Тизер третьего сезона «Игры в кальмара»: неожиданный анонс от Netflix

В конце декабря платформа Netflix представила второй сезон культового южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который в свое время установил мировой рекорд и возглавил рейтинги в 93 странах.

Как сообщает Studway со ссылкой на «УНИАН», а теперь появились первые подробности по 3-му сезону. В сети уже опубликован тизер новой части популярного сериала. Он стал настоящей сенсацией, обретя любовь миллионов зрителей по всему миру. Первая часть истории о смертельных играх на выживание появилась на экранах в 2021. Поклонники долгое время ждали продолжения, которое стало доступно в конце 2024 года. Однако третий сезон выйдет гораздо быстрее – его премьера запланирована на 2025 год. По словам режиссера и сценариста проекта Хван Дон Хекка, 3-й сезон станет финальным. В нем завершится сюжетная линия игрока 456 и зрители узнают, сможет ли он одолеть создателей жестокой игры.

Netflix опубликовал тизер третьего сезона 1 января на официальном YouTube-канале, сопроводив его подписью: «Познакомьтесь с Чхоль Су. «Игра в кальмара 3» выходит в 2025 году ». Точная дата релиза пока не объявлена, однако по слухам премьера может состояться уже летом – вероятно, 27 июня. Также на другом YouTube-канале Screen Culture обнародовали более длинный тизер. В видео показано, что главный герой продолжает противостояние с устроителями игры на выживание, а финальные кадры анонсируют выход третьей, завершающей части сериала именно летом 2025 года.