18 июля 2025 года по лунному календарю не самый удачный день для стрижки. Луна будет находиться в Тельце, но влияние 23 лунного дня делает этот день неблагоприятным для стрижек и изменений внешности. Почему стоит воздержаться от стрижки и как это повлияет на ваши волосы, читайте в статье от DNEWS.

Влияние Луны на стрижку 18 июля 2025 года

18 июля 2025 года Луна будет находиться в фазе Третья четверть, которая наступит в 03:40. В этот день Луна будет находиться в Тельце, и её светимость составит 46%. Телец положительно влияет на укрепление волос, их здоровье и красоту, однако в сочетании с 23 лунным днем, это время не самое удачное для стрижки. Давайте подробнее рассмотрим, что следует учитывать при планировании стрижки.

Влияние Луны в Тельце

Луна в Тельце благоприятно воздействует на состояние волос, способствуя их укреплению и улучшению внешнего вида. Это хороший момент для окрашивания, закрашивания седины и осветления волос. Но при этом важно помнить, что именно в день Третьей четверти Луны, особенно при 23 лунном дне, стрижка может принести не тот результат, на который вы рассчитываете. Несмотря на то, что Луна в Тельце способствует оздоровлению волос, её влияние на стрижки в этот день ограничено.

Луна в Третьей четверти

Фаза Третьей четверти Луны считается нейтральной для стрижек. В это время биохимические процессы в организме замедлены, что может негативно повлиять на рост волос. Даже если вы хотите обновить стрижку, результат может не оправдать ваши ожидания. Луна в Третьей четверти не способствует активному росту волос, и стрижка в этот период может замедлить их естественное восстановление.

Влияние 23 лунного дня

Сегодня, 18 июля 2025 года, наступает 23 лунный день, который считается неблагоприятным для стрижек. В этот день Луна будет находиться в фазе убывания, что также усиливает негативные эффекты. 23 лунный день — это время, когда энергетика Луны может вызвать неприятности в вашей жизни, что отражается и на состоянии волос. Стрижка в этот день может привести к замедленному росту волос и вызвать другие неприятные последствия.

Почему не стоит стричься в 23 лунный день

Стрижка в 23 лунный день может привести к тому, что волосы будут не только медленно расти, но и утратят свой естественный блеск и здоровье. Это может быть связано с тем, что в этот день энергетика Луны не поддерживает рост, а наоборот, замедляет биологические процессы в организме. В такой день лучше заниматься уходом за волосами, а не менять их форму.

Советы по уходу за волосами в 23 лунный день

Вместо того чтобы стричь волосы, воспользуйтесь этим временем для восстановления их здоровья. Используйте маски с натуральными компонентами, такие как мед, авокадо и оливковое масло. Эти средства помогут укрепить волосы и вернуть им естественный блеск. Массаж головы также будет полезен, поскольку улучшает кровообращение и способствует здоровому росту волос.

Совет: Постарайтесь сосредоточиться на укреплении волос и их восстановлении в этот день, чтобы избежать негативных последствий от стрижки. Вы также можете посвятить этот день дополнительному уходу за кожей головы и волосами.

Когда лучше стричься в лунном календаре

Если вы хотите обновить свою стрижку, лучше подождать подходящего дня. Например, Луна в Близнецах или Луна в Деве будут более благоприятными для стрижки, так как эти знаки способствуют ускоренному росту волос и улучшению их состояния.

Луна в Близнецах способствует быстрому росту волос.

способствует быстрому росту волос. Луна в Деве помогает укрепить волосы и делает их более здоровыми.

помогает укрепить волосы и делает их более здоровыми. Луна в Рыбах — лучшее время для восстановления волос и предотвращения их выпадения.

Старайтесь планировать стрижки в дни, когда Луна оказывает наибольшее влияние на рост волос, чтобы результат был наилучшим.

Ранее мы писали о том, когда стричься по Луне в июле 2025: календарь стрижек.