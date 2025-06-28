Свадьба — это важное событие в жизни каждой пары, и выбор удачного дня для бракосочетания может существенно повлиять на дальнейшие отношения. Июль 2025 года обещает быть благоприятным месяцем для свадьбы, но важно учитывать влияние Луны, астрологические аспекты и приметы, чтобы выбрать день, который принесет вам счастье и гармонию. В этой статье DNEWS детально рассмотрит каждый день июля 2025 года с точки зрения лунного календаря, примет, а также даст советы по выбору удачного дня для свадьбы.

Почему стоит выбрать свадьбу в июле

Июль — это месяц яркого летнего солнца и теплых дней, который часто ассоциируется с новыми начинаниями и жизненными переменами. С астрологической точки зрения этот месяц подходит для заключения брака, так как его энергия способствует гармонии и стабильности в отношениях. Летняя свадьба — это всегда красиво, ярко и эмоционально. Июль также считается временем, когда благоприятные астрономические условия способствуют новым начинаниям и счастью в браке.

Приметы на свадьбу в июле

Июль имеет свои особенности и приметы, которые могут повлиять на свадьбу. Вот несколько из них:

Дождь в день свадьбы

Считается, что дождь на свадьбе — это символ очищения и обновления. Несмотря на то, что дождь воспринимается как плохая примета, на самом деле он благословляет пару и символизирует начало новой жизни, полную гармонии и взаимопонимания.

Полнолуние

Свадьба на полнолуние — это очень удачный момент, так как полная Луна олицетворяет яркие эмоции и сильную связь между супругами. Луна в это время усиливает чувства, привлекая в отношения страсть и глубокую эмоциональную связь.

Свадьба в жаркие летние дни

Считается, что свадьба в самые жаркие дни июля предсказывает долгие и страстные отношения. Такой день может символизировать яркую любовь и гармонию в браке.

Лунный календарь свадеб на июль 2025 года

Лунный календарь помогает выбрать подходящий день для свадьбы, учитывая фазу Луны, её положение в знаках Зодиака и лунные дни. Свадьба в разные дни Луны может по-разному повлиять на отношения. Рассмотрим лунный календарь для июля 2025 года и обозначим каждый день, его особенности и влияние на свадьбу.

1 июля 2025 года, вторник

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 6-7

: 6-7 Знак зодиака : Дева

: Дева Комментарий: В целом день нейтральный. Подходит для подготовки к свадьбе, но лучше избегать важных шагов, так как могут возникать препятствия в процессе.

2 июля 2025 года, среда

Фаза Луны : Первая четверть

: Первая четверть Лунный день : 7-8

: 7-8 Знак зодиака : Дева, Весы

: Дева, Весы Комментарий: Хороший день для свадьбы. Луна в знаках Девы и Весов способствует гармонии в отношениях. Подходит для тех, кто хочет стабильных и сбалансированных отношений.

3 июля 2025 года, четверг

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 8-9

: 8-9 Знак зодиака : Весы

: Весы Комментарий: День с нейтральной энергией для свадьбы. Можно проводить торжество, но стоит быть осторожным с эмоциональными переживаниями.

4 июля 2025 года, пятница

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 9-10

: 9-10 Знак зодиака : Весы, Скорпион

: Весы, Скорпион Комментарий: Хороший день для свадьбы. Однако стоит избегать конфликтов, особенно в отношениях с близкими. Эмоции могут быть яркими, но не стоит подавлять чувства.

5 июля 2025 года, суббота

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 10-11

: 10-11 Знак зодиака : Скорпион

: Скорпион Комментарий: Подходит для свадьбы, но стоит следить за своими эмоциями и избегать излишних переживаний. Хорошо проходит организация и планирование.

6 июля 2025 года, воскресенье

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 11-12

: 11-12 Знак зодиака : Скорпион

: Скорпион Комментарий: Благоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите, чтобы ваши отношения были страстными и полными эмоций.

7 июля 2025 года, понедельник

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 12-13

: 12-13 Знак зодиака : Скорпион, Стрелец

: Скорпион, Стрелец Комментарий: Один из самых удачных дней для свадьбы в июле. Энергия Луны способствует гармонии и взаимопониманию в паре. Это день, когда отношения получат поддержку на будущее.

8 июля 2025 года, вторник

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 13-14

: 13-14 Знак зодиака : Стрелец

: Стрелец Комментарий: Благоприятный день для свадьбы с яркими эмоциями и сильным желанием укрепить отношения.

9 июля 2025 года, среда

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 14-15

: 14-15 Знак зодиака : Стрелец, Козерог

: Стрелец, Козерог Комментарий: Хороший день для свадьбы. Эмоции и чувства будут на подъеме, что поможет укрепить союз и дать новые силы для будущего.

10 июля 2025 года, четверг

Фаза Луны : Полная Луна

: Полная Луна Лунный день : 15-16

: 15-16 Знак зодиака : Козерог

: Козерог Комментарий: Полная Луна может принести эмоциональное напряжение. Свадьба в этот день может быть связана с некоторыми трудностями в отношениях.

11 июля 2025 года, пятница

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 16-17

: 16-17 Знак зодиака : Козерог, Водолей

: Козерог, Водолей Комментарий: Неблагоприятный день для свадьбы, особенно если вы хотите избежать конфликтов и недоразумений. Лучше отложить важные шаги.

12 июля 2025 года, суббота

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 17-18

: 17-18 Знак зодиака : Водолей

: Водолей Комментарий: День не самый удачный для свадьбы. Лучше воздержаться от важных событий, так как могут возникнуть неприятные моменты в отношениях.

13 июля 2025 года, воскресенье

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 18-19

: 18-19 Знак зодиака : Водолей

: Водолей Комментарий: День нейтральный для свадьбы. Пара должна быть готова к возможным трудностям.

14 июля 2025 года, понедельник

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 19-20

: 19-20 Знак зодиака : Водолей, Рыбы

: Водолей, Рыбы Комментарий: Не самый удачный день для свадьбы. Есть вероятность трудностей в отношениях, но возможны успешные моменты.

15 июля 2025 года, вторник

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 20-21

: 20-21 Знак зодиака : Рыбы

: Рыбы Комментарий: День с нейтральным влиянием. Лучше избегать значительных перемен в отношениях.

16 июля 2025 года, среда

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 21-22

: 21-22 Знак зодиака : Рыбы, Овен

: Рыбы, Овен Комментарий: Нейтральный день для свадьбы. Лучше отложить важные решения.

17 июля 2025 года, четверг

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 22-23

: 22-23 Знак зодиака : Овен

: Овен Комментарий: Лучше избегать свадьбы в этот день. Возможны эмоциональные трудности.

18 июля 2025 года, пятница

Фаза Луны : Третья четверть

: Третья четверть Лунный день : 23-24

: 23-24 Знак зодиака : Овен, Телец

: Овен, Телец Комментарий: Свадьба в этот день не принесет счастья в долгосрочной перспективе.

19 июля 2025 года, суббота

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 24-25

: 24-25 Знак зодиака : Телец

: Телец Комментарий: Этот день не лучший для свадьбы. Возможны трудности в отношениях.

20 июля 2025 года, воскресенье

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 25-26

: 25-26 Знак зодиака : Телец, Близнецы

: Телец, Близнецы Комментарий: Лучше отложить свадьбу на другой день.

21 июля 2025 года, понедельник

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 26

: 26 Знак зодиака : Близнецы

: Близнецы Комментарий: День не рекомендуется для свадьбы. Близнецы могут приносить непредсказуемость в отношения.

22 июля 2025 года, вторник

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 26-27

: 26-27 Знак зодиака : Близнецы, Рак

: Близнецы, Рак Комментарий: Подходит для важного события, но лучше избегать лишней суеты.

23 июля 2025 года, среда

Фаза Луны : Убывающая Луна

: Убывающая Луна Лунный день : 27-28

: 27-28 Знак зодиака : Рак

: Рак Комментарий: Хороший день для свадьбы, если хотите эмоциональной стабильности и семейного тепла.

24 июля 2025 года, четверг

Фаза Луны : Новая Луна

: Новая Луна Лунный день : 28-29, 1

: 28-29, 1 Знак зодиака : Рак, Лев

: Рак, Лев Комментарий: День не подходит для свадьбы. Лучше выбрать другое время для важных шагов в отношениях.

25 июля 2025 года, пятница

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 1-2

: 1-2 Знак зодиака : Лев

: Лев Комментарий: Это удачный день для свадьбы с яркими эмоциями и новыми начинаниями.

26 июля 2025 года, суббота

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 2-3

: 2-3 Знак зодиака : Лев, Дева

: Лев, Дева Комментарий: Хороший день для свадьбы, особенно если вы хотите стабильных и уверенных отношений.

27 июля 2025 года, воскресенье

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 3-4

: 3-4 Знак зодиака : Дева

: Дева Комментарий: Подходит для свадьбы, особенно для тех, кто ценит спокойствие и практическое основание отношений.

28 июля 2025 года, понедельник

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 4-5

: 4-5 Знак зодиака : Дева

: Дева Комментарий: Хороший день для планирования свадьбы, но лучше избегать значительных изменений в отношениях.

29 июля 2025 года, вторник

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 5-6

: 5-6 Знак зодиака : Дева, Весы

: Дева, Весы Комментарий: Прекрасный день для свадьбы с гармонией и взаимопониманием.

30 июля 2025 года, среда

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 6-7

: 6-7 Знак зодиака : Весы

: Весы Комментарий: Один из удачных дней для свадьбы, особенно если важны эстетика и гармония в отношениях.

31 июля 2025 года, четверг

Фаза Луны : Растущая Луна

: Растущая Луна Лунный день : 7-8

: 7-8 Знак зодиака: Весы, Скорпион

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