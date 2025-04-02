ТОП-6 лучших телефонов с большим экраном в 2024 году

Большинство современных смартфонов оснащены большими экранами, делающими их идеальными для просмотра видео, работы в социальных сетях и играх. Такие устройства называют фаблетами – это нечто среднее между телефоном и планшетом.

Как сообщает Studway со ссылкой на Tom's Guide, предлагаем вам следующий список лучших телефонов с экранами от 6, 7 дюйма:

Samsung Galaxy S24 Ultra – самый лучший вариант в целом. Он предлагает 6,8-дюймовый AMOLED 2X-дисплей с частотой 120 Гц, 4K-разрешением и пиковой яркостью до 1750 нит. Устройство имеет передовые камеры, мощное железо и длительное время автономной работы. А наличие стилуса делает его привлекательным для поклонников серии Note.

iPhone 16 Pro Max – самый лучший выбор среди iPhone. С диагональю 6, 9 дюйма, это самый большой iPhone на рынке. Устройство предлагает длительное время автономную работу и профессиональные возможности для фото- и видеосъемки.

OnePlus 12 – оптимальный выбор по соотношению цена-качество. Он имеет 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2K, а также поразительную яркость для комфортного использования на открытом воздухе. Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 и быстрая зарядка на 100 Вт.

Google Pixel 9 Pro – самый лучший камерофон. Модель с диагональю 6, 8 дюйма занимает второе место в рейтинге камер DxOMark, сохраняя стильный дизайн и уменьшенные рамки.

OnePlus Open – лучший складной смартфон. Если вам нужен телефон с большим экраном, эта модель предлагает 7-дюймовый внутренний дисплей, отличные камеры, мощную батарею и возможности для многозадачности. Цена значительно ниже, чем у аналогов от Samsung.

Moto G Stylus 5G (2024) – бюджетный вариант. Телефон имеет большой дисплей и встроенный стилус. Он хорошо фотографирует, работает долго и стоит намного дешевле конкурентов с подобными характеристиками.