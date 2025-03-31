Понедельник, 31 марта, 2025
9.8 C
Киев
type here...
Статьи
Время чтения 1 мин.

Стоит ли тратить деньги на популярные добавки: диетологи развенчивают мифы

Многие люди верят в волшебную силу пищевых добавок в надежде улучшить здоровье и самочувствие без изменения образа жизни. Однако специалисты отмечают: ни один препарат не заменит полноценный рацион.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», эксперт по спортивному питанию Тара Коллингвуд пояснила, какие популярные добавки не работают так, как обещают производители и почему они могут быть пустой тратой денег, а иногда – даже опасными. Некоторые из них не только не приносят пользы, но и способны вызвать нежелательные реакции, особенно если принимать их без консультации с врачом.

Вот 7 добавок, эффективность которых вызывает серьезные сомнения:

Жиросжигатели и предтренировочные комплексы

Большинство жиросжигателей содержат кофеин или другие стимуляторы. Они действительно могут временно повысить энергию, но не помогают сжигать жир в долгосрочной перспективе. Единственный эффективный способ похудения – сбалансированное питание и физическая активность. Предтренировочные смеси также содержат стимуляторы, которые могут вызвать тревожность, бессонницу, скачки давления и тремор. Особенно опасны они людям с проблемами сердца.

Детокс-средства и коллаген

Организм здорового человека самостоятельно очищается через печень, почки и кишечник. Детокс-добавки не дают никаких дополнительных преимуществ, а в некоторых случаях даже вредят, нарушая баланс жидкости и электролитов. Относительно коллагена – его часто рекламируют как средство улучшения состояния кожи, волос и суставов. Но в процессе пищеварения он расщепляется на аминокислоты так же, как и обычный белок. Так что эффект от его приема не превышает пользы от потребления качественных белковых продуктов.

BCAA и тестостероновые бустеры

Аминокислоты BCAA активно продвигаются в спортивной индустрии, но их польза преувеличена. Если вы получаете достаточное количество белка из пищи или протеиновых коктейлей, дополнительный прием BCAA не имеет смысла. Тестостероновые бустеры из аптек содержат преимущественно растительные экстракты, эффективность которых научно не доказана. Если у мужчины действительно снижен уровень тестостерона, ему нужно медицинское обследование и профессиональное лечение, а не добавки.

Витамин C от простуды

Витамин C – важен для иммунитета, но его высокая дозировка не способна предотвратить простуду или значительно сократить ее продолжительность. Куда полезнее получать этот витамин из природных источников – овощей, фруктов, цитрусовых. К тому же чрезмерное употребление витамина C в форме добавок может вызвать нарушения пищеварения или аллергические реакции.

Диетологи отмечают: лучший способ поддержать здоровье – это полноценное питание, активный образ жизни и консультации с врачом перед приемом любых добавок. Не тратьте деньги на маркетинговые обещания – реальные результаты дают только комплексный подход.

Горячее за неделю

Статьи

25 березня свято: традиції, прикмети та важливі події цього дня

0
25 березня – це...
Статьи

Какими смартфонами пользуются украинцы: рейтинг популярных брендов в 2025 году

0
В Украине продолжают доминировать смартфоны на базе Android,...
Экономика

Упражнения для тела, которые помогут быстрее добиться результатов

0
Эти упражнения можно выполнять в любом месте без необходимости...
Культура

«Всю команду обуял ужас»: Alyona Alyona поделилась деталями выступления на «Евровидении»

0
До главного музыкального события Европы остается менее двух...
Общество

«Тысяча Зеленского» закончилась, но не для всех: кто получит последние выплаты

0
В Украине завершили выплаты 1000 гривен в рамках программы...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа касаемо ядерной сделки
Следующая статья
Как приготовить вкусный кулич в аэрогриле: простые рецепты для идеальной куличи

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Сегодняшние тенденции указывают на движение в сторону старых проблем, которые мы уже наблюдали в середине XX века — Бабченко

0
Прежде чем принять эти изменения важно понять, как...

Сборная Украины: тактика, вызвавшая вопрос у болельщиков

0
Сборная Украины завершила выступление в текущем розыгрыше Лиги наций,...

Король Чарльз ІІІ попал в больницу из-за побочных эффектов лечения рака: что известно

0
В феврале 2024 года британский монарх король Чарльз...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.