Воскресенье, 30 марта, 2025
11 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Солнечная активность 30 марта: стоит ли ожидать магнитных бурь?

В воскресенье, 30 марта, значительных магнитных бурь на Земле не предвидится. Однако солнечная активность остается высокой.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», за последние сутки на Солнце зафиксировано пять вспышек класса C, три вспышки класса M и две мощных вспышки класса X1.1.

Что прогнозируют учёные?

Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным. Несмотря на снижение активности, возможность новых вспышек класса M остается на уровне 50%, а вероятность мощных вспышек класса X оценивается в 20%.

  • Риск слабого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Количество солнечных пятен – 24
  • Текущий уровень K-INDEX – 4, свидетельствующий о спокойном состоянии магнитосферы

Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов отмечает, что 30 марта возможны кратковременные периоды повышенной геомагнитной активности.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Хотя 30 марта не ожидается серьезных возмущений магнитного поля, следует помнить, что солнечная активность может изменяться. Магнитные бури способны влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей, гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При повышенной солнечной активности важно:

  • Соблюдать здоровый режим сна (7-9 часов)
  • Пить достаточно воды
  • Избегать тяжелой пищи и стрессов
  • Проводить больше времени на свежем воздухе

Солнце непредсказуемо, поэтому следите за обновлением прогнозов, чтобы вовремя адаптировать свой режим и поддержать организм в периоды повышенной геомагнитной активности.

Горячее за неделю

Общество

В Мьянме произошло мощное землетрясение: разрушены многоэтажки и храмы, 20 человек погибли, 200 ранены (фото)

0
В Мьянме и Таиланде произошли сильные землетрясения, повлекшие за...
Политика

Які є види присідань: потужні альтернативи стандартному

0
Экономика

В OpenAI объяснили приостановку бесплатного сервиса обработки изображений в ChatGPT

0
На днях компания OpenAI анонсировала запуск функционала по созданию...
Общество

Перевод часов на летнее время: когда произойдет переход

0
Ежегодный перевод часов дважды в год – на летнее...
Культура

Бен Аффлек впервые высказался о разрыве с Дженнифер Лопес: что стало причиной

0
Бен Аффлек впервые откровенно рассказал о расставании с...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Новые тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто из украинцев будет платить по 6,48 грн за киловатт
Следующая статья
Солнечная активность сегодня 30 марта: ожидать ли магнитных бурь

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Ограничения на электроснабжение в Киеве и области 26 марта: графики отключений

0
Ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области сейчас...

Игоревна или Игоревна: как правильно писать на украинском

0
Узнайте, какую форму отчества следует использовать в речи...

Эксперт продемонстрировал мартовский топ-3 процессоров по соотношению цены и производительности (ВИДЕО)

0
AMD Ryzen 5 8400F/7600х/9600х, а также любые Intel Core...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.