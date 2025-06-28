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Свадьба в июле 2025 года: лучший день для свадьбы, основываясь на лунном календаре. Приметы и советы астрологов для гармоничных отношений.
Свадьба в июле 2025 года: лучший день для свадьбы, основываясь на лунном календаре. Приметы и советы астрологов для гармоничных отношений.
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Свадьба в июле 2025: приметы, особенности, советы астрологов и лунный календарь

Свадьба — это важное событие в жизни каждой пары, и выбор удачного дня для бракосочетания может существенно повлиять на дальнейшие отношения. Июль 2025 года обещает быть благоприятным месяцем для свадьбы, но важно учитывать влияние Луны, астрологические аспекты и приметы, чтобы выбрать день, который принесет вам счастье и гармонию. В этой статье DNEWS детально рассмотрит каждый день июля 2025 года с точки зрения лунного календаря, примет, а также даст советы по выбору удачного дня для свадьбы.

Содержание

Почему стоит выбрать свадьбу в июле

Июль — это месяц яркого летнего солнца и теплых дней, который часто ассоциируется с новыми начинаниями и жизненными переменами. С астрологической точки зрения этот месяц подходит для заключения брака, так как его энергия способствует гармонии и стабильности в отношениях. Летняя свадьба — это всегда красиво, ярко и эмоционально. Июль также считается временем, когда благоприятные астрономические условия способствуют новым начинаниям и счастью в браке.

Приметы на свадьбу в июле

Июль имеет свои особенности и приметы, которые могут повлиять на свадьбу. Вот несколько из них:

Дождь в день свадьбы

Считается, что дождь на свадьбе — это символ очищения и обновления. Несмотря на то, что дождь воспринимается как плохая примета, на самом деле он благословляет пару и символизирует начало новой жизни, полную гармонии и взаимопонимания.

Полнолуние

Свадьба на полнолуние — это очень удачный момент, так как полная Луна олицетворяет яркие эмоции и сильную связь между супругами. Луна в это время усиливает чувства, привлекая в отношения страсть и глубокую эмоциональную связь.

Свадьба в жаркие летние дни

Считается, что свадьба в самые жаркие дни июля предсказывает долгие и страстные отношения. Такой день может символизировать яркую любовь и гармонию в браке.

Лунный календарь свадеб на июль 2025 года

Лунный календарь помогает выбрать подходящий день для свадьбы, учитывая фазу Луны, её положение в знаках Зодиака и лунные дни. Свадьба в разные дни Луны может по-разному повлиять на отношения. Рассмотрим лунный календарь для июля 2025 года и обозначим каждый день, его особенности и влияние на свадьбу.

1 июля 2025 года, вторник

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 6-7
  • Знак зодиака: Дева
  • Комментарий: В целом день нейтральный. Подходит для подготовки к свадьбе, но лучше избегать важных шагов, так как могут возникать препятствия в процессе.

2 июля 2025 года, среда

  • Фаза Луны: Первая четверть
  • Лунный день: 7-8
  • Знак зодиака: Дева, Весы
  • Комментарий: Хороший день для свадьбы. Луна в знаках Девы и Весов способствует гармонии в отношениях. Подходит для тех, кто хочет стабильных и сбалансированных отношений.

3 июля 2025 года, четверг

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 8-9
  • Знак зодиака: Весы
  • Комментарий: День с нейтральной энергией для свадьбы. Можно проводить торжество, но стоит быть осторожным с эмоциональными переживаниями.

4 июля 2025 года, пятница

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 9-10
  • Знак зодиака: Весы, Скорпион
  • Комментарий: Хороший день для свадьбы. Однако стоит избегать конфликтов, особенно в отношениях с близкими. Эмоции могут быть яркими, но не стоит подавлять чувства.

5 июля 2025 года, суббота

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 10-11
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Комментарий: Подходит для свадьбы, но стоит следить за своими эмоциями и избегать излишних переживаний. Хорошо проходит организация и планирование.

6 июля 2025 года, воскресенье

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 11-12
  • Знак зодиака: Скорпион
  • Комментарий: Благоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите, чтобы ваши отношения были страстными и полными эмоций.

7 июля 2025 года, понедельник

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 12-13
  • Знак зодиака: Скорпион, Стрелец
  • Комментарий: Один из самых удачных дней для свадьбы в июле. Энергия Луны способствует гармонии и взаимопониманию в паре. Это день, когда отношения получат поддержку на будущее.

8 июля 2025 года, вторник

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 13-14
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Комментарий: Благоприятный день для свадьбы с яркими эмоциями и сильным желанием укрепить отношения.

9 июля 2025 года, среда

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 14-15
  • Знак зодиака: Стрелец, Козерог
  • Комментарий: Хороший день для свадьбы. Эмоции и чувства будут на подъеме, что поможет укрепить союз и дать новые силы для будущего.

10 июля 2025 года, четверг

  • Фаза Луны: Полная Луна
  • Лунный день: 15-16
  • Знак зодиака: Козерог
  • Комментарий: Полная Луна может принести эмоциональное напряжение. Свадьба в этот день может быть связана с некоторыми трудностями в отношениях.

11 июля 2025 года, пятница

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 16-17
  • Знак зодиака: Козерог, Водолей
  • Комментарий: Неблагоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите избежать конфликтов и недоразумений. Лучше отложить важные шаги.

12 июля 2025 года, суббота

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 17-18
  • Знак зодиака: Водолей
  • Комментарий: День не самый удачный для свадьбы. Лучше воздержаться от важных событий, так как могут возникнуть неприятные моменты в отношениях.

13 июля 2025 года, воскресенье

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 18-19
  • Знак зодиака: Водолей
  • Комментарий: День нейтральный для свадьбы. Пара должна быть готова к возможным трудностям.

14 июля 2025 года, понедельник

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 19-20
  • Знак зодиака: Водолей, Рыбы
  • Комментарий: Не самый удачный день для свадьбы. Есть вероятность трудностей в отношениях, но возможны успешные моменты.

15 июля 2025 года, вторник

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 20-21
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Комментарий: День с нейтральным влиянием. Лучше избегать значительных перемен в отношениях.

16 июля 2025 года, среда

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 21-22
  • Знак зодиака: Рыбы, Овен
  • Комментарий: Нейтральный день для свадьбы. Лучше отложить важные решения.

17 июля 2025 года, четверг

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 22-23
  • Знак зодиака: Овен
  • Комментарий: Лучше избегать свадьбы в этот день. Возможны эмоциональные трудности.

18 июля 2025 года, пятница

  • Фаза Луны: Третья четверть
  • Лунный день: 23-24
  • Знак зодиака: Овен, Телец
  • Комментарий: Свадьба в этот день не принесет счастья в долгосрочной перспективе.

19 июля 2025 года, суббота

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 24-25
  • Знак зодиака: Телец
  • Комментарий: Этот день не лучший для свадьбы. Возможны трудности в отношениях.

20 июля 2025 года, воскресенье

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 25-26
  • Знак зодиака: Телец, Близнецы
  • Комментарий: Лучше отложить свадьбу на другой день.

21 июля 2025 года, понедельник

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 26
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Комментарий: День не рекомендуется для свадьбы. Близнецы могут приносить непредсказуемость в отношения.

22 июля 2025 года, вторник

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 26-27
  • Знак зодиака: Близнецы, Рак
  • Комментарий: Подходит для важного события, но лучше избегать лишней суеты.

23 июля 2025 года, среда

  • Фаза Луны: Убывающая Луна
  • Лунный день: 27-28
  • Знак зодиака: Рак
  • Комментарий: Хороший день для свадьбы, если хотите эмоциональной стабильности и семейного тепла.

24 июля 2025 года, четверг

  • Фаза Луны: Новая Луна
  • Лунный день: 28-29, 1
  • Знак зодиака: Рак, Лев
  • Комментарий: День не подходит для свадьбы. Лучше выбрать другое время для важных шагов в отношениях.

25 июля 2025 года, пятница

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 1-2
  • Знак зодиака: Лев
  • Комментарий: Это удачный день для свадьбы с яркими эмоциями и новыми начинаниями.

26 июля 2025 года, суббота

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 2-3
  • Знак зодиака: Лев, Дева
  • Комментарий: Хороший день для свадьбы, особенно если вы хотите стабильных и уверенных отношений.

27 июля 2025 года, воскресенье

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 3-4
  • Знак зодиака: Дева
  • Комментарий: Подходит для свадьбы, особенно для тех, кто ценит спокойствие и практическое основание отношений.

28 июля 2025 года, понедельник

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 4-5
  • Знак зодиака: Дева
  • Комментарий: Хороший день для планирования свадьбы, но лучше избегать значительных изменений в отношениях.

29 июля 2025 года, вторник

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 5-6
  • Знак зодиака: Дева, Весы
  • Комментарий: Прекрасный день для свадьбы с гармонией и взаимопониманием.

30 июля 2025 года, среда

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 6-7
  • Знак зодиака: Весы
  • Комментарий: Один из удачных дней для свадьбы, особенно если важны эстетика и гармония в отношениях.

31 июля 2025 года, четверг

  • Фаза Луны: Растущая Луна
  • Лунный день: 7-8
  • Знак зодиака: Весы, Скорпион

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