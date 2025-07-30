Четверг — день, который лучше всего подходит для умных действий. 31 июля 2025 года мы встречаем под влиянием растущей Луны в знаке Стрельца. До вечера продолжается 8-й лунный день — время трансформации, обновления, прощения и силы. После 17:00 начинается 9-й лунный день — он считается энергетически нестабильным. Поэтому стрижку и уход за волосами лучше планировать на первую половину дня.

В этой статье от DNEWS ты узнаешь, как извлечь максимум пользы из раннего дня, чего следует избегать после заката и почему Луна в Стрельце добавляет огня в любые бьюти-процедуры.

Что значит 8-й лунный день для внешнего обновления

Восьмые лунные сутки — это символ внутреннего перерождения. Всё, что ты сделаешь в этот день, может стать началом нового этапа. Поэтому стрижка в этот период работает не только на уровне волос, но и запускает процессы очищения, облегчения, освобождения от старого.

Преимущества стрижки до 17:00

Избавление от энергетического и физического груза (секущихся концов, усталого образа)

Быстрое восстановление волос после обрезания

Благотворное влияние на самооценку и настроение

Усиление внутренней собранности через внешний облик

Чего стоит избегать вечером (после 17:00)

Любых изменений во внешности

Походов в салон в состоянии сомнений или усталости

Острого цвета, агрессивной химии, осветления

Экспериментов с формой — они могут закрепить деструктивное

Как влияет Луна в Стрельце на волосы

Стрелец — это знак стихии огня. Луна в этом знаке делает все процессы более динамичными, спонтанными, яркими. Поэтому стрижка может повлиять не только на длину, но и на скорость роста, структуру и даже личностную смелость. Но тут важен баланс: если ты не готов(а) к переменам — результат может выйти чрезмерно неожиданным.

Лучшие решения при Луне в Стрельце

Укоротить чёлку, освежить контур

Сделать укладку с объёмом и мягким эффектом

Добавить асимметрию или лёгкую «творческую» деталь

Провести масляную маску на корни для стимуляции роста

Нежелательные действия при Луне в огненном знаке

Тяжёлые процедуры: ламинирование, ботокс, кератин

Жёсткое выпрямление или обильная фиксация лаком

Стрижка «под ноль» — энергия может обостриться

Работа с незнакомым мастером без доверия

Особенности 9-го лунного дня и почему стоит быть осторожным

С 16:57 начинается 9-й лунный день. Он считается днём теней, искажения и эмоциональной лабильности. Поэтому любые действия в этот период лучше направить на восстановление, а не изменение.

Что можно делать после 17:00

Нанести укрепляющую маску

Помассировать кожу головы с маслом лаванды

Посидеть в тишине и расчёсывать волосы с благодарностью

Что категорически не рекомендуется вечером

Начинать что-либо новое, особенно с телом

Стричься, менять цвет, делать маникюр

Делиться негативными эмоциями или жаловаться во время процедур

Уход за волосами 31 июля: утро — активность, вечер — покой

Раздели день на два этапа: утренний — для действия, вечерний — для восстановления. Так ты не только получишь пользу от процедур, но и избежишь негативного влияния смены лунной энергии.

Что лучше всего подойдёт с утра

Лёгкая стрижка с расчётом на рост

Подравнивание кончиков, обновление формы

Тонирование в натуральный оттенок

Расчёсывание с эфирными маслами цитрусовых

А вечером сосредоточься на таких действиях

Восстановление структуры: маски с кератином и арганой

Успокаивающий массаж шеи и плеч

Медитация с акцентом на отпускание

Когда и кому подходит стрижка 31 июля

Если ты хочешь не просто улучшить внешний вид, а начать с ним новую фазу — лучшее время до 17:00. 8-й лунный день, растущая Луна и знак Стрельца поддержат любые действия на обновление. Однако после наступления 9-го дня все действия с телом и образом стоит прекратить — это может быть небезопасно на энергетическом уровне.

Запомни: энергия дня работает на тех, кто действует осознанно и мягко. Лучше не спешить, не спорить с собой и позволить переменам происходить, а не навязывать их.

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