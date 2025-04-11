ТОП-6 поширених помилок в аеропорту, які можуть зіпсувати вашу подорож

Відпустка чи коротка мандрівка – чудовий спосіб змінити обстановку, перезавантажитися і відпочити від буденних справ. Але іноді настрій може зіпсуватися ще до початку подорожі – просто в аеропорту. Щоб уникнути неприємностей, важливо дотримуватись кількох простих, але ефективних порад.

Як повідомляє Studway з посиланням на сайт «OBOZ.UA», аеропорт – це лише перший етап подорожі, але часто саме він визначає, яким буде весь відпочинок. Тож краще бути підготовленим, щоб не витрачати нерви, час і гроші через елементарні помилки.

Приїжджайте до аеропорту заздалегідь

Одне з найочевидніших, але й найчастіше ігнорованих правил – не запізнюватись на реєстрацію. Якщо летите за кордон, приїжджайте щонайменше за три години до вильоту. Це не забаганка -реєстрація багажу, проходження контролю безпеки та можливі черги можуть забрати чимало часу. Особливо у великих хабах, де черги до контролю можуть розтягуватись на годину або й більше.

Дотримуйтесь правил щодо багажу

Кожна авіакомпанія має свої вимоги до габаритів і ваги валіз. Якщо не дотриматись їх – платитимете додатково. У більшості випадків дозволено здавати багаж до 23 кг, а розміри сумки мають не перевищувати 90x75x43 см. Бюджетні перевізники часто мають суворіші обмеження, тому не полінуйтеся заздалегідь переглянути правила вашого рейсу.

Документи завжди тримайте під рукою

Паспорт, посадковий талон, віза – усе це повинно бути з вами протягом усього часу перебування в аеропорту. Навіть не покладайтеся на ручну поклажу – її можуть забрати на виході до літака, і ви залишитесь без документів саме тоді, коли вони найпотрібніші. Особливо пильними слід бути при міжнародних перельотах.

Не економте на туристичному страхуванні

Багато хто вважає туристичну страховку зайвою, проте вона може вберегти вас від серйозних витрат. Пропущений рейс, затримка, втрачений багаж чи проблеми зі здоров’ям – усе це може трапитися будь-коли. Поліс допоможе компенсувати витрати і позбавить зайвого клопоту.

Уникайте підключення до відкритих Wi-Fi без VPN

Безкоштовний Wi-Fi в аеропорту здається зручним, але він є улюбленим місцем полювання для хакерів. Щоб захистити особисті дані, використовуйте VPN – він шифрує ваш трафік і приховує IP-адресу, не залишаючи хакерам шансів.

Слідкуйте за часом посадки, а не лише вильоту

Плутанина між часом зльоту і посадки може коштувати вам подорожі. Вихід на посадку зазвичай закривається за 30 хв. до вильоту. Посадка починається ще раніше – приблизно за 45 хв. Тому краще завчасно бути біля гейта, аби не пропустити важливі оголошення або зміну виходу.