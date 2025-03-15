Sony упрощает регистрацию на бета-тестирование PlayStation: что нужно знать

Компания Sony запустила обновленную программу бета-тестирования PlayStation, охватывающую не только консоль PS5, но и персональные компьютеры. Благодаря новой системе регистрация стала проще, а пользователи получили возможность тестировать игры, новые функции консоли и приложения PlayStation.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, в PlayStation Blog директор по коммуникациям компании Сид Шуман сообщил, что обновленная система регистрации значительно упрощает процесс участия в будущих бета-тестах. Главное преимущество – разовая регистрация: после того, как пользователь подписывается на программу, он сможет получать приглашение на тестирование без необходимости каждый раз зарегистрироваться заново. Однако следует учитывать, что регистрация не гарантирует автоматического участия. Sony будет самостоятельно отбирать тестеры для каждого тестирования, а приглашенные пользователи смогут решить, хотят ли они присоединиться к конкретному тесту.

Программа PlayStation Beta уже доступна во всех регионах, где работает PlayStation Network, включая Украину. Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь:

Активный аккаунт PSN с хорошей репутацией;

Соответствовать возрастным требованиям, установленным для участия в тестировании.

Обновленная система позволяет игрокам первыми тестировать новые игры, получать доступ к будущим обновлениям консоли и программному обеспечению PlayStation. Это также отличная возможность повлиять на развитие игровых продуктов, ведь Sony учитывает отзывы бета-тестеров.