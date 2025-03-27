ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов 2024 года

Смартфоны сопровождают нас повсюду: на работе, дома, во время поездок и отдыха. Иногда, пытаясь сделать идеальный кадр, мы подвергаем смартфон риску повреждений, а иногда даже обычные мокрые руки могут привести к неисправности гаджета.

Как сообщает Studway со ссылкой на itc, водонепроницаемость становится ключевой характеристикой, обеспечивающей функциональность смартфона как в сложных условиях, так и в повседневной жизни. Как выбрать водонепроницаемый смартфон?

Стандарт IP68

Это один из самых высоких уровней защиты от влаги. IP – это абривеатура от Ingress Protection, то есть «защита от проникновения». Наряду с буквами 2 цифры указывают уровень защиты от твердых частиц (первая цифра) и от влаги (вторая цифра). IP68 означает, что устройство надежно защищено от пыли и способно выдержать погружение в воду до 1,5 м на 30 мин.

Другие стандарты защиты

– IP67 – защита от пыли и короткого погружения в воду (до 1 м на 30 мин.).

– IP65/IP66 – защищает от брызг и струй воды, но не от погружения.

Важно понимать, что даже если ваш гаджет имеет защиту IP68, это не значит, что им можно пользоваться в бассейне или море. Тестирование проводится в пресной воде, а влияние соли или химических веществ может повредить устройство. Защита может ослабеть из-за механических повреждений или ремонта. Если вам нужен смартфон с максимальной защитой, обратите внимание на специальные модели. Они имеют дополнительные защитные элементы, например металлические пластины или ударопрочный корпус. Подобные устройства выбирают спасатели, военные и путешественники.

Самые актуальные водонепроницаемые смартфоны 2024 года

1. Samsung Galaxy S24 Ultra – имеет защиту IP68, оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, дисплеем Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6, 8 дюйма и яркостью до 2600 нит. Камера с четырьмя модулями и встроенным стилусом S Pencil делают этот смартфон отличным выбором для съемок и повседневного пользования.

2. iPhone 15 Pro Max – защищен от пыли и воды, имеет титановый корпус, 6, 7-дюймовый дисплей Super Retina XDR и мощный процессор A17 Pro. Три камеры позволяют снимать видео в формате 4K и ProRes, а технология Face ID обеспечивает высокий уровень безопасности.

3. Google Pixel 7 – соответствует стандарту IP68, имеет 6,3-дюймовый OLED-дисплей и камеру на 50 Мп. Работает на чипсете Google Tensor G2, что обеспечивает высокую производительность.

4. Sony Xperia 10 VI – обладает защитой IP68 и качественными камерами со стабилизацией. Стильный дизайн и автономность делают его отличным выбором для активных пользователей.

5. Samsung Galaxy Xcover7 – сверхпрочный смартфон с сертификацией IP68 и MIL-STD-810H, подтверждающий его устойчивость к падениям и воздействию влаги.