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Солнечная активность с 7 апреля 2025 года: прогноз магнитных бурь для Украины

Сонячна активність з 7 квітня 2025: прогноз магнітних бур для України

Начало второй декады апреля 2025 ознаменуется активностью на Солнце, которая приведет к серии магнитных бурь. С 7 апреля в Украине прогнозируется нестабильная геомагнитная ситуация, которая может занять несколько дней подряд. Об этом сообщают специалисты по космическому мониторингу.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», по оценкам исследователей, солнечная активность достигла пика в конце марта, когда был зафиксирован мощный корональный выброс массы. Именно его последствия и достигнут Земли в ближайшие дни. 7 и 8 апреля ожидается средний уровень геомагнитных возмущений, а 9 апреля возможно кратковременное повышение до сильного уровня (G2).

Магнитные бури могут сказаться не только на работе телекоммуникационного оборудования и навигационных систем, но и самочувствии людей. Медики предостерегают, что в периоды геомагнитной нестабильности учащаются жалобы на головные боли, слабость, эмоциональные перепады и нарушения сна. Наиболее уязвимыми к изменениям магнитного поля являются пожилые люди, беременные женщины, метеозависимые, а также пациенты с хроническими болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как снизить влияние магнитных бурь:

  • избегать переутомления и стресса;
  • соблюдать режим сна;
  • уменьшить потребление кофе, алкоголя и соли;
  • больше времени проводить на свежем воздухе;
  • при необходимости – проконсультироваться с врачом.

Космические явления напоминают нам, как тесно мы связаны со Вселенной. Хотя изменить магнитную бурю невозможно, каждый может подготовиться к ней, сохраняя покой и заботясь о здоровье.

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