Понедельник 28 июля 2025 года обещает быть особенно продуктивным для ухода за собой. В этот день Луна продолжает расти, находясь в знаке Девы — практичном, аккуратном, ориентированном на здоровье и порядок. Кроме того, это 5-й лунный день, который связан с принятием и укреплением. Такой астрологический фон делает начало недели идеальным временем для стрижки, оздоровления волос и запуска долгосрочного ухода.

Если ты давно хотел(а) привести волосы в порядок — 28 июля создаёт для этого благоприятные условия. Ниже — полное руководство по действиям от DNEWS, которые принесут результат именно в этот день.

Что даёт стрижка в 5-й лунный день

Пятые лунные сутки считаются периодом энергетического усвоения. Всё полезное, что ты сделаешь в этот день — будь то физическое или эмоциональное — надолго закрепляется в структуре тела. Волосы в этот день особенно чувствительны к питанию, уходу и правильной форме.

Плюсы стрижки в пятые лунные сутки

Волосы становятся менее ломкими

Активизируется рост и внутренняя плотность

Энергия тела гармонизируется через прикосновение к волосам

Результат стрижки сохраняется дольше, особенно форма

Риски при неправильном подходе

Если стрижка сделана в плохом настроении — это закрепляется в образе

Вредные или химически агрессивные процедуры дают ослабляющий эффект

Работа с «неподходящим» мастером может оставить ощущение внутреннего дискомфорта

Влияние Луны в Деве на волосы

Дева отвечает за точность, чистоту и здоровье. Когда Луна проходит этот знак, все процедуры, связанные с расчётом, аккуратностью и восстановлением, проходят особенно эффективно. Это день не для экстравагантных решений, а для правильных и обдуманных шагов.

Что стоит делать с волосами при Луне в Деве

Подравнивание секущихся концов

Укрепляющие обёртывания и питательные маски

Формирование правильной формы причёски

Удаление последствий предыдущих неудачных окрашиваний

Чего лучше избегать в этот день

Радикальной смены имиджа

Химических завивок и ламинирования

Экспериментов с длиной, если нет уверенности

Укладки под сильный лак или горячую сушку

Уходовые процедуры, усиливающие результат

Если ты не планируешь менять длину — это не значит, что день стоит упускать. Наоборот, 5-й лунный день в знаке Девы лучше всего использовать для мягкого, но системного восстановления.

Лучшие практики для оздоровления волос

Маски на основе алоэ, арганового масла, кератина

Ополаскивания настоями ромашки, лаванды, крапивы

Втирание витаминных ампул с массажем головы

Энергетические ритуалы для гармонии

Розчёсывание при спокойной музыке с благодарностью

Визуализация — «я расту, как мои волосы, легко и стабильно»

Медитация на тему телесного баланса

Подходит ли 28 июля 2025 для стрижки — вывод

Да, понедельник 28 июля — благоприятный день для ухода за волосами. Начать неделю с полезной процедуры — отличный способ запустить внутренние процессы обновления. Энергия дня способствует укреплению, выравниванию и восстановлению. Лучше всего подойдут аккуратные, ухаживающие действия, но и лёгкая коррекция длины принесёт хороший эффект.

Если ты чувствуешь усталость от старого образа — начни с малого. Пять минут у парикмахера могут дать больше, чем час разговоров с психологом. Особенно в такой лунный день.

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