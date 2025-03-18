Три минисериала Netflix, которые не дадут вам оторваться от экрана

Иногда хочется провести выходные в уюте собственного дома, без лишней суеты и забот. И что может быть лучшим вариантом для такого отдыха, чем увлекательный минисериал, который можно посмотреть всего за несколько дней? Netflix предлагает множество коротких, но впечатляющих историй, буквально «засасывающих» в свой мир из первого эпизода.

Как сообщает Studway со ссылкой на сайт «RolitExpert», вот три новых сериала, которые уже покорили зрителей и держат в напряжении до последней минуты.

1. Кассандра (6 серий)

Жанр: Триллер, научная фантастика

Эта история о современных технологиях, которые выходят из-под контроля. Семья переезжает в новый дом, где им помогает инновационный домашний робот – Кассандра. Она знает все предпочтения хозяев, заботится о них и даже узнает эмоции. Однако однажды ее настройки дают сбой, и идеальная жизнь семьи превращается в настоящий кошмар.

Этот сериал уже стал хитом, а его атмосферный саундтрек возглавил чарты Spotify.

2. Чудовище: История Лайла и Эрика Менендесов (9 серий)

Жанр: Криминальная драма, биография

Основанный на реальных событиях, этот жуткий сериал переносит нас в Беверли-Гиллз в 1989 году, где двое братьев, Лайла и Эрика Менендесов, осуждают за жестокое убийство своих родителей. Однако они настаивают, что действовали ради самозащиты.

Сюжет держит в напряжении, заставляя зрителя постоянно сомневаться: были ли брать жертвами или все же хладнокровными убийцами?

3. Ссора (10 серий)

Жанр: Драма, черная комедия

Обычный дорожный конфликт между незнакомцами превращается в целую войну, изменяющую их жизнь навсегда. Дэнни – неудачник-подрядчик, постоянно сталкивающийся с финансовыми проблемами. Эми – успешная бизнес-леди, которая кажется безупречной, но скрывает множество внутренних демонов.

Когда их пути случайно пересекаются из-за опасной ссоры на дороге, ситуация быстро выходит за пределы разумного. Их вражда перерастает в настоящий хаос, изменяющий не только их жизнь, но и судьбы всех вокруг.

Эти минисериалы не просто развлекут вас на выходных, но и оставят после себя острые эмоции и незабываемые впечатления. Какой из них вы планируете посмотреть первым?