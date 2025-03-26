ТОП-3 триллера, которые поразят сюжетом даже самых опытных киноманов

Непредсказуемые сюжетные повороты, интриги и ощущения опасности – именно такие фильмы заставляют зрителей затаить дыхание. Если вы уверены, что видели уже все возможные сценарии, эти три триллера заставят вас изменить мнение.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт home4u-shop.de, эти триллеры – идеальный выбор для тех, кто любит неожиданности, адреналин и загадочные истории. Готовы испытать свои нервы?

Материнский инстинкт

Увлекательный психологический триллер с Энн Гетевей и Джессикой Честейн в главных ролях. Главные героини Элис и Селин живут в пригороде, наслаждаясь идиллией и воспитывая сыновей-сверстников. Но их жизнь рушится после ужасной трагедии – на глазах у Элис погибает сын Селин. После этого подруги оказываются в эпицентре психологического напряжения, не отпускающего до последних минут фильма.

Не говори со злом

Американская семья во время отдыха в Европе знакомится с приятной британской парой. Новые знакомые приглашают их провести выходные в загородном доме и соглашаются. Но чем дольше идет их визит, тем тревожнее становится атмосфера. Что-то не так и кажется, что выхода из этой ловушки уже нет.

Клипни дважды

Официантка Фрида знакомится на вечеринке с влиятельным миллиардером Слейтером Кингом, сразу проявляющим к ней интерес. Муж приглашает девушку вместе с подругой провести несколько дней на его роскошном приватном острове. Соблазнительное предложение кажется мечтой, и очень быстро райский отдых превращается в жуткий кошмар, где спасение кажется невозможным.

Напомним, мы раньше рассказывали о хронологии Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы киновселенной.