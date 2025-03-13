ТОП-5 сайтов, где можно найти бесплатные книги и курсы

В современном мире доступ к знаниям стал проще, чем когда-либо прежде. Благодаря интернету каждый может учиться бесплатно, получая доступ к качественным материалам. Мы подготовили вам подборку из пяти лучших сайтов, где можно найти бесплатные книги и курсы для самообразования.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, интернет открывает безграничные возможности для обучения и саморазвития. Благодаря таким 5 платформам вы можете бесплатно получать качественное образование и доступ к тысячам книг.

1. Coursera – бесплатные курсы от ведущих университетов

Coursera – одна из популярнейших платформ для онлайн-образования. Здесь представлены курсы таких университетов, как Стэнфорд, Гарвард, Массачусетский технологический институт и многие другие.

Что можно найти бесплатно?

Лекции в формате видео

Задания и тесты

Доступ к лекционным материалам

Обратите внимание: сертификаты о завершении курсов обычно платные, но сами курсы можно проходить бесплатно.

2. Project Gutenberg – самая большая коллекция бесплатных книг

Project Gutenberg – это один из старейших онлайн-архивов, содержащий более 60 000 бесплатных книг в разных форматах (PDF, ePub, Kindle).

Что можно отыскать?

Классическая литература

Научные и образовательные книги

Редкие произведения, которые больше не печатаются

Сайт станет настоящей находкой для любителей читать.

3. edX – обучение от мировых университетов

edX – еще одна платформа, предлагающая курсы от лучших университетов мира. Она похожа на Coursera, но имеет свою особенность – некоторые курсы здесь доступны полностью бесплатно вместе с сертификатами.

Что любопытного?

Курсы по IT, маркетингу, дизайну, бизнесу

Лекции и интерактивные задания

Возможность получить диплом (за дополнительную плату)

Этот ресурс идеально подходит для тех, кто хочет обрести новые навыки без значительных затрат.

4. Open Library – миллионы книг онлайн

Open Library – это проект от Internet Archive, содержащий миллионы бесплатных электронных книг в открытом доступе.

Что здесь можно найти?

Учебники по разным дисциплинам

Литературные классики

Книги современных авторов

Эта библиотека работает по принципу «электронного абонемента» – вы можете «одолжить» книгу на время.

5. Khan Academy – бесплатное образование для всех

Khan Academy – это не просто сайт, а настоящий образовательный проект, помогающий миллионам людей по всему миру.

Что доступно бесплатно?

Видеоуроки по математике, физике, химии

Объяснение сложных тем простыми словами

Интерактивные упражнения

Эта платформа будет полезна как школьникам и студентам, так и взрослым, желающим освежить свои знания.

Выбирайте лучший ресурс для себя и развивайтесь каждый день!