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Steam установил исторический рекорд: более 40 миллионов пользователей одновременно

Популярная платформа для ПК-геймеров Steam продолжает подтверждать свой статус абсолютного лидера в игровой индустрии. Впервые за всю историю сервиса количество одновременно находившихся в сети игроков превысило отметку 40 миллионов.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт unian, по информации SteamDB, 2 марта платформа зафиксировала рекордное количество пользователей – 40 274 929 человек одновременно. В последние дни показатели неоднократно приближались к этой цифре, но именно сейчас историческая отметка была официально преодолена. Одной из ключевых причин столь стремительного роста стало появление новых хитов на платформе. Особенно выделяется Monster Hunter Wilds, за короткое время собравший более 1 млн игроков одновременно. В то же время, Steam демонстрирует стабильный рост даже без громких релизов.

На сегодняшний день у Steam насчитывается 132 млн активных пользователей ежемесячно и это число постоянно увеличивается. Успех платформы объясняется не только богатой библиотекой игр, но удобством сервиса, регулярными скидками и фестивалями демоверсий, такими как Steam Next Fest. Один из самых интересных моментов последнего фестиваля – демоверсия ремейка культовой игры «Готика», уже получившая почти 5 тысяч положительных отзывов от игроков.

Интересно, что Steam удерживает свои позиции, несмотря на попытки крупных корпораций создать конкурентоспособную альтернативу. К примеру, недавно стало известно, что Amazon в течение 15 лет пытался занять место лидера среди цифровых магазинов для ПК-игр. Бывший президент Amazon Prime Gaming Итан Эванс признался, что компания вложила огромные ресурсы, чтобы составить конкуренцию Steam, но их попытки оказались тщетными – платформа Valve остается непреклонной.

С такими темпами развития, Steam продолжает устанавливать новые рекорды и привлекать все больше игроков. Интерес к платформе не ослабевает, а регулярные обновления, новые игры и фестивали гарантируют, что в ближайшее время Steam только укрепит свои позиции на рынке.

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