Стоит ли тратить деньги на популярные добавки: диетологи развенчивают мифы

Многие люди верят в волшебную силу пищевых добавок в надежде улучшить здоровье и самочувствие без изменения образа жизни. Однако специалисты отмечают: ни один препарат не заменит полноценный рацион.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», эксперт по спортивному питанию Тара Коллингвуд пояснила, какие популярные добавки не работают так, как обещают производители и почему они могут быть пустой тратой денег, а иногда – даже опасными. Некоторые из них не только не приносят пользы, но и способны вызвать нежелательные реакции, особенно если принимать их без консультации с врачом.

Вот 7 добавок, эффективность которых вызывает серьезные сомнения:

Жиросжигатели и предтренировочные комплексы

Большинство жиросжигателей содержат кофеин или другие стимуляторы. Они действительно могут временно повысить энергию, но не помогают сжигать жир в долгосрочной перспективе. Единственный эффективный способ похудения – сбалансированное питание и физическая активность. Предтренировочные смеси также содержат стимуляторы, которые могут вызвать тревожность, бессонницу, скачки давления и тремор. Особенно опасны они людям с проблемами сердца.

Детокс-средства и коллаген

Организм здорового человека самостоятельно очищается через печень, почки и кишечник. Детокс-добавки не дают никаких дополнительных преимуществ, а в некоторых случаях даже вредят, нарушая баланс жидкости и электролитов. Относительно коллагена – его часто рекламируют как средство улучшения состояния кожи, волос и суставов. Но в процессе пищеварения он расщепляется на аминокислоты так же, как и обычный белок. Так что эффект от его приема не превышает пользы от потребления качественных белковых продуктов.

BCAA и тестостероновые бустеры

Аминокислоты BCAA активно продвигаются в спортивной индустрии, но их польза преувеличена. Если вы получаете достаточное количество белка из пищи или протеиновых коктейлей, дополнительный прием BCAA не имеет смысла. Тестостероновые бустеры из аптек содержат преимущественно растительные экстракты, эффективность которых научно не доказана. Если у мужчины действительно снижен уровень тестостерона, ему нужно медицинское обследование и профессиональное лечение, а не добавки.

Витамин C от простуды

Витамин C – важен для иммунитета, но его высокая дозировка не способна предотвратить простуду или значительно сократить ее продолжительность. Куда полезнее получать этот витамин из природных источников – овощей, фруктов, цитрусовых. К тому же чрезмерное употребление витамина C в форме добавок может вызвать нарушения пищеварения или аллергические реакции.

Диетологи отмечают: лучший способ поддержать здоровье – это полноценное питание, активный образ жизни и консультации с врачом перед приемом любых добавок. Не тратьте деньги на маркетинговые обещания – реальные результаты дают только комплексный подход.