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ТОП-15 сленговых слов современной молодежи

ТОП-15 сленгових слів сучасної молоді

Молодежный язык, англицизм и сленг – непременная составляющая современного общения. Однако эти слова часто вызывают разные реакции у людей. Некоторые считают это настоящей проблемой, угрожающей уничтожению украинского языка. Другие убеждены, что в связи с развитием общества использование англицизмов и сленга в повседневном общении – это абсолютно нормально.

По информации от STUDway со ссылкой на vikna.tv, сегодня мы представим вам 15 сленговых слов, которые сейчас широко употребляются украинцами.

1. Кринж: это слово означает то, что вызывает неприятные эмоции, аналогичные стыду.

2. База: когда вы соглашаетесь с чем-то, считаете это мнение основополагающим или правдивым, вы говорите «база».

3. Рофл: это слово от английского «rolling on the floor laughing» и означает сильный смех.

4. Мэм: это шутка или ирония, распространяемая через интернет.

5. Вайб: это слово используется для описания приятной атмосферы или настроения.

6. Чил: это слово означает отдых или спокойное состояние.

7. Краш: это человек, который вам нравится, но с которым у вас не может быть романтических отношений.

8. Трэш: это ситуация, которая выходит за рамки понимания.

9. Скам: это обман или ложная информация.

10. Шеймиты: это означает стыдить или стыдить кого-то.

11. Форситы: это попытка поразить кого-то.

12. Имба: это несбалансированность в игре или ситуации, которая может дать преимущество.

13. Токсик: это человек, пытающийся обидеть других.

14. Зашкварь: это что-то унизительное или стыдное.

15. Метч: это совпадение интересов или схожих мнений между людьми.

Эти слова позволяют людям выразить свои чувства и мысли в обыденном общении, а также отражают современные тенденции в речи.

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