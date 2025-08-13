14 августа 2025 года — особенный день для тех, кто заботится о здоровье и красоте своих волос. Лунный календарь подсказывает, когда стричься безопасно, а когда лучше отложить поход в салон. Этот день несёт смешанную энергетику: Луна убывает, день недели — четверг, а знак Зодиака меняется с Овна на Тельца. Каждая из этих астрологических позиций влияет на волосы, психоэмоциональное состояние и даже на то, с какими людьми вы встретитесь после смены имиджа. Сегодня DNEWS разберётся, когда и кому стоит стричься 14 августа, какие процедуры принесут максимальную пользу, а от чего стоит отказаться, чтобы не пожалеть о визите к парикмахеру.

Перед вами подробное руководство по стрижке на 14.08.2025 с практическими рекомендациями, конкретными временными отрезками, энергетическим анализом дня и советами, основанными на лунных и астрологических показателях.

Общая астрологическая характеристика дня

14 августа 2025 года Луна убывает, переходя из 21 в 22 лунный день. В течение суток она сменит знак Зодиака: с Овна на Тельца. Каждый из этих факторов накладывает свой отпечаток.

С 00:00 до 21:14 — 21 лунный день, Луна в Овне, с 16:20 — в Тельце. Закат Луны — в 11:57, восход — в 21:14. Освещённость — 71%. День недели — четверг.

Понимание влияния каждого из этих параметров позволяет сделать осознанный выбор: стричься или повременить.

Луна в Овне и её влияние на волосы

Почти весь день до 16:20 Луна находится в знаке Овна — это не самый благоприятный период для стрижки.

Почему Овен не подходит для стрижки

Волосы становятся ломкими и слабыми — это связано с огненной, импульсивной энергетикой знака.

Возможны проблемы с кончиками — даже после качественной стрижки они могут начать сечься.

Ухудшается укладка — пряди плохо поддаются формированию, особенно без стайлинга.

Что лучше делать, когда Луна в Овне

Проводить массаж головы для стимуляции роста.

Использовать восстанавливающие маски с коллагеном или воском.

Делать тонирование или окрашивание в светлый тон — для привлечения нужных людей и позитивной энергии.

Какие процедуры стоит избегать

Радикальные стрижки.

Изменения формы причёски.

Сложное окрашивание или мелирование.

Если всё же решитесь на стрижку до 16:20 — выбирайте лёгкое подравнивание и не забывайте о защитных средствах.

Вечерняя энергия Тельца и что она сулит волосам

С 16:20 Луна переходит в знак Тельца. Это благоприятное астрологическое положение, особенно для укрепляющих процедур.

Что разрешено после 16:20

Подравнивание длины для укрепления волос.

Питательные обертывания и масла.

Стрижка для замедления роста — идеальна для коротких причесок.

Как влияет Телец на волосы

Волосы становятся плотнее, толще, более послушными.

Сохраняется форма стрижки дольше обычного.

Энергетически наступает фаза стабилизации — волосы «успокаиваются».

Особенности вечернего периода

Энергия становится более медитативной.

Можно делать маски, работать с корнями.

Вечер — хорошее время для очищения как физического, так и энергетического.

Если вы хотите укрепить волосы, уменьшить выпадение и улучшить структуру — лучшее время для стрижки наступает после 16:20.

21 лунный день: магия обновления и очищения

С начала суток до 21:14 продолжается 21 лунный день — один из самых энергетически насыщенных и позитивных дней лунного цикла.

Как влияет 21 лунный день на стрижку

Стрижка помогает избавиться от болезней, особенно хронических.

Усиливается творческое мышление — вдохновение приходит внезапно.

Можно «обнулиться» — вместе с волосами убрать усталость и тревоги.

Ритуалы, усиливающие эффект стрижки

Добавьте в причёску металлический аксессуар — он усилит приток энергии.

Выберите светлый цвет при окрашивании — он поможет притянуть нужных людей.

Прислушивайтесь к внутреннему голосу — день способствует интуиции.

Кому особенно подходит этот день

Тем, кто находится на распутье.

Людям с потерей сил или мотивации.

Тем, кто хочет обновить не только образ, но и внутреннее состояние.

21 лунный день — это шанс перезапустить себя. Главное — не упустить этот момент до 21:14.

Фаза убывающей Луны: замедление и укрепление

На протяжении всего дня Луна убывает. Это нейтральная или слабоположительная фаза для стрижки.

Что даёт убывающая Луна

Замедляет рост волос — подойдёт тем, кто носит короткие стрижки.

Укрепляет корни и луковицы.

Помогает избавиться от энергетических «хвостов» и усталости.

Идеальные процедуры

Стрижка для стабилизации длины.

Отсечение секущихся концов.

Маски с маслами, витаминами, протеинами.

Чего избегать

Желания ускорить рост — наоборот, Луна будет замедлять все процессы.

Оживляющих окрашиваний — цвет может получиться тусклым.

Если ваша цель — укрепление и уход, убывающая Луна отлично подойдёт.

Четверг — день силы, авторитета и уверенности

14 августа — четверг, а значит, день под покровительством Юпитера. Это день амбиций, силы, роста, авторитета.

Что даёт стрижка в четверг

Повышает самооценку.

Усиливает обаяние и лидерские качества.

Помогает продвигаться по карьерной лестнице.

Какие цели стоит ставить

Публичные выступления.

Важные переговоры.

Запуск новых проектов.

Стрижка в четверг работает как энергетический импульс: если вы в себе сомневаетесь — она поможет обрести уверенность.

Практические рекомендации на 14 августа

Чтобы не ошибиться с выбором времени и процедуры, следуйте этим практичным советам.

Что делать до 16:20

Воздержитесь от стрижки.

Сделайте массаж головы.

Используйте маски с кератином.

Что делать после 16:20

Лёгкая стрижка для укрепления волос.

Питательные процедуры.

Окрашивание в светлый цвет — для привлечения удачи.

Что делать до 21:14

Используйте силу 21 лунного дня для творческих инсайтов.

Делайте энергетические практики.

Носите серебряные или бронзовые аксессуары в волосах.

Что не делать

Не начинайте агрессивные изменения имиджа.

Не окрашивайте волосы в тёмные цвета.

Не поддавайтесь спонтанным идеям без проверки чувств.

Стоит ли стричься 14 августа 2025 года

День требует внимательности. Если вы хотите просто укрепить волосы и не нацелены на ускоренный рост — вечерняя стрижка после 16:20 будет отличным выбором. Утро и день до 16:20 лучше посвятить уходу, маскам и подготовке волос к осеннему сезону. Если вы хотите активировать внутренние ресурсы, избавиться от усталости и настроиться на позитив — стрижка до 21:14 в 21 лунный день придаст сил.

