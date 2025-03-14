ТОП-5 популярных студенческих подработок в 2025 году

Студенческие годы – это не только обучение, но возможность заработать собственные средства. Многие молодые люди ищут гибкую работу, которая не может мешать учебе и поможет получить финансовую независимость.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, в 2025 году некоторые подработки стали особенно популярны среди студентов. Рассмотрим пять лучших вариантов.

1. Фриланс: копирайтинг, дизайн, программирование

Фриланс – идеальный вариант для тех, кто владеет навыками написания текстов, графического дизайна или программирования. Платформы типа Upwork, Fiverr и Freelancehunt позволяют студентам работать в удобное время и получать оплату за выполненные проекты. Это отличная возможность развивать профессиональные навыки и создавать портфолио.

2. Репетиторство и онлайн-обучение

Благодаря развитию дистанционного образования, студенты могут зарабатывать, помогая школьникам или другим студентам в изучении предметов. Популярны занятия по английскому языку, математике и программированию. Онлайн-платформы, такие как Preply или Skyeng позволяют легко находить клиентов.

3. Администратор социальных сетей (SMM)

Бизнес и личные бренды активно используют соцсети для продвижения своих услуг. Студенты, разбирающиеся в Instagram, TikTok и Facebook, могут работать контент-менеджерами, настраивать рекламу или вести страницы компаний. Главное – понимание трендов и умение создавать интересный контент.

4. Курьерская доставка и работа в такси

Сервисы типа Glovo, Bolt Food и Uklon дают возможность гибкого графика и быстрого заработка. Студенты могут работать пешими курьерами или использовать велосипед или автомобиль для доставки заказов. Это идеальный вариант для тех, кто хочет зарабатывать в свободное от учебы время.

5. Подработка в сфере ивентов и промоакций

Компании часто ищут молодых людей для участия в мероприятиях, выставках и промоакциях. Студенты могут работать промоутерами, хостесами или координаторами событий. Такая работа позволяет получить интересный опыт и общаться с новыми людьми.

Итак, найти студенческую подработку в 2025 году стало еще проще благодаря развитию технологий и гибких форматов работы. Выбор зависит от ваших навыков, предпочтений и доступного времени. Главное – найти баланс между обучением и работой, чтобы получать не только финансовую, но и профессиональную выгоду.