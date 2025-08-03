Прежде чем отправиться в салон красоты, многие задумываются: а подходящее ли сегодня время для стрижки? Лунный календарь стрижек помогает выбрать день, когда волосы отреагируют на уход особенно благоприятно. Влияние фаз Луны, знака Зодиака и дня недели может существенно изменить результат даже самой профессиональной процедуры. 4 августа 2025 года — не исключение. Это день с ярко выраженной двойственностью: позитивная фаза Луны, удачный понедельник и энергетически насыщенный 11 лунный день, но при этом — неблагоприятное положение Луны в Стрельце. Как же разобраться, стоит ли стричь волосы 4.08.2025, или лучше отложить визит к мастеру?

Чтобы принять верное решение, DNEWS подробно разберёт, как именно Луна 4 августа 2025 года повлияет на здоровье, рост и поведение ваших волос. Мы рассмотрим влияние каждого астрологического фактора, дадим практические советы и подскажем, какие процедуры подойдут в этот день лучше всего.

Лунный день и фаза Луны: как это влияет на стрижку

Энергетика 11 лунного дня отличается повышенной интенсивностью. В сочетании с фазой растущей Луны он формирует мощный энергетический поток, который влияет не только на волосы, но и на внутреннее состояние человека.

Влияние 11 лунного дня на волосы

В первой половине дня, до 17:59, продолжается 11 лунный день. Он считается одним из самых насыщенных в энергетическом смысле:

Стрижка в этот период укрепляет здоровье и защищает от энергетических вампиров

Волосы после такой стрижки быстрее восстанавливаются и становятся сильнее

Укладка, сделанная в это время, может стать «талисманом» и притянуть удачу

Кроме того, 11 лунный день обостряет деловую интуицию. Именно в этот период стоит решаться на имиджевые изменения, особенно если ваша внешность влияет на карьеру или имидж в деловом мире.

Растущая Луна и её влияние на рост волос

Луна 4 августа находится в фазе роста — её освещённость составляет 76%. Это значит, что волосы, постриженные в этот день, будут:

Быстро отрастать

Становиться более густыми

Получать питание до самых кончиков

Меньше сечься при регулярных подстриганиях в эту фазу

Если вы планируете отращивать волосы, обновить форму или «оживить» кончики — сегодняшний день подойдёт отлично.

Луна в Стрельце и её капризы для прически

Несмотря на благоприятную фазу Луны и день недели, знак Зодиака, в котором находится ночное светило, вносит коррективы. А 4 августа Луна всё ещё пребывает в огненном Стрельце.

Что означает Луна в Стрельце для стрижки

Это положение считается нестабильным для парикмахерских процедур:

Волосы могут стать непослушными и быстро терять форму

Придание определённого объема или направление укладки — задача повышенной сложности

Цвет, особенно после химической окраски, быстро вымывается и тускнеет

Как нивелировать негативное влияние Стрельца

Если вы всё же решили идти на стрижку 4 августа, учитывая преимущества растущей Луны, постарайтесь:

Выбрать мастера с позитивной энергией и чувством юмора

Не экспериментировать с радикальными формами или экстравагантными цветами

Использовать натуральные красители (хна, басма, травяные маски)

Делать акцент на здоровье волос, а не только на внешнем эффекте

Понедельник и стрижка: день для очищения и обновления

Понедельник — начало недели и символ новых начинаний. По энергетике он соотносится с элементом Воды, а значит, связан с эмоциональной сферой.

Почему стоит подстричься в понедельник

Обрезание волос помогает избавиться от негатива, тревожных мыслей и неуверенности

Укрепляется внутренняя гармония

Стрижка помогает восстановить душевный баланс после стрессов

В сочетании с растущей Луной понедельник становится отличным днём для обнуления и запуска нового жизненного этапа.

Какие процедуры подойдут 4 августа 2025 года

Выбирать процедуру стоит осознанно, чтобы получить максимум пользы от этого двойственного дня. Лунный календарь на 4 августа 2025 подсказывает, что не все действия будут одинаково эффективны.

Рекомендуется

Подравнивание кончиков — стимулирует рост и очищает энергетику

Уходовые процедуры — маски, масляные обёртывания, травяные ополаскивания

Окраска натуральными средствами — улучшит деловую репутацию и наладит коммуникации

Лёгкая укладка — придаст уверенность и поможет удержать энергетический баланс

Не рекомендуется

Резкая смена образа — может вызвать дискомфорт и отторжение

Химическая завивка — продержится недолго и повредит структуру волос

Агрессивное окрашивание — цвет быстро потускнеет, особенно в корнях

Глубокое филирование — ослабит волосы в энергетически нестабильный день

Влияние энергетики дня на выбор прически

В 11 лунный день важно учитывать не только физическое состояние волос, но и эмоциональное, духовное. Прическа, созданная в этот день, должна быть осознанной и гармоничной.

Выбор образа по энергетике

Уверенные в себе люди могут позволить себе небольшой креатив — это усилит их харизму

Если чувствуете сомнения — лучше выбрать классику и привычную форму

Волосы стоит укладывать гладко, симметрично, с чётким пробором — это поможет наладить связи с окружающими

Поддержка космоса через внешность

Гармоничная прическа сегодня — не просто эстетика, а инструмент управления своей энергией. Волосы считаются антеннами: если направить их в нужную сторону, можно усилить свою интуицию и притянуть нужные события в жизнь.

Точный лунный график на 4 августа 2025 года

Для тех, кто предпочитает действовать строго по часам, предлагаем точное расписание лунного влияния:

Показатель Значение Лунный день 11 до 17:59, далее — 12 Фаза Луны Растущая Процент освещённости 76% Знак Зодиака Стрелец Восход Луны 17:59 Закат Луны 23:19

Идеальное время для стрижки — утро и первая половина дня, до 17:59, пока длится 11 лунный день.

Рекомендации по стрижке на 4 августа

День неоднозначный, но с огромным потенциалом. Если вы уверены в себе, знаете, чего хотите, и доверяете своему мастеру — используйте этот день на максимум.

Наши рекомендации

Делайте ставку на уход, укрепление и оздоровление волос

Избегайте сложных парикмахерских манипуляций

Не начинайте день с плохим настроением — ваш эмоциональный фон влияет на результат

Помните: в понедельник вы можете «состричь» не только волосы, но и негатив, страхи, сомнения

Стрижка 4 августа 2025 года может стать мощным инструментом обновления — как внешнего, так и внутреннего. Главное — правильно выбрать время, мастера и настрой. Учитывайте лунные рекомендации, прислушивайтесь к себе и не бойтесь перемен.

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