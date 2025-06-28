Свадьба — это важное событие в жизни каждой пары, и выбор удачного дня для бракосочетания может существенно повлиять на дальнейшие отношения. Июль 2025 года обещает быть благоприятным месяцем для свадьбы, но важно учитывать влияние Луны, астрологические аспекты и приметы, чтобы выбрать день, который принесет вам счастье и гармонию. В этой статье DNEWS детально рассмотрит каждый день июля 2025 года с точки зрения лунного календаря, примет, а также даст советы по выбору удачного дня для свадьбы.
Почему стоит выбрать свадьбу в июле
Июль — это месяц яркого летнего солнца и теплых дней, который часто ассоциируется с новыми начинаниями и жизненными переменами. С астрологической точки зрения этот месяц подходит для заключения брака, так как его энергия способствует гармонии и стабильности в отношениях. Летняя свадьба — это всегда красиво, ярко и эмоционально. Июль также считается временем, когда благоприятные астрономические условия способствуют новым начинаниям и счастью в браке.
Приметы на свадьбу в июле
Июль имеет свои особенности и приметы, которые могут повлиять на свадьбу. Вот несколько из них:
Дождь в день свадьбы
Считается, что дождь на свадьбе — это символ очищения и обновления. Несмотря на то, что дождь воспринимается как плохая примета, на самом деле он благословляет пару и символизирует начало новой жизни, полную гармонии и взаимопонимания.
Полнолуние
Свадьба на полнолуние — это очень удачный момент, так как полная Луна олицетворяет яркие эмоции и сильную связь между супругами. Луна в это время усиливает чувства, привлекая в отношения страсть и глубокую эмоциональную связь.
Свадьба в жаркие летние дни
Считается, что свадьба в самые жаркие дни июля предсказывает долгие и страстные отношения. Такой день может символизировать яркую любовь и гармонию в браке.
Лунный календарь свадеб на июль 2025 года
Лунный календарь помогает выбрать подходящий день для свадьбы, учитывая фазу Луны, её положение в знаках Зодиака и лунные дни. Свадьба в разные дни Луны может по-разному повлиять на отношения. Рассмотрим лунный календарь для июля 2025 года и обозначим каждый день, его особенности и влияние на свадьбу.
1 июля 2025 года, вторник
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 6-7
- Знак зодиака: Дева
- Комментарий: В целом день нейтральный. Подходит для подготовки к свадьбе, но лучше избегать важных шагов, так как могут возникать препятствия в процессе.
2 июля 2025 года, среда
- Фаза Луны: Первая четверть
- Лунный день: 7-8
- Знак зодиака: Дева, Весы
- Комментарий: Хороший день для свадьбы. Луна в знаках Девы и Весов способствует гармонии в отношениях. Подходит для тех, кто хочет стабильных и сбалансированных отношений.
3 июля 2025 года, четверг
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 8-9
- Знак зодиака: Весы
- Комментарий: День с нейтральной энергией для свадьбы. Можно проводить торжество, но стоит быть осторожным с эмоциональными переживаниями.
4 июля 2025 года, пятница
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 9-10
- Знак зодиака: Весы, Скорпион
- Комментарий: Хороший день для свадьбы. Однако стоит избегать конфликтов, особенно в отношениях с близкими. Эмоции могут быть яркими, но не стоит подавлять чувства.
5 июля 2025 года, суббота
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 10-11
- Знак зодиака: Скорпион
- Комментарий: Подходит для свадьбы, но стоит следить за своими эмоциями и избегать излишних переживаний. Хорошо проходит организация и планирование.
6 июля 2025 года, воскресенье
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 11-12
- Знак зодиака: Скорпион
- Комментарий: Благоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите, чтобы ваши отношения были страстными и полными эмоций.
7 июля 2025 года, понедельник
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 12-13
- Знак зодиака: Скорпион, Стрелец
- Комментарий: Один из самых удачных дней для свадьбы в июле. Энергия Луны способствует гармонии и взаимопониманию в паре. Это день, когда отношения получат поддержку на будущее.
8 июля 2025 года, вторник
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 13-14
- Знак зодиака: Стрелец
- Комментарий: Благоприятный день для свадьбы с яркими эмоциями и сильным желанием укрепить отношения.
9 июля 2025 года, среда
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 14-15
- Знак зодиака: Стрелец, Козерог
- Комментарий: Хороший день для свадьбы. Эмоции и чувства будут на подъеме, что поможет укрепить союз и дать новые силы для будущего.
10 июля 2025 года, четверг
- Фаза Луны: Полная Луна
- Лунный день: 15-16
- Знак зодиака: Козерог
- Комментарий: Полная Луна может принести эмоциональное напряжение. Свадьба в этот день может быть связана с некоторыми трудностями в отношениях.
11 июля 2025 года, пятница
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 16-17
- Знак зодиака: Козерог, Водолей
- Комментарий: Неблагоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите избежать конфликтов и недоразумений. Лучше отложить важные шаги.
12 июля 2025 года, суббота
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 17-18
- Знак зодиака: Водолей
- Комментарий: День не самый удачный для свадьбы. Лучше воздержаться от важных событий, так как могут возникнуть неприятные моменты в отношениях.
13 июля 2025 года, воскресенье
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 18-19
- Знак зодиака: Водолей
- Комментарий: День нейтральный для свадьбы. Пара должна быть готова к возможным трудностям.
14 июля 2025 года, понедельник
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 19-20
- Знак зодиака: Водолей, Рыбы
- Комментарий: Не самый удачный день для свадьбы. Есть вероятность трудностей в отношениях, но возможны успешные моменты.
15 июля 2025 года, вторник
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 20-21
- Знак зодиака: Рыбы
- Комментарий: День с нейтральным влиянием. Лучше избегать значительных перемен в отношениях.
16 июля 2025 года, среда
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 21-22
- Знак зодиака: Рыбы, Овен
- Комментарий: Нейтральный день для свадьбы. Лучше отложить важные решения.
17 июля 2025 года, четверг
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 22-23
- Знак зодиака: Овен
- Комментарий: Лучше избегать свадьбы в этот день. Возможны эмоциональные трудности.
18 июля 2025 года, пятница
- Фаза Луны: Третья четверть
- Лунный день: 23-24
- Знак зодиака: Овен, Телец
- Комментарий: Свадьба в этот день не принесет счастья в долгосрочной перспективе.
19 июля 2025 года, суббота
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 24-25
- Знак зодиака: Телец
- Комментарий: Этот день не лучший для свадьбы. Возможны трудности в отношениях.
20 июля 2025 года, воскресенье
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 25-26
- Знак зодиака: Телец, Близнецы
- Комментарий: Лучше отложить свадьбу на другой день.
21 июля 2025 года, понедельник
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 26
- Знак зодиака: Близнецы
- Комментарий: День не рекомендуется для свадьбы. Близнецы могут приносить непредсказуемость в отношения.
22 июля 2025 года, вторник
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 26-27
- Знак зодиака: Близнецы, Рак
- Комментарий: Подходит для важного события, но лучше избегать лишней суеты.
23 июля 2025 года, среда
- Фаза Луны: Убывающая Луна
- Лунный день: 27-28
- Знак зодиака: Рак
- Комментарий: Хороший день для свадьбы, если хотите эмоциональной стабильности и семейного тепла.
24 июля 2025 года, четверг
- Фаза Луны: Новая Луна
- Лунный день: 28-29, 1
- Знак зодиака: Рак, Лев
- Комментарий: День не подходит для свадьбы. Лучше выбрать другое время для важных шагов в отношениях.
25 июля 2025 года, пятница
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 1-2
- Знак зодиака: Лев
- Комментарий: Это удачный день для свадьбы с яркими эмоциями и новыми начинаниями.
26 июля 2025 года, суббота
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 2-3
- Знак зодиака: Лев, Дева
- Комментарий: Хороший день для свадьбы, особенно если вы хотите стабильных и уверенных отношений.
27 июля 2025 года, воскресенье
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 3-4
- Знак зодиака: Дева
- Комментарий: Подходит для свадьбы, особенно для тех, кто ценит спокойствие и практическое основание отношений.
28 июля 2025 года, понедельник
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 4-5
- Знак зодиака: Дева
- Комментарий: Хороший день для планирования свадьбы, но лучше избегать значительных изменений в отношениях.
29 июля 2025 года, вторник
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 5-6
- Знак зодиака: Дева, Весы
- Комментарий: Прекрасный день для свадьбы с гармонией и взаимопониманием.
30 июля 2025 года, среда
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 6-7
- Знак зодиака: Весы
- Комментарий: Один из удачных дней для свадьбы, особенно если важны эстетика и гармония в отношениях.
31 июля 2025 года, четверг
- Фаза Луны: Растущая Луна
- Лунный день: 7-8
- Знак зодиака: Весы, Скорпион
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