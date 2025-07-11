Слоение ногтей на руках или ногах – это явление, с которым сталкиваются многие люди. Оно может стать причиной беспокойства, особенно если проявляется регулярно. Этот симптом часто является сигналом о наличии различных проблем в организме. Важно понимать, что причины могут быть как внешними, так и внутренними, и на них нужно обратить внимание. В этой статье от DNEWS мы подробно разберем, почему слоятся ногти, как это предотвратить и что делать, чтобы восстановить их здоровье.

Многие люди сталкиваются с проблемой слоящихся ногтей, и это вызывает не только эстетический дискомфорт, но и может свидетельствовать о возможных заболеваниях. Узнайте о том, что влияет на здоровье ногтей и как с этим бороться, чтобы сохранить их красоту и здоровье.

Почему слоятся ногти

Слоение ногтей – это довольно распространенная проблема, которая может возникать по разным причинам. Основные из них связаны с состоянием организма, состоянием питания, уровнем стресса и внешними факторами.

Внутренние причины

Нехватка витаминов и минералов. Одной из самых частых причин, по которой слоятся ногти, является дефицит питательных веществ, таких как кальций, цинк, магний и витамины группы B. Особенно это заметно при недостатке витаминов A и D, которые важны для нормального функционирования кожи и ногтей. Гормональные изменения. Гормональные колебания могут серьезно повлиять на состояние ногтей. Это чаще всего происходит у женщин во время беременности, менопаузы или при употреблении гормональных препаратов. Также слоение ногтей может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы. Заболевания внутренних органов. Слоение ногтей может свидетельствовать о заболеваниях печени, почек, а также о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этих случаях ногти становятся ломкими, а их структура ухудшается.

Внешние причины

Механическое повреждение. Регулярное воздействие воды, химических веществ и других агрессивных веществ может привести к ломкости и слоению ногтей. Вода, особенно хлорированная, ослабляет ногтевую пластину, а частое использование бытовых химикатов без перчаток тоже приводит к повреждениям. Неправильный уход за ногтями. Использование некачественных лака для ногтей, укладки и агрессивного маникюра также может привести к разрушению ногтевой пластины. Пилочки с жестким абразивом, а также частое использование акриловых или гелевых покрытий могут ослабить ногти, сделав их склонными к слоению.

Как предотвратить слоение ногтей

Слоение ногтей можно предотвратить, если уделять должное внимание их уходу и следить за состоянием здоровья.

Правильное питание

Чтобы ногти не слоились, важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами. Включите в свой рацион больше овощей, фруктов, рыбы и орехов, которые помогут укрепить ногти.

Кальций – важен для здоровья ногтей. Он содержится в молочных продуктах, брокколи, миндале.

– важен для здоровья ногтей. Он содержится в молочных продуктах, брокколи, миндале. Цинк – играет важную роль в заживлении тканей и укреплении ногтей. Его можно получить из продуктов, таких как мясо, рыба и яйца.

– играет важную роль в заживлении тканей и укреплении ногтей. Его можно получить из продуктов, таких как мясо, рыба и яйца. Витамины группы B – необходимы для нормального роста ногтей. Ищите их в зелени, яйцах и бобовых.

Уход за ногтями

Для того чтобы предотвратить слоение ногтей, необходимо следить за их состоянием и регулярно ухаживать за ними. Обрезка ногтей должна быть аккуратной, а для защиты ногтевой пластины от повреждений следует использовать увлажняющие масла и кремы.

Также важно периодически делать перерывы между маникюрами с лаками, чтобы дать ногтям возможность восстанавливаться.

Что делать, если ногти начали слоиться

Если ногти начали слоиться, не стоит паниковать. В первую очередь необходимо устранить факторы, которые могут способствовать этому явлению.

Восстановление ногтей

Принимайте витамины. Для восстановления ногтей важно употреблять витамины, содержащие кальций, цинк и биотин. Используйте лечебные лаки и масла. Лечебные средства, такие как масла для ногтей, помогут укрепить и восстановить поврежденную ногтевую пластину. Массаж ногтей. Массаж с использованием специальных масел или кремов поможет улучшить циркуляцию крови в ногтевых ложах, что способствует росту здоровых ногтей.

Обращение к специалисту

Если слоение ногтей продолжается долгое время и сопровождается другими симптомами (например, изменением цвета ногтей или появлением болей), то необходимо обратиться к дерматологу. Это поможет исключить серьезные заболевания, которые могут быть причиной проблемы.

Когда стоит беспокоиться

Слоение ногтей может быть симптомом серьезных заболеваний. Если оно сопровождается болями, отеками или изменением цвета ногтей (например, желтизной или посинением), необходимо немедленно обратиться к врачу для диагностики.

Возможные заболевания

Грибковые инфекции . Одной из причин слоения ногтей может быть грибок, который поражает ногтевую пластину.

. Одной из причин слоения ногтей может быть грибок, который поражает ногтевую пластину. Проблемы с щитовидной железой . Заболевания щитовидной железы могут приводить к ухудшению состояния ногтей и их слоению.

. Заболевания щитовидной железы могут приводить к ухудшению состояния ногтей и их слоению. Дефицит витаминов. Хронический дефицит витаминов может повлиять на здоровье ногтей, кожи и волос.

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