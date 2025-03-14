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ТОП-5 лучших альтернатив Minecraft

Minecraft давно обрела популярность среди геймеров благодаря возможности неограниченного творчества, исследований и строительства собственных уникальных миров. Но если вы хотите попробовать что-нибудь новое, существует множество других игр, которые также предлагают свободу фантазии и аналогичный геймплей.

Как сообщает Studway со ссылкой на «RolitExpert», вот несколько вариантов, которые точно придутся по душе поклонникам Minecraft:

Trove – это игра, которая напоминает Minecraft не только графикой, но и геймплеем, но имеет сильный акцент на онлайн-функциях. Игроки могут выбрать классы персонажей и наслаждаться элементами RPG, что дополняет увлекательную систему строительства.

Astroneer переносит вас в далекое будущее, где межзвездные путешествия являются обыденностью. Вы исследуете процедурно сгенерированные планеты, собирая ресурсы и развивая собственную базу, сталкиваясь с разными вызовами.

No Man's Sky , хотя изначально получила отрицательные отзывы, сегодня предлагает насыщенный и увлекательный опыт. Игра позволяет исследовать сотни планет, выживать и развивать свою базу.

Don't Starve – это игра на выживание с уникальной комиксной стилистики, где игрокам нужно избегать голода и опасностей.

Stardew Valley позволяет создать собственную фермерскую жизнь, занимаясь сельским хозяйством, рыбалкой, а также общаясь с жителями города.

Starbound сочетает элементы Minecraft и Terraria, добавляя научно-фантастический сеттинг и акцент на увлекательных сюжетных квестах.

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