Середина июля — подходящее время для перемен, особенно если вы давно задумывались о смене причёски. Лунный календарь помогает выбрать день, когда стрижка принесёт не только эстетическое удовольствие, но и зарядит энергией, улучшит структуру волос и ускорит их рост. 16 июля 2025 года — одна из тех дат, которые заслуживают внимания. Это время сочетает в себе активное влияние Луны и энергетически сильного зодиакального фона, что делает поход к парикмахеру особенно результативным. DNEWS разберётся, почему именно этот день стоит отметить в своём календаре красоты.

Почему важно выбирать дату стрижки по Луне

Лунный цикл влияет не только на настроение и самочувствие, но и на состояние волос

Каждая фаза Луны по-разному отражается на организме человека. Молодая Луна ускоряет рост, убывающая способствует укреплению. Но ключевое значение имеет не только фаза, но и знак зодиака, в котором пребывает Луна в момент стрижки. В зависимости от этого волосы могут стать гуще, крепче — или наоборот, ослабнуть и начать сечься.

16 июля — убывающая Луна

16 июля 2025 года Луна будет убывающей. Это значит, что любые манипуляции с волосами будут направлены на укрепление и оздоровление. Стрижка в этот день поможет избавиться от секущихся кончиков, придать форме чёткость, а структуре — плотность.

Луна в Тельце — идеальный знак для парикмахерских процедур

Дополнительным плюсом является положение Луны в знаке Тельца. Это один из самых благоприятных зодиакальных знаков для ухода за волосами. Он стабилизирует результат, делает его стойким, а волосы — сильными и блестящими. Даже окрашивание в этот день ляжет ровно, а оттенок получится насыщенным и выразительным.

Что даст стрижка именно 16 июля

Благоприятная дата для обновления причёски способна повлиять на многое

Выбирая день для похода к парикмахеру, стоит учитывать не только Луну, но и своё внутреннее состояние. 16 июля даёт шанс не просто обновить внешность, но и избавиться от накопленного негатива. Волосы, по поверьям, хранят информацию — обрезая их, мы как бы отсекаем лишнее из своей жизни.

Энергетическая очистка через стрижку

Стрижка в этот день поможет очиститься от усталости, навязчивых мыслей и энергетических блоков. Особенно это актуально для тех, кто переживает сложный период или нуждается в эмоциональном перезапуске.

Укрепление и защита волос

С практической точки зрения, волосы после стрижки 16 июля будут меньше ломаться, станут послушными, легче укладываться и сохранят форму дольше обычного. Отличное время для каре, боба и других геометрически выверенных стрижек.

Советы по уходу за волосами после стрижки

Чтобы сохранить эффект надолго, важно соблюдать базовые рекомендации по уходу

После стрижки в этот лунный день стоит немного изменить привычный ритуал ухода. Это поможет усилить благоприятный эффект и закрепить результат.

Увлажнение и питание

Используйте питательные маски на основе масел (жожоба, кокоса, арганы). Это насытит волосы жизненной силой и добавит блеска.

Защита от солнца

Середина июля — активное солнце. Не забывайте о спреях с UV-фильтром и головных уборах, чтобы избежать пересушивания волос.

Другие благоприятные дни для стрижки в июле 2025

Если вы не успеваете к парикмахеру 16 июля, обратите внимание на другие даты

По лунному календарю на июль 2025 года самыми удачными днями для стрижки считаются:

1, 2, 4, 7, 9, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 31 июля

Эти дни особенно хороши для оздоровления волос, их роста и восстановления природной силы. Среди них выделяются:

1 июля — Луна в Деве

Дева способствует аккуратным формам, симметрии и ясности в образе. Отличный день для экспериментов с формой и текстурой.

26 июля — Луна во Льве

Лев усиливает харизму, делает внешний вид выразительным. В этот день стрижка привлечёт внимание и добавит уверенности.

Когда не стоит стричься в июле 2025

Некоторые даты могут оказать негативное влияние на состояние волос

Как и в астрологии, здесь важно избегать энергетически слабых дней. В такие даты волосы могут потерять блеск, начать сечься или даже замедлить рост.

Неблагоприятные дни месяца

5–7, 11–15, 20–24, 27 июля — стрижки и окрашивания в эти дни не рекомендуются. Волосы могут стать капризными, а результат — нестабильным.

Особенно уязвимы 11 и 15 июля

Эти даты попадают на критические лунные сутки, которые несут разрушительный характер. От любых изменений образа стоит воздержаться.

Ранее мы писали о том, когда стричься по Луне в июле 2025: календарь стрижек.