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Стало известно, кто станет новым Северусом Снейпом в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Паапа Эссиед, известный по роли в сериале «Я могу тебя уничтожить», официально утвержден на роль профессора Северуса Снейпа в будущей телевизионной адаптации Гарри Поттера.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Deadline, ранее HBO проводил кастинг на эту знаковую роль. Впервые профессора Снейпа воплотил Алан Рикман, однако после его смерти в 2016 году персонаж оставался без исполнителя. Поговаривали, что 34-летний Паапа Эссиед является главным претендентом, однако актер не комментировал эти слухи. Официально известно, что он принял предложение. Таким образом, сериал представит новый актерский состав, а среди главных персонажей появится темнокожий актер, отвечающий стремлению к разнообразию на экране. Сериал обещает быть максимально точной адаптацией культовой серии книг Джоан Роулинг. Его премьеру планируют на 2026 или 2027 год.

Кто такой Паапа Эссиеду? Карьеру актер начал на театральной сцене, где участвовал в постановках «Гамлет» и «Король Лир». Затем он дебютировал в кино – его первой заметной ролью стал фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Также Паапа появлялся в ленте «Люди» и сериалах «Банды Лондона» и «Я могу тебя уничтожить». Именно за последнюю работу он был номинирован на премию Эмми и BAFTA.

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