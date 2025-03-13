ТОП-5 сайтов, где можно найти бесплатные книги и курсы

В современном мире доступ к знаниям стал проще, чем когда-либо прежде. Благодаря интернету каждый может учиться бесплатно, получая доступ к качественным материалам. Мы подготовили вам подборку из пяти лучших сайтов, где можно найти бесплатные книги и курсы для самообразования.
Как сообщает Studway со ссылкой на сайт Zanoza, интернет открывает безграничные возможности для обучения и саморазвития. Благодаря таким 5 платформам вы можете бесплатно получать качественное образование и доступ к тысячам книг.
1. Coursera – бесплатные курсы от ведущих университетов
Coursera – одна из популярнейших платформ для онлайн-образования. Здесь представлены курсы таких университетов, как Стэнфорд, Гарвард, Массачусетский технологический институт и многие другие.
Что можно найти бесплатно?
- Лекции в формате видео
- Задания и тесты
- Доступ к лекционным материалам
Обратите внимание: сертификаты о завершении курсов обычно платные, но сами курсы можно проходить бесплатно.
2. Project Gutenberg – самая большая коллекция бесплатных книг
Project Gutenberg – это один из старейших онлайн-архивов, содержащий более 60 000 бесплатных книг в разных форматах (PDF, ePub, Kindle).
Что можно отыскать?
- Классическая литература
- Научные и образовательные книги
- Редкие произведения, которые больше не печатаются
Сайт станет настоящей находкой для любителей читать.
3. edX – обучение от мировых университетов
edX – еще одна платформа, предлагающая курсы от лучших университетов мира. Она похожа на Coursera, но имеет свою особенность – некоторые курсы здесь доступны полностью бесплатно вместе с сертификатами.
Что любопытного?
- Курсы по IT, маркетингу, дизайну, бизнесу
- Лекции и интерактивные задания
- Возможность получить диплом (за дополнительную плату)
Этот ресурс идеально подходит для тех, кто хочет обрести новые навыки без значительных затрат.
4. Open Library – миллионы книг онлайн
Open Library – это проект от Internet Archive, содержащий миллионы бесплатных электронных книг в открытом доступе.
Что здесь можно найти?
- Учебники по разным дисциплинам
- Литературные классики
- Книги современных авторов
Эта библиотека работает по принципу «электронного абонемента» – вы можете «одолжить» книгу на время.
5. Khan Academy – бесплатное образование для всех
Khan Academy – это не просто сайт, а настоящий образовательный проект, помогающий миллионам людей по всему миру.
Что доступно бесплатно?
- Видеоуроки по математике, физике, химии
- Объяснение сложных тем простыми словами
- Интерактивные упражнения
Эта платформа будет полезна как школьникам и студентам, так и взрослым, желающим освежить свои знания.
Выбирайте лучший ресурс для себя и развивайтесь каждый день!