную или придуманную).
Пример : «Я шиперю их из первой серии сериала!».

NPC (No-Playable Character)

Значение : человек, живущий по сценарию, не мыслит критически, повторяет по другим.
Пример : «Он говорит как NPC с TikTok – все по шаблону».

Чил

Значение : расслабленное состояние, покой или отдых.
Пример : «Сегодня без планов – просто чел».

Гаслайтинг

Значение : манипуляция, когда человеку намеренно изменяют восприятие реальности, заставляя сомневаться в себе.
Пример : «Он сказал, что это я придумала проблему – чистый гаслайтинг».

Ловить фейл

Значение : потерпеть неудачу, ошибиться.
Пример : «Я забыл билеты дома – фейл на ровном месте».

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