2025 год только начался, и уже определились главные тренды в мире кроссовок. Мы изучили мнения модных экспертов, тренды на TikTok, блоги стилистов и материал Института цвета Pantone, чтобы выделить самые актуальные модели. В этой статье DNEWS расскажет о кроссовках, которые будут в моде в 2025 году.

Цвет 2025 года — Mocha Mousse

Каждый год Институт цвета Pantone выбирает цвет года, и в 2025 году это Mocha Mousse — молочный коричневый цвет с оттенками кофе. Этот цвет уже стал актуальным для одежды и аксессуаров, включая кроссовки.

Модные модели: В этом цвете представлены популярные модели, такие как Adidas Munchen, Nike Air Jordan 1 Mid, Puma Suede XL, Nike Air Max Plus Drift и Old Order Skater 001. Эти кроссовки идеально впишутся в стиль 2025 года.

Коричневые кроссовки: ретро-стиль в моде

Коричневые кроссовки стали актуальны благодаря модным трендам 2025 года, сочетающим комфорт и стиль. Одной из самых заметных моделей стали Nike Cortez Nylon, которые сохранили дух ретро.

Nike Cortez Nylon : Эти кроссовки из 70-х годов с низким силуэтом и узнаваемым дизайном идеально подходят для сочетания с джинсами, спортивными штанами и базовыми футболками.

: Эти кроссовки из 70-х годов с низким силуэтом и узнаваемым дизайном идеально подходят для сочетания с джинсами, спортивными штанами и базовыми футболками. Adidas Samba OG : Эта модель остаётся на пике популярности в 2025 году. Платформа, замшевый носок и минимализм делают их идеальными для ежедневной носки.

: Эта модель остаётся на пике популярности в 2025 году. Платформа, замшевый носок и минимализм делают их идеальными для ежедневной носки. Adidas Gazelle: Замшевые кроссовки, которые сочетались с большинством стилей, теперь снова в тренде.

Винтажные кроссовки: тренды 2025 года

В 2025 году кроссовки в винтажном спортивном стиле вернулись на подиумы и в уличную моду.

Adidas SL 72 : Эти кроссовки появились в честь Олимпийских игр 1972 года и до сих пор популярны. Модели с яркими цветами и лёгкими материалами идеально подходят для спортивных шорт и ветровок.

: Эти кроссовки появились в честь Олимпийских игр 1972 года и до сих пор популярны. Модели с яркими цветами и лёгкими материалами идеально подходят для спортивных шорт и ветровок. Puma Speedcat: Замшевые кроссовки с низкой подошвой стали фаворитами модников, ценящих стиль и комфорт.

Gorpcore и трейловая обувь

В 2025 году набирает популярность стиль Gorpcore — это кроссовки, предназначенные для активного отдыха, но используемые в повседневной жизни.

Salomon XT-6: Эти кроссовки идеально подходят для любителей походов и трейловых прогулок, но с их стильным дизайном они идеально вписываются в городской стиль. Используйте их с карго-штаны и флисовыми куртками для создания удобного и модного образа.

Массивные кроссовки: тренд на удобство

В 2025 году продолжает быть актуальным стиль «папины кроссовки» — массивные модели с улучшенной амортизацией.

New Balance 9060 : Эти кроссовки с большой подошвой и эстетикой начала 2000-х годов останутся в моде. Они прекрасно подойдут для джоггеров, свитшотов оверсайз и спортивных костюмов.

: Эти кроссовки с большой подошвой и эстетикой начала 2000-х годов останутся в моде. Они прекрасно подойдут для джоггеров, свитшотов оверсайз и спортивных костюмов. New Balance 990 v6: Эта модель отличается премиальными материалами и функциональностью. Современные кроссовки с дизайнерским подходом идеально подойдут для чиносов и кардиганов.

Ретро-стиль и уличная мода

Возвращение баскетбольных моделей стало важной частью уличной моды, и 2025 год не стал исключением. Яркие расцветки и старые модели из 90-х годов вновь в тренде.

Nike Dunk: Это классика баскетбольных кроссовок, которая остаётся актуальной и в 2025 году. Яркие расцветки и ретро-стиль делают их идеальными для создания модных уличных образов.

Белые кроссовки: универсальность и стиль

Белые кроссовки остаются базовым элементом гардероба в 2025 году. Модели, такие как Nike Air Force 1 Low, становятся символом универсальности.

Nike Air Force 1 Low: Эти кроссовки идеально сочетаются с узкими джинсами, спортивными шортами и футболками оверсайз. Белый цвет остаётся в моде, что делает эту модель идеальной для повседневных образов.

Скейтборд и стиль Y2K

Мода 2000-х снова в тренде, и кроссовки в стиле Y2K завоевывают популярность.

Asics Gel-1130 : Беговые кроссовки, которые напоминают о стиле начала 2000-х годов. Они идеально подойдут для спортивных брюк, минималистичных футболок и сумок через плечо.

: Беговые кроссовки, которые напоминают о стиле начала 2000-х годов. Они идеально подойдут для спортивных брюк, минималистичных футболок и сумок через плечо.

Кроссовки 2025 года предлагают огромный выбор для любителей моды, от ретро-моделей до современных высокофункциональных решений. Будь то Nike Cortez Nylon или Salomon XT-6, важно выбирать обувь, которая подходит вам по стилю и удобству. Модные тренды 2025 года продолжают сочетать комфорт, стиль и функциональность, открывая новые горизонты для поклонников уличной моды и спортивного стиля.

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