Солнечная активность 30 марта: стоит ли ожидать магнитных бурь?

В воскресенье, 30 марта, значительных магнитных бурь на Земле не предвидится. Однако солнечная активность остается высокой.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», за последние сутки на Солнце зафиксировано пять вспышек класса C, три вспышки класса M и две мощных вспышки класса X1.1.

Что прогнозируют учёные?

Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным. Несмотря на снижение активности, возможность новых вспышек класса M остается на уровне 50%, а вероятность мощных вспышек класса X оценивается в 20%.

Риск слабого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%

Количество солнечных пятен – 24

Текущий уровень K-INDEX – 4, свидетельствующий о спокойном состоянии магнитосферы

Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов отмечает, что 30 марта возможны кратковременные периоды повышенной геомагнитной активности.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Хотя 30 марта не ожидается серьезных возмущений магнитного поля, следует помнить, что солнечная активность может изменяться. Магнитные бури способны влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей, гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При повышенной солнечной активности важно:

Соблюдать здоровый режим сна (7-9 часов)

Пить достаточно воды

Избегать тяжелой пищи и стрессов

Проводить больше времени на свежем воздухе

Солнце непредсказуемо, поэтому следите за обновлением прогнозов, чтобы вовремя адаптировать свой режим и поддержать организм в периоды повышенной геомагнитной активности.